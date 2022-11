Bergdietikon Achtung, falsche Zahlen: Gemeinde muss Einladung zur Gemeindeversammlung korrigieren Kaum hat Bergdietikon die Einladung zur Gemeindeversammlung verschickt, meldeten sich mehrere Personen bei der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat, weil die Einladungsbroschüre falsche Zahlen enthält. Nun sagt die Gemeinde, wie sie darauf reagiert. David Egger 09.11.2022, 17.58 Uhr

Sorry für die falschen Zahlen – die Gemeinde Bergdietikon muss ihre Einladungsbroschüre korrigieren. Und sie will Massnahmen treffen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Severin Bigler

Am Dienstag landeten die Einladungen zur Gemeindeversammlung vom 24. November in den Bergdietiker Briefkästen. Und prompt zeigte sich, wie aufmerksam die Bergler Stimmberechtigten sind. Diese meldeten sich nämlich beim Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung. «Gemeinderat und Verwaltung wurden auf fehlerhafte Zahlenangaben in Traktandenberichten der Broschüre zur Gemeindeversammlung hingewiesen», teilte die Gemeinde am Mittwochabend mit. Ups!

Um diesen Lapsus auszubügeln, hat die Gemeinde am Mittwochabend auf ihrer Website www.bergdietikon.ch ein Korrigendum zur Einladungsbroschüre publiziert. In diesem sind die korrekten Zahlen zu finden. Zudem wird demnächst auch eine korrigierte Version der Einladungsbroschüre auf der Gemeindewebsite publiziert. Einen nachträglichen Versand einer korrigierten Papierversion wird es für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger also nicht geben.

«Gemeinderat und Verwaltung bitten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Bergdietikon um Entschuldigung für den Fehler und die Unannehmlichkeiten»,

schreibt die Gemeinde Bergdietikon in ihrer Mitteilung weiter.

Menschen machen Fehler und wo gehobelt wird, da fallen Späne – und auch der Bund hat bekanntlich schon fehlerhafte Abstimmungsunterlagen verschickt. Trotzdem: In der Einladung zur Gemeindeversammlung will die Gemeinde Bergdietikon eigentlich keine Fehler haben. So verspricht sie in ihrer Mitteilung: «Es werden Massnahmen getroffen, dass dies in Zukunft verhindert werden kann.» Um welche Massnahmen es sich handelt, wird in der Mitteilung nicht ausgeführt.

Klar ist aber, wer letztlich für die Umsetzung der Massnahmen mitverantwortlich sein wird: Per 1. Dezember wird die neue Gemeindeschreiberin Jennifer Jaun ihre Arbeit aufnehmen. Sie folgt auf den langjährigen Gemeindeschreiber Patrick Geissmann, der Bergdietikon per Ende August verlassen hatte, um zur Gemeinde Spreitenbach zu wechseln. Um das Vakuum zwischen Geissmann und Jaun zu füllen, beansprucht die Gemeinde Bergdietikon externe Hilfe. Namentlich agiert derzeit Niklaus Edelmann als Gemeindeschreiber ad interim.

Gemeindeversammlung wird über die Polizei abstimmen

Die Gemeindeversammlung vom 24. November, die nun ihre Schatten vorauswirft, wird übrigens mit über einem Dutzend Traktanden aufwarten. Unter anderem geht es um den neuen Polizei-Vertrag, wegen dem Bergdietikon etwas mehr Geld nach Wettingen abliefern muss, damit die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal weiterhin in Bergdietikon für Sicherheit und Ordnung sorgt.