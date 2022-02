Viele Gemeinden profitierten von Arnold Weiss Wissen

Begegnungen Viele Gemeinden profitierten von Armand Weiss: «Alle diese spannenden und befriedigenden Aufgaben forderten meinen vollen Einsatz» Armand Weiss war der erste vollamtliche Betriebsleiter der Gemeindewerke Opfikon. Heute lebt er in Schlieren und erzählt von seinem Werdegang und den Vorteilen der digitalen Technik. Margret Stöcklin Jetzt kommentieren 23.02.2022, 14.36 Uhr

Armand Weiss wurde 1962 zum ersten vollamtlichen Betriebsleiter der Gemeindewerke Opfikon gewählt. Margret Stöcklin

Die Jugendzeit des 1931 geborenen Armand Weiss war stark durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges geprägt. «Während des Fliegeralarms mussten wir zu Hause oder in der Schule oft in den Luftschutzkeller flüchten. Die Bedrohung, in das Kriegsgeschehen einbezogen zu werden, bekamen wir auch als Kinder mit. Trotz aller Widerwärtigkeiten und dem Warenmangel in allen Belangen habe ich meine Jugendjahre in guter Erinnerung», sagt Weiss, der nach dem Schulabschluss eine Lehrstelle als Maschinenschlosser in der renommierten Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) antrat.

Die MFO fabrizierte vorwiegend elektrische Maschinen und Anlagen, was ihn schon bald nach dem Lehrabschluss zum Studium der Starkstromtechnik am Technikum Winterthur bewog. Dank des wirtschaftlichen Aufschwungs in den 1950er Jahren fand er nach dem Studium direkt eine Stelle und landete schliesslich als Verkaufsingenieur wieder in seiner Lehrfirma.

«Nach einigen Jahren Berufspraxis als Ingenieur, in denen ich viel mit kommunalen Elektrizitätswerken zu tun hatte, ergab sich für mich die Möglichkeit, sozusagen die Seiten zu wechseln. So wurde ich 1962 zum ersten vollamtlichen Betriebsleiter der Gemeindewerke Opfikon gewählt. Die rasante wirtschaftliche Entwicklung erforderte einen raschen Ausbau der Versorgungsnetze für Strom und Wasser», sagt Armand Weiss, der sich dank der Weiterbildung der einschlägigen Fachverbände und durch Führungsseminare die notwendigen Kompetenzen aneignete und aufgrund seiner guten Infrastrukturkenntnisse in verschiedene Gemeindegremien ein­berufen wurde.

Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal mitgegründet

Als grosse Nebenaufgabe wirkte er bei der Gründung der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal mit, einem Zweckverband von 29 Gemeinden. Aufgabe dieses Verbandes ist die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der Verbandsmitglieder durch den Bau grosskalibriger Versorgungsleitungen in der Region nördlich von Zürich sowie die Beschaffung des notwendigen Trinkwassers vom Zürichsee und den Winterthurer Grundwasservorkommen. «Die Geschäftsführung und die Betriebsleitung wurden mir nach der Gründung bis zur Pensionierung im Jahr 1994 übertragen. Alle diese spannenden und befriedigenden Aufgaben forderten meinen vollen Einsatz, sodass es danach galt, Versäumtes nachzuholen», sagt der 91-Jährige, der sich auch auf vielseitige Art mit seinen heranwachsenden Enkeln beschäftigte, was ihm sehr wichtig war.

Auch stand ihm nun die Zeit für die Teilnahme an Pensioniertenanlässen, für Ferien, Jassen, Lesen oder sportliche Aktivitäten wie Wandern, Skifahren, Langlauf, Windsurfen oder Fitnesstraining zur Verfügung. Das Lebensdomizil seiner neuen Partnerin – von seiner Ehefrau hatte er sich 1979 getrennt, –nahm Weiss vor 20 Jahren zum Anlass, von Glattbrugg nach Schlieren umzuziehen.

Digitale Kanäle als Verbindung zur Aussenwelt

Am neuen Wohnort, an der Hofackerstrasse, gefällt es ihm gut, weil er zentral und doch ruhig liegt. Ausserdem schätzt er die zahlreichen Seniorenangebote von Kirche und Stadt, die er oft nutzt. «Kurz nach meiner Pensionierung bin ich noch rechtzeitig in die digitale Technik eingestiegen, sodass ich diese, trotz meines fortgeschrittenen Alters, vollumfänglich nutzen darf. Oft kann ich auch nahestehenden älteren Personen bei Problemen mit den digitalen Geräten schnell Hilfe leisten», freut sich Weiss.

Einen schmerzlichen Verlust musste Armand Weiss vor zwei Jahren hinnehmen, als seine Lebenspartnerin, kurz vor dem ersten Corona-Shutdown, verstarb. Nicht nur dies machte ihn einsam, sondern auch die Corona-bedingte Reduktion sozialer Kontakte. Auch die empfohlenen Schutzmassnahmen versucht der 91-Jährige strikte einzuhalten. Wohl oder übel musste er, trotz Impfung, seine Aktivitäten in jüngster Zeit stark einschränken. «Ich bin besonders froh darüber, dass ich über digitale Kanäle die Verbindung zur Aussenwelt und vor allem zur Familie, jederzeit aufrechterhalten kann. Ausserdem bin ich sehr dankbar dafür, dass ich mich, trotz meines Alters, geistig und körperlich fit fühle und weitgehend ohne Beschwerden bin. Ich darf mit Zufriedenheit auf ein erfülltes Leben zurückblicken.»

