Bergdietikon: Das Ortsmuseum orientiert sich neu

Bergdietikon Dauerausstellung und interaktive Karte: Das Ortsmuseum orientiert sich neu Auch das Ortsmuseum Bergdietikon musste wegen der Pandemie zurückstecken. Lange blieb es geschlossen. Die Zeit wurde aber genutzt – nicht nur für Aufräumarbeiten, sondern auch um neue Konzepte zu entwickeln. 25.02.2022, 09.44 Uhr

Urs Spörri, Mike Grendelmeier, Monika Müller von der Museumskommission des Ortsmuseum Bergdietikon bei einer vergangenen Themenausstellung. Pablo Rohner

Wegen Corona ist das Ortsmuseum Bergdietikon schon länger geschlossen. So wollte es im Frühling 2020 eigentlich eine Ausstellung zum Thema «Trari, trara, die Post ist da» durchführen und damit die Geschichte des Postwesens in der Gemeinde von dessen Beginn bis in die Neuzeit präsentieren.