Markus Friederich produziert in der Garage 5000 Liter Ahoi-Bier

Begegnungen Ein Betriebsausflug war Start seiner Braukarriere: Markus Friederich produziert 5000 Liter Ahoi-Bier jährlich Markus Friederich wohnt in einer WG in Schlieren, wo er die grosse Garage als Brau-Raum für sein Ahoi-Bier nutzt. Seine Kreationen sind in mehreren Craft-Bier-Bars in Zürich zu finden – obwohl er fast keine Werbung dafür macht. Margret Stöcklin Jetzt kommentieren 09.02.2022, 13.39 Uhr

Chemielaborant Markus Friederich braute sein Bier erst in der Küche seiner WG. Margret Stöcklin

Der Schlieremer bezeichnet sich als neugierig und relativ Stress resistent. «Durch meine Arbeit als Forscher bin ich negative Ergebnisse gewöhnt und gerade durch diese motiviert weiterzumachen, um an ein erfolgreiches Produkt zu kommen», erklärt der in Urdorf geborene und aufgewachsene Markus Friederich, der am liebsten «Kusi» genannt werden möchte. In Dietikon ist er zur Schule gegangen und er hat auch dort lange Zeit gewohnt. Nach einem Abstecher an den Zürichsee kam er zurück ins Limmattal und zwar nach Schlieren.

In der Sekundarschule interessierten ihn die meisten Fächer nicht besonders. Ausser Chemie, die vermochte ihn zu fesseln. Angesichts seines Lieblingsfaches entschlosss sich Markus Friederich, eine Lehre als Chemielaborant in einem kleinen Pharmaunternehmen in Angriff zu nehmen. Dort durfte er tüfteln, kreativ sein und neue Apparaturen erfinden.

Angefangen hat es mit Kirsch

Mit 22 Jahren zog er in seine erste WG, in deren Garten ein riesiger Kirschbaum stand, der einige hundert Kilogramm Früchte trug. «Das hat mich dann doch sehr beeindruckt. Meine Mitbewohner und ich wussten anfänglich nicht, was wir daraus machen sollten, bis uns die einleuchtende Idee kam, die Kirschen ein zu maischen, um Schnaps daraus brennen zu lassen. Dies war ­meine erste Erfahrung mit einem selbstgemachten alkoholischen Getränk», erinnert sich Friederich.

Jahre später besichtigte er im Rahmen eines Betriebsausflugs eine Brauerei. Das packte ihn so sehr, dass er sich selbst im Bierbrauen versuchte. Der erste Sud misslang. Aus dem angedachten amberfarbigen Bier wurde ein pechschwarzes Gebräu, bei dem sogar der Schaum dunkelbraun war. «Dies hat aber meine Neugierde geweckt und ich habe mich eingelesen, wobei ich die Fehlerursache fand. Anstelle von drei Prozent Röst-Malz hatte ich 50 Prozent hinzugefügt. Danach klappte es dann. Die nächsten Sude wurden immer besser und süffiger und es mussten grössere Gefässe her», erklärt der Chemielaborant.

Vn der Küche zur eigenen Brauerei in der Garage

Bald braute Friederich in der Küche bereits 100 Liter pro Sud, jedoch immer noch hobbymässig. Das Cerankochfeld ging kaputt und die Küche litt allgemein unter den Braugängen. Als er 2011 in seine zweite WG zog, bot sich die grosse Garage als perfekter Brau-Raum an. Dieser wurde lebensmitteltauglich ausgebaut und konnte immer mehr erweitert werden.

«Das ist einfach so passiert, obwohl ich mich anfangs sogar dagegen gesträubt habe, grosstechnisch zu brauen und eine eigene Brauerei zu gründen»,

erklärt der 37-Jährige, welcher sein Eigenprodukt Ahoi Bier taufte, in Anlehnung an seine ­Leidenschaft für das Element Wasser.

In seinem selbst zusammengeschweissten Sud-Werk können zwischen 120 und 200 Liter Bier auf einmal hergestellt werden. Natürlich nur mit den feinsten Rohstoffen, viel Feingefühl und Know-how. So entstehen naturbelassene und nicht pasteurisierte Bierkreationen mit unterschiedlichsten Kombinationen von Malz-, Hopfen- und Hefesorten sowie mit speziellen Zusätzen wie Passionsfrucht oder Eichenholzsirup.

Die Brauerei Ahoi Bier von Markus Friederich in der WG-Garage in Schlieren. (Archivbild) Colin Frei

Als nächstes ist eine doppelt so grosse Anlage geplant

Obwohl er für sein Ahoi Bier so gut wie kein Marketing betreibt, hat Friederich keine Mühe, seine Bierkreation an die Leute zu bringen. So kann man sein Bier in verschiedenen Craft-Bier-Bars in Zürich finden. Der Markt habe eher ihn gefunden als umgekehrt, glaubt der Chemielaborant. Im Handel sind die Flaschen mit Kordel um den Hals noch nicht erhältlich. Man holt sich die Kisten oder Fässer stattdessen direkt bei der Brauerei-Garage im Schlieremer Industriequartier ab. Jährlich werden 5000 Liter produziert. Ziel ist ein gesundes Wachstum. Qualität und handwerkliche Passion sollen für den Kunden erhalten bleiben.

Als nächstes ist eine doppelt so grosse Brauanlage inklusive Flaschenabfüllanlage geplant, wodurch bedeutend mehr Bier ausgestossen werden könnte. «Wer neugierig geworden ist, darf gerne an einem der ganztägigen Brauseminare teilnehmen. Zudem werden für Firmen und Gruppen Degustationen inklusive Brauereirundgänge sowie Einführung in die Welt des Bieres von mir organisiert. Ich würde mich freuen, viele Bierliebhaber aus dem Limmattal begrüssen zu dürfen», sagt Markus Friederich.

