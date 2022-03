Begegnungen Vielseitig interessiert und lernfreudig: Vor zwanzig Jahren war Hansjörg Frei der höchste Dietiker Ursprünglich aus Zürich, lebt Hansjörg Frei nun schon ein halbes Jahrhundert lang in Dietikon und engagiert sich vielseitig. Obwohl ihm das soziale Leben schon immer wichtig war, freut er sich nun mehr Zeit für seine Familie zu haben. Margret Stöcklin Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hansjörg Frei Margret Stöcklin / Limmattaler Zeitung

Vor 50 Jahren zog Hansjörg Frei nach Dietikon, wo er inzwischen verwurzelt und sozial vernetzt ist. Aufgewachsen ist Frei in Zürich. Er beschreibt sich selbst als vielseitig interessiert und lernfreudig. «Zudem ist für mich das soziale Leben wichtig. Diese Charaktereigenschaften haben mein Leben von der Jugend an geprägt», sagt er. In Zürich hat er die Primar- und Realschule ­besucht und eine Hochbau­zeichner-Lehre absolviert.

Die Erdölkrise in den 1970er-Jahren und ihre negativen Auswirkungen auf die Bauwirtschaft veranlassten ihn zu einer beruflichen Weichenstellung. Er bildete sich weiter, holte die Matura im Fernstudium nach und studierte danach als selbstständiger Werkstudent Jura. 1984 erwarb er das Lizenziat. Nach seinem Gerichtspraktikum in Zürich war er zuerst bei der Stadt Zürich und danach beim Kanton angestellt, wo er verschiedene Tätigkeiten ausübte. Sein Bildungsweg ging indes weiter: Er schrieb eine Dissertation und nach dreijähriger Prüfungsvorbereitung erwarb er das zürcherische Anwaltspatent.

Mitglied diverser Gremien und sieben Jahre Gemeinderat

«1972 bin ich mit meiner Frau nach Dietikon gezogen, wo wir eine Familie gegründet haben und inzwischen stark verwurzelt und sozial vernetzt sind. Wir wirken in verschiedenen Vereinen oder losen Gemeinschaften mit, die sich regelmässig austauschen und treffen. Dazu gehören diverse Kolleginnen- und Kollegen-Treffs, bei mir beispielsweise die Wandersleut vom Oberdorf und die Hobby-Köche Dietikon», erzählt Frei.

In verschiedenen Gremien setzte er sich auch für die Allgemeinheit ein. Bereits während seines Jus-Studiums war er in der Bezirksschulpflege tätig. In Dietikon nahm er in der ­Schulbaukommission sowie in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) der reformierten Kirchgemeinde Einsitz. Es folgten sieben Jahre im Gemeinderat, welchen er im Amtsjahr 2002/2003 präsidieren durfte – in der konstituierenden Sitzung vom 14. März 2002 wählte ihn das Parlament als Präsident.

Enkelkinder, Tennissport und Kollegen sind ihm wichtig

2005 verliess der Sozialdemokrat das Parlament – er wurde in den Bezirksrat gewählt, in dem er danach bis 2017 tätig war. «Für die letzten beiden Jahre meiner Amtsdauer, da war ich bereits im Pensionsalter, wurde ich von der Justizdirektion für zwei Jahre als Bezirksratspräsident ad interim eingesetzt. Ausserdem konnte ich von 2015 bis 2019 meine langjährigen, im Mittelschul- und Berufsbildungsamt gewonnenen Erfahrungen, in der Schulkommission der Kantonsschule Limmattal einbringen», sagt der 73-Jährige, der seit Frühling 2017 freiberuflich einige interessante Projekte betreut, seine Hobbys fleissiger pflegt und das Familienleben vermehrt geniesst.

Besonders freut er sich, mehr Zeit für seine vier Enkelkinder zu haben, die er, abwechselnd mit seiner Frau, einmal in der Woche betreut und gebührend bekocht. Einen grossen Stellenwert haben auch der Tennissport und die Kollegen, eben die Wandersleut vom Oberdorf.

Diese treffen sich einmal monatlich zu einer Wanderung bei Wind und Wetter. Corona hat einige Wanderungen ausfallen lassen oder auf die Region beschränkt. Wohin gewandert wurde, lässt sich jeweils auf der Website www.oberdorf.hjfrei.ch nachschauen.

Die Hobby-Köche treffen sich schon seit 1969

Ein ganz anderes Thema sind die Hobby-Köche Dietikon, bei welchen Frei, durch Vermittlung eines Wanderkollegen, vor vierzehn Jahren einstieg, zunächst nur zur Probe als Gastkoch und hinterher als sogenannter Stammkoch. In der Wintersaison treffen sich die Hobby-Köche seit 1969 in der Schulküche des Zentral-Schulhauses. Am Anfang stand ein von der Schulpflege organisierter Kochkurs für Männer, der auf Initiative von Frauen ausgeschrieben worden war. Nach diesen Kursen trafen sich die ehemaligen Kursteilnehmer weiterhin, um genussvoll weiter zu kochen.

15 Jahre lang war Arthur Portmann, auch «Schimmel» genannt, als Organisator und Chefkoch tätig. Als Portmann 2019 altershalber zurücktrat, übernahm Hansjörg Frei dessen Funktion. Die Hobby-Köche organisierten sich dann als Verein, der 73-jährige Frei wurde Präsident. Bei den Hobby-Köchen gibt es drei Teams, die abwechslungsweise das Menu festlegen und für jeden Anlass alles einkaufen. «Einzig Corona hat uns einen Riegel geschoben und es sind einige ­Anlässe ausgefallen», so Frei. Welche Menus die Hobby-Köche zubereiten, lässt sich jeweils auf der Website www.hobby-koeche-dietikon nachlesen, wie Frei erzählt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen