Bergdietikon 35 Blechtannen mit 4000 Kugeln: Im Garten der Kunstgalerie Bachlechner erwartet der Weihnachtszauber die Besuchenden Bereits das vierte Jahr in Folge sorgen Béatrice und Hanns Bachlechner in ihrem Garten mit einer Ausstellung für weihnachtliche Stimmung. Im Innern der Galerie können Besucherinnen und Besucher zudem bis Ende Januar die Gruppenausstellung besichtigen. Carmen Frei Jetzt kommentieren 24.12.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

ssDer Weihnachtszauber, eine Installation von Jürg Dutly, steht im Garten der Kunstgalerie Bachlechner und zeigt 35 Blechtannen, die mit über 4000 Weihnachtskugeln geschmückt sind. Severin Bigler Die 35 Blechtannen sind aufwendig geschmückt mit vielen unterschiedlichen Kugeln. Severin Bigler Bei trockenem Wetter können Besucherinnen und Besucher am Freitag und am Samstag ab 15 Uhr hausgemachten Glühwein oder Lebkuchen probieren. Severin Bigler Im Erdgeschoss stehen der Sessel «Nids de bourdons» und der Sessel mit Fussstütze «Marie et Laure avec repose pieds» von Yves Boucard. Severin Bigler Auch im Obergeschoss stehen kunstvolle Möbel von Yves Boucard. An den Wänden hängen unter anderem Farbstiftzeichnungen von Giovanni Abrignani. Severin Bigler Der Künstler Robert Müller, bekannt als «Eisen-Müller» und ebenfalls bei der Gruppenausstellung vertreten, war von Abrignanis Werk so begeistert, dass er sämtliche seiner Zeichnungen kaufte. Severin Bigler Der Teetisch Okapi «père» und der Sessel «Sweet Dreams» von Yves Boucard fügen sich gut in die weiteren ausgestellten Werke von anderen Künstlern ein. Severin Bigler Die jüngste Vertreterin der Familie Müller, Gilda Müller, ist mit ihren Tuschezeichnungen an der Ausstellung vertreten. Severin Bigler Mit Ihren Tuschezeichnungen hat Gilda Müller auch diese Tierschädel verziert, die in der Kunstgalerie ausgestellt sind. Severin Bigler Ihr Vater Manuel Müller ist unter anderem mit den Werken «Vanité» und «Nageuse» in der Kunstgalerie präsent. Severin Bigler Aber auch Werke wie die Skulptur „Oy Veh“ sind von Manuel Müllerzu sehen. Severin Bigler Manuel Müllers «Bibliothek ohne Worte» überrascht mit verschiedenen Fächern und Skulpturelementen. Severin Bigler Auch die Wohnräume von Béatrice und Hanns Bachlechner sind mit Kunst erfüllt, so wie hier mit dem Engel von Giuseppe Guanci. Severin Bigler Diese Ecke zeigt unter anderem zwei grossformatige Fotografien aus der Serie «Voodoosi». Severin Bigler Bis Ende Januar können der Weihnachtszauber und die Gruppenausstellung noch von Besucherinnen und Besuchern bestaunt werden. Severin Bigler

Wer in Bergdietikon bei der Kunstgalerie Bachlechner vorbeischlendert, den begrüssen 35 Blechtannen im Garten. Sie sind mit rund 4000 Weihnachtskugeln geschmückt. Die Installation stammt vom Künstler Jürg Dutly. Bereits zum vierten Mal haben Béatrice und Hanns Bachlechner ihren Garten für die Adventszeit auf diese Weise dekoriert.

Am Freitag und am Samstag bieten Bachlechners zudem ab 15 Uhr im Garten hausgemachten Glühwein und Lebkuchen an. Gestartet haben sie damit am ersten Advent, der Weihnachtszauber wird bis Ende Januar bleiben. Béatrice Bachlechner sagt:

«Die Leute sagen, es tue ihnen gut, die geschmückten Tannen bei uns anzusehen. Es ist etwas für die Seele.»

In diesem Jahr seien merklich weniger Personen für den Weihnachtszauber vorbeigekommen. Bis Mitte Dezember sei es auch nass und kalt gewesen. Um es sich im Garten bei Glühwein und Lebkuchen gemütlich zu machen, müsse es jedoch trocken sein. Ganz im Trocknen steht dafür neben dem Aussensitzplatz ein Häuschen, das Bachlechners vermieten. Für Fondue oder Raclette nehmen sie gerne Reservierungen entgegen.

Die Gruppenausstellung zeigt Werke von fünf Künstlerinnen und Künstlern

Ebenfalls an der Wärme können Besuchende die aktuelle Ausstellung in der Kunstgalerie anschauen. Sie ist fünf Künstlerinnen und Künstlern gewidmet. Zum einen sind die Werke der Künstlerfamilie Müller ausgestellt. Robert Müller wurde als «Eisen-Müller» bekannt, seine Skulptur «Fanfare» stand 33 Jahre lang vor dem Kunsthaus in Zürich. Laut Hanns Bachlechner gehört Müller zu den bedeutendsten Künstlern der Schweizer Kunstszene.

Sein Sohn Manuel ist ebenfalls Künstler, arbeitet aber mit einer anderen Technik und anderen Materialien. Seine Holzskulpturen oder seine Druckgrafiken liessen sich denn auch nur schwierig kategorisieren, meint Hanns Bachlechner. Auch Manuel Müllers Tochter Gilda ist an der Ausstellung mit ihren Tuschezeichnungen vertreten. Sie studiert aktuell in Irland und hat ebenfalls ihren ganz eigenen Stil.

Möbelkunst und Farbstiftzeichnungen komplettieren die Ausstellung

Zum anderen sind Werke von Yves Boucard und Giovanni Abrignani zu sehen. Über Abrignani ist von allen ausgestellten Künstlern wohl am wenigsten bekannt. «Robert Müller hat ihn in einer Psychiatrie in Italien getroffen», sagt Béatrice Bachlechner. Müller sei so begeistert gewesen von dessen Farbstiftzeichnungen, dass er alle gekauft habe.

Die Möbel von Yves Boucard wiederum seien formal und möbeltechnisch von grossem Raffinement und hätten die Chance, dereinst als Klassiker eines neuen handgearbeiteten Unikatmöbels des frühen 21. Jahrhunderts gewürdigt zu werden.

Boucard sei einer der besten Möbelkünstler überhaupt. Doch die Tische und Stühle seien nicht nur kunstvoll – sie seien auch wirklich bequem. Die Besucher werden eingeladen, auf den Stühlen probezusitzen, sagt Béatrice Bachlechner. Die laufende Gruppenausstellung kann bis zum 30. Januar 2022 besichtigt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen