Bergdietikon Das Grümpi findet wieder in der Halle statt Die neue Turnhalle Bergdietikon etabliert sich immer mehr als Veranstaltungsort für die Dorfgemeinschaft Bergdietikon – notgedrungen. LiZ 26.09.2022, 15.05 Uhr

Zum zweiten Mal findet das Bergdietiker Plauschturnier in der neuen Turnhalle statt. Archivbild: Fabio Müller

Die Dorfgemeinschaft Bergdietikon organisiert auch dieses Jahr wieder ein Fussballturnier für alle. Das 21. Grümpi findet heuer wiederum in der Turnhalle statt, wie die Dorfgemeinschaft in einer Mitteilung schreibt – zum einen, weil die Spielwiese nach wie vor noch nicht zur Verfügung steht, und zum anderen, weil «das letztjährige Grümpi in der Turnhalle ein Erfolg» gewesen sei. Früher fand das Grümpi jeweils auf der Spielwiese beim Schulareal statt.

Das Plauschturnier, bei dem alle Mannschaften zwar Auswärtige einsetzen dürfen, aber ihren Ursprung im Dorf haben müssen, findet am 29. Oktober statt. Pro Mannschaft spielen jeweils fünf Personen. Tore, die von Frauen erzielt werden, zählen jeweils doppelt. Das Turnier umfasst verschiedene Alterskategorien. Anmelden kann man sich bis am 24. Oktober per ­E-Mail an pauleveline@gmx.ch; Paul Meier ist der Präsident der Dorfgemeinschaft.

Metzgete erstmals auch in der Turnhalle

Die Dorfgemeinschaft sorgte bereits am vergangenen Wochenende für Geselligkeit. Am Freitag und Samstag fand die beliebte Bergdietiker Metzgete statt. Speziell war dieses Jahr, dass die Blut- und Leberwürste, die Rösti und die Spiegeleier und so weiter heuer erstmals in der neuen Turnhalle serviert wurden. In den letzten Jahren fand die Metzgete jeweils im Werkhof der Gemeinde statt. Dieser stand dieses Jahr aber für einmal nicht zur Verfügung.

Ein weiterer beliebter Anlass der Dorfgemeinschaft Bergdietikon ist jeweils die Waldweihnacht. Diese wird heuer am 10. Dezember um 17.45 Uhr stattfinden.