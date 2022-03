Begegnungen Sonja Laughton ist schon 32 Mal umgezogen – Heute wohnt sie wieder in Dietikon Eigentlich wollte Sonja Laughton nur für drei Monate Englisch in Grossbritannien lernen. 32 Jahre lang lebte sie in England, ehe sie im Januar 2013 nach Dietikon zurückkehrte. Margret Stöcklin Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Sonja Laughton. Margret Stöcklin

Die 1960 geborene Sonja Laughton wohnte bis zu ihrem zweiten Lebensjahr in Oetwil, ehe sie mit ihren Eltern und zwei Schwestern nach Dietikon zog, wo ein paar Monate später ihr kleiner Bruder geboren wurde. Im Dezember vorigen Jahres ist sie zum 32. Mal umgezogen und wohnt seither in einer Dachstockwohnung an der Austrasse.

«Im Norden sehe ich auf den Altberg rüber, wo wir als Familie oft spazieren gingen und wo mein Vater aufgewachsen ist. Im Osten geht die Sonne über dem St.-Agatha-Kirchturm auf und im Süden und Westen erblicke ich die Umrisse vom Hasenberg bis fast nach Baden. Und unmittelbar neben mir fliesst die Reppisch, mit all ihren Enten und den zahlreichen Vögeln in den Bäumen», sagt Sonja Laughton, die 32 Jahre im in Bournemouth an der Südwestküste Englands lebte, wo sie die Weite des Meeres und die wunderschöne Landschaft lieben lernte. Englisch zu lernen, war ihr Ziel, als sie den Weg nach Gross­britannien mit ihrem kleinen Renault 5 unter die Räder nahm.

Aus drei Monaten wurden 32 Jahre

Damals ahnte sie nicht, dass aus den geplanten drei Monaten 32 Jahre werden würden, weil sie sich verlieben und heiraten sollte. Zusammen mit ihrem Mann baute sie eine internationale Sprachschule auf. Die Organisation und die Betreuung der Studentinnen und Studentinnen war ihr Ding, wobei ihr ein Kurs in Management den Rücken stärkte. Später machte sie sich als Malerin/Tapeziererin und Innendesignerin selbstständig.

«Ich habe bei Heule-Reklamen in Dietikon Schriftenmalerin gelernt. Meine Kundinnen und Kunden schätzten vor allem meine exakte und saubere Arbeit sowie meine Kreativität. Es war eine körperlich sehr harte Arbeit und der Stress dieser intensiven Jahre hinterliess Spuren in meinem Körper, die sich in Katzen- und Stauballergien äusserten, sodass ich zweimal mit Asthma und akuter Atemnot im Spital landete», sagt Laugh­ton, deren Körper wieder geheilt wurde, nachdem sie die Balance zwischen Arbeiten und Ruhen sowie einen liebevollen Umgang mit sich selbst gefunden hatte. Das sei ein Prozess, der ein Leben lang dauere, ist sie sich heute bewusst.

Im AGZ in Dietikon eine neue Aufgabe gefunden

Als Laughton vor neun Jahren den Entschluss fasste, in ihr Heimatland zurückzukehren – Grund war der Tod einer ihrer älteren Schwestern sowie ihre Tochter, die der Liebe wegen von England in die Schweiz gezogen war –, hatte sie einige Fragezeichen, was sie hier vorfinden würde. Doch das Glück war auf ihrer Seite. In Dietikon lernte sie einige interessante und kreative Menschen kennen. Ein ganz neues Türchen ging auf, als sie eine 50-Prozent-Stelle als Aktivierungsmitarbeiterin im Alters- und Gesundheitszen­trum (AGZ) bekam und dort sechs Jahre lang viel Neues und Wertvolles im Zusammenhang mit Demenz, Depressionen, ­Behinderung und Sucht­verhalten lernte.

«Das Wichtigste habe ich selbst mitgebracht, indem ich versuchte, die Würde jedes Einzelnen, in jeder Situation, in den Vordergrund zu stellen. Und durch Spiel und Spass die Verbundenheit und das Vertrauen zu gewinnen. Mein Vater hatte das Glück, sein letztes Lebensjahr auf einer AGZ-Pflegestation zu verbringen und dort, liebevoll von Personal und Familie umsorgt, seinen persönlichen Frieden zu finden», erinnert sich Laughton, die anfügt, dass ihre mittlerweile 85-jährige Mutter glücklicherweise immer noch aktiv unterwegs sei und ihr immer noch eine starke Unabhängigkeit vorleben würde.

«Ich würde gerne mit dem Velo oder Camper die Küste Italiens abklappern»

Seit zwölf Monaten arbeitet die 62-Jährige nur noch sonntags im AGZ und hat eine neue 60-Prozent-Stelle beim Gleis 21 angetreten. Im Bistro und bei Veranstaltungen ist sie mit viel Leidenschaft dabei, ob bei der Arbeit oder als Gast. Nach der traurigen und schweren Covid-Zeit im AGZ blüht die blonde Frau in der vielschichtigen ­Atmosphäre des neuen Dietiker Kulturhauses richtiggehend auf. Sie hofft auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, damit dieser wunderbare Ort des Beisammenseins und Erlebens erhalten bleibt. Zum Schluss verrät Sonja Laughton noch ein paar ihrer zahlreichen Träume: «Ich würde gerne mit dem Velo oder Camper die Küste Italiens abklappern, an der Uni Zürich Psychologie studieren sowie mit Güselsack und Zange bewaffnet Abfall aus der Landschaft und dem Wasser sammeln.»

