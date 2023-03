Bänz Friedli sprach auch über Krieg, Gendersterne und die CS

Bergdietikon Den Finger draufhalten, wo es wehtut: Bänz Friedli sprach auch über den Krieg, Gendersterne und die CS-Übernahme Der Zürcher Kabarettist mit Berner Wurzeln Bänz Friedli sorgte am Samstagabend beim Bergdietiker Comedy am Bergli für viele Lacher – regte aber auch zum Nachdenken an. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 26.03.2023, 21.36 Uhr

«Ich gehöre nirgends so richtig dazu.» Damit eröffnete der Zürcher Kabarettist mit Berner Wurzeln Bänz Friedli sein Programm «S isch kompliziert – Bänz Friedli schafft Unordnung» am Samstagabend im Mehrzweckgebäude der Schule Bergdietikon. Im Limmattal, genauer im Dietiker Gleis 21, wurde das neue Programm im Januar 2022 bereits uraufgeführt. Nun kehrte Friedli, der früher in Schlieren lebte, für Comedy am Bergli zurück in die Region.

Der 57-Jährige ging in seinem Programm auch immer wieder auf Bergdietikon ein, witzelte darüber, dass die Gemeinde Zürich und dem FCZ näher sei als der eigenen Kantonshauptstadt und dem FC Aarau und sagte schliesslich:

«Einen Vorteil hat Bergdietikon ja: Immerhin ist es nicht Oberwil-Lieli.»

Neben witzigen Anekdoten, zweideutigen Wortspielen und Kostproben aus seinen Büchern war in Friedlis Programm auch Platz für aktuelle Themen und eine grosse Portion Gesellschaftskritik. So sei es nicht verwunderlich, dass man der aus der Ukraine geflüchteten Blondine gegenüber offener sei als der Syrerin mit Kopftuch. Die Kriegsbetroffenheit sei schnell in Sorgen über eine Strommangellage übergegangen und alt SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga habe der Bevölkerung geraten, gemeinsam zu duschen, sagte er. «Ja gut, sie war ja auch Verkehrsministerin.»

Er spricht auch ernste Themen an

Auch den Graben zwischen Stadt- und Landbevölkerung, Verschwörungstheorien, Ex-US-Präsident Donald Trump und seine Fake News, Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die globale Klimapolitik, die Debatte um Gendersprache, die WM in Katar und die Übernahme der CS durch die UBS thematisierte Friedli am Samstagabend. Dies stets mit genug Witz und Lockerheit, um dem Publikum auch bei ernsteren Themen herzhafte Lacher zu entlocken. Und immer wieder hiess es: «Es isch eifach kompliziert.»

Das Programm kam beim Publikum sehr gut an. «Mir gefällt Bänz Friedlis Humor extrem», sagte ein Zuschauer in der Pause. Und am Ende wurde tosend applaudiert und gepfiffen.

Im September kommt eine Bauchsängerin nach Bergdietikon

«Seit der Premiere des Programms im Januar 2022 ist natürlich alles noch viel komplizierter geworden», sagte Friedli nach seinem Auftritt und sprach damit unter anderem den Angriffskrieg in der Ukraine an. «Der Titel hat sich also als brauchbar erwiesen.» Um mit dem Weltgeschehen mitzuhalten, das sich rasant verändert, passt er sein Programm jeden Abend an. «Was früher in fünf Jahren passiert ist, passiert heute in drei Wochen», sagte er weiter. Das sei zwar schwierig, aber auch spannend.

Über das Geschehen an seinen Auftrittsorten informiere er sich vor allem über die lokalen Medien und durch persönliche Gespräche, sagte Friedli. Dabei sei ihm wichtig, auch Tragödien anzusprechen oder den Finger darauf zu halten, «wo es wehtut». «Mir ist bewusst, dass ich dadurch die Temperatur im Saal bisweilen um 20 Grad senke.»

«S isch kompliziert – Bänz Friedli schafft Unordnung» ist noch bis Mai 2024 an verschiedenen Orten in der ganzen Schweiz zu sehen. In der ersten Hälfte 2024 wird Friedli zudem gemeinsam mit Mundartsängerin Sina und Kabarettist Ralf Schlatter auftreten, bevor er sich eine Pause gönnt. Und auch bei Comedy am Bergli geht das Programm weiter: Am 13. Mai ist Tamara Cantieni zu sehen, am 9. September die einzige Bauchsängerin Europas, die sich Murzarella nennt, und am 4. November Rolf Schmid.

