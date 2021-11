Dietikon: Wie Jürg Meier vom Bühnenmeister zum Präsident wurde

Begegnungen Vom Bühnenmeister zum Vorstandspräsident in schwierigen Zeiten: «Das Impfzentrum hat uns sicher gutgetan» Der Präsident der Genossenschaft Stadthalle Dietikon, Jürg Meier, blickt nun wieder optimistischer in die Zukunft und berichtet über seine vergangenen gesellschaftlichen Engagements. Margret Stöcklin Jetzt kommentieren 10.11.2021, 15.10 Uhr

Seit 2014 ist Jürg Meier Vorstandspräsident der Genossenschaft Stadthalle Dietikon. Margret Stöcklin

Wenn Jürg Meier sich für etwas entscheidet, möchte er dies zielorientiert erledigen. Ausserdem sieht er sich ein bisschen als Streber und Alphatier. Er ist ­sicher, dass ihm diese Eigenschaften schon oft im Leben geholfen haben.

Jürg Meier erblickte 1954 das Licht der Welt und wuchs zusammen mit zwei Brüdern an der Badenerstrasse in Dietikon auf. Seine Schulzeit verbrachte er im Steinmürli- und im Zen­tralschulhaus und er wusste schon früh, dass er etwas mit Strom erlernen wollte. Zu dieser Zeit erfolgte bereits ein grosser Wandel hin zur Elektronik und modernen Telefonie. Nach bestandener Aufnahmeprüfung fand er bei den Elektrizitätswerken (EKZ) in Schlieren eine Lehrstelle. 48 Jahre lang blieb er dieser Firma treu.

«In dieser Zeit durchlief ich intern einige Stellen, arbeitete im Logistikbüro, im Materialeinkauf, durfte hier das SAP-System einführen sowie Fachkoordinator im Bereich Material sein. In den letzten Jahren wurde ich zum Leiter Unternehmenssicherheit befördert», erinnert sich Meier, der 1980 seine Regula heiratete. Das Paar darf sich über zwei Kinder und zwei Enkelkinder freuen.

Er hat als Bühnenmeister in der Stadthalle angefangen

1973, im letzten Lehrjahr, fand er den Weg in die Dietiker Stadthalle. Damals wurde ein Bühnenmeister gesucht, der für Licht und Technik verantwortlich ist. Er bewarb sich für diese Stelle, wurde eingestellt und machte diesen Job acht Jahre lang. 2006 wurde Meier angefragt, ob er in den Vorstand der Genossenschaft Stadthalle gewählt werden möchte. Nach reiflicher Überlegung sagte er zu und stellte drei Jahre später intern den Antrag, zusätzlich in der Betriebskommission mitarbeiten zu dürfen. Der operative Teil, wo man am Puls der Halle ist, reizte ihn sehr.

2014 trat der amtierende Genossenschaftspräsident zurück und die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich äusserst schwierig. Einige Sitzungen wurden durchgeführt, ohne eine geeignete Person zu finden. «Lag das wohl daran, dass der ganze Vorstand ehrenamtlich arbeitet? Schliesslich fragte man mich, ob ich dieses Amt übernehmen könnte. An der GV 2014 wurde ich zum Vorstandspräsidenten gewählt und seither leite ich die Geschicke der ­Halle», erklärt der gelernte Elektriker.

Ohne Ausfallentschädigung war es für die Dietiker Stadthalle schwierig

Im März 2020 schränkte der Bundesrat das öffentliche Leben wegen Corona ein, was für die Stadthalle hiess, dass sie geschlossen bleiben musste. Das war für Präsident und Vorstand eine schwere Zeit. Viele Gespräche, Telefonate und Briefe betreffend Kurzarbeit, Ausfallentschädigung, Personal sowie Betrieb der Halle in reduzierter Form, wurden geführt. Leider gab es keine Ausfallentschädigung und die Finanzen nahmen empfindlich ab.

«Das Impfzentrum hat uns sicher gutgetan und heute sehen wir wieder optimistischer in die Zukunft. Im nächsten Jahr stehen einige Sanierungen an und unsere Baukommission wird gefordert, um eine Top-Halle präsentieren zu können»,

sagt Meier, der 1982 in die Elektro-Gruppe der Feuerwehr Dietikon eintrat. Bei seinem Austritt, 22 Jahre später, bekleidete er die Charge des Ortsfeuerwehr-Kommandanten.

Kurz nach seinem Rücktritt aus der Feuerwehr wurde der zweifache Vater vom Katholischen Turnverein (KTV) gebeten, dessen Präsidium zu übernehmen. Dieses Amt übte er bis zu seinem Amtsantritt als Stadthallen-Präsident aus. Ausserdem engagierte er sich beim Kartell der Ortsvereine. Als ein Turnhallen-Verantwortlicher gesucht wurde, übernahm er dieses Amt und später das Vizepräsidium des Vereins.

Noch immer geht er regelmässig auf Wanderschaft

Nach seiner Pensionierung wurde Meier vom alten Arbeitgeber angefragt, ob er Führungen im Kraftwerk Dietikon und im Stromhaus Glattfelden übernehmen möchte. Er ist heute Leiter dieses Führungsteams. Aktuell geht er jeden zweiten Mittwoch mit seinen Weggenossen auf Wanderschaft. «Wir werden alle älter und bei uns zählt nicht die Wanderleistung sondern vielmehr das gesellige Beisammensein. Zusätzlich gehe ich gerne zu meinem Sohn ins Bienenhaus und helfe ihm dort bei den Bienen oder der Solaranlage. All die Jahren sind meine Frau und die Familie zu kurz gekommen, was ich nun auszugleichen versuche», erklärt Jürg Meier.