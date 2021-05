Bergdietikon Nach halbjähriger Zwangspause: Comedy am Bergli startet wieder durch Der Kulturverein Comedy am Bergli meldet sich mit dem Schaffhauser Komiker Chäller zurück aus dem Coronaschlaf. Weitere Veranstaltungen stehen bereits fest. Sven Hoti 10.05.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yves Keller alias «Chäller » eröffnet am 29. Mai die diesjährige Saison von «Comedy am Bergli». Bild: zvg

Am 29. Mai soll der Berg wieder zum Beben gebracht werden. Der Bergdietiker Verein Comedy am Bergli meldet sich nach halbjähriger coronabedingter Zwangspause zurück. Fünf Veranstaltungen hat der ehrenamtliche Verein in diesem Jahr geplant – und das Programm bis Ende 2022 steht auch schon.

Vereinsmitgründer Thomas Fischli hat die Lockerungen für die Kulturbranche grundsätzlich begrüsst, wie er sagt. Hinter seine Zufriedenheit setzt der Kaufmann jedoch ein «Aber»:

«Bei manchen Künstlern rentiert ein Auftritt wegen der Personenobergrenze von maximal 50 Personen einfach nicht.»

Der Verein habe deshalb nach weniger bekannten Künstlern Ausschau gehalten, «nach Künstlern, die wir finanziell noch verkraften können».

Wichtig war es Fischli und seinen Vereinskollegen auch, dass die jeweiligen Künstler ihrem Format entsprächen, wie er betont. Unter diesen Voraussetzungen stiess er auf den Schaffhauser Komiker und Bauchredner Yves Keller. Bekannt ist er unter seinem Pseudonym Chäller etwa als Moderator der Morgenshow des Radiosenders FM1 oder des «Blick Live Quiz». «Ich kannte ihn bereits aus der Comedyszene und dachte mir, der würde sicher noch gut zu uns passen», erklärt Organisator Fischli.

Für Chäller ist es der erste Auftritt im Aargau

Die Freude beruhte offenbar auf Gegenseitigkeit. Chäller nahm die Anfrage an und tritt nun am Samstag, 29. Mai, in der Bergdietiker Aula anstelle des Komikers und Zauberers Michel Gammenthaler auf. Dessen Auftritt wurde aufgrund der beschränkten Zuschauerzahl nun in den Herbst 2022 verschoben. Laut Fischli ist es Chällers erster Auftritt im Kanton Aargau.

Die vergangenen Monate beschreibt Fischli als Periode der Unsicherheit.

«Wir sind die ganze Zeit wie auf Nadeln gesessen. Wir wussten nicht, wie es weitergeht, und mussten uns immer wieder überlegen, ob wir die Auftritte absagen oder verschieben müssen.»

Den Corona-Einschränkungen zum Opfer fiel schon ein Auftritt des Komikers Claudio Zuccolini diesen März, der nun am 15. Januar 2022 nachgeholt wird.

Im letzten Jahr konnte der Verein lediglich zwei der geplanten vier Anlässe durchführen, der letzte war im Oktober der Auftritt von Bänz Friedli. Die anderen mussten abgesagt oder verschoben werden. Die Suche nach Ersatzterminen war ziemlich aufwendig, wie Fischli erzählt. Die halbjährige Pause habe er nun mit der Planung von Veranstaltungen für das nächste Jahr vorangetrieben. So steht das Programm bis Ende 2022 bereits fest.

Es herrscht Vorfreude auf die Doppelturnhalle

Mit der Eröffnung der neuen Bergdietiker Doppelturnhalle Anfang Herbst 2021 erhält der inzwischen sechs Jahre alte Kulturverein ausserdem einen noch grösseren Veranstaltungsort. Dort sollen künftig bekanntere Comedians auftreten, sagt Organisator Fischli. Voraussichtlich wird Helga Schneider am Samstag, 28. August, den Anfang machen – noch vor dem offiziellen Einweihungsfest der Halle.

Auch das weitere Programm bis Ende 2022 verspricht einen Angriff auf die Lachmuskeln: Comedygrössen wie Mike Müller, Michael Elsener oder Charles Nguela wollen den Berg zum Beben bringen – vorausgesetzt, Corona schlägt der Kultur nicht wieder ein Schnippchen.

Chäller: «The Chäller Family» Datum: Samstag, 29. Mai

Eintritt: 30 Franken

Aula, Schulweg 10, 8962 Bergdietikon

Beginn der Show um 20 Uhr

Abendkasse ab 19 Uhr geöffnet Tickets sind auf der Website der Gemeinde Bergdietikon erhältlich. Kontakt für Nachfragen: comedyambergli@gmail.com

Programm 2021–2022 Samstag, 29. Mai 2021

Chäller «The Chäller Family» Samstag, 28. August 2021

Helga Schneider «Miststück» Samstag, 11. September 2021

Peter Pfändler «Pfändler 2.0» Samstag, 6. November 2021

Mike Müller «Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» Samstag, 15. Januar 2022

Claudio Zuccolini «Darum!» Samstag, 26. März 2022

Michael Elsener «Fake Me Happy» Samstag, 21. Mai 2022

Charles Nguela «R.E.S.P.E.C.T.» Samstag, 10. September 2022

Die Zwillinge «Copy Paste» Samstag, 5. November 2022

Michel Gammenthaler «Blöff – Comedy & Schwindel»