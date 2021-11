Ex-Nati-Star Hakan Yakin plant Fussball-Tempel in Oberengstringen

Baugesuch Hakan Yakin plant in Oberengstringen einen Fussball-Tempel: Der Tennis-«Träff» weicht drei Fussballfeldern Demnächst eröffnet die Yakin Arena in Oberengstringen. Die Indoor-Fussballfelder stehen schon bereit. Auch ein E-Sports-Bereich und weitere Attraktionen sind geplant. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 10.11.2021, 14.36 Uhr

Hier soll bald Fussball gespielt werden: Der ehemalige «Träff» wird Platz für diverse Aktivitäten bieten. (Fotomontage: lga) Bilder: Severin Bigler/Larissa Gassmann

Wo früher in Oberengstringen fleissig Tennisbälle durch die Luft gejagt wurden, wird nun Platz für König Fussball gemacht. Dafür verantwortlich? Kein geringerer als Ex-Nati-Star Hakan Yakin. So wird dank der Yakin Arena AG dem ehemaligen Tennis- und Squashcenter «Träff» in der Neugutstrasse neues Leben eingehaucht.

Ausgerollt wurde der grüne Teppich bereits: So ist vor Ort nichts mehr von den drei Tennisfeldern zu sehen. Sie wurden im Spätsommer mit Kunstrasen belegt. Versprochen wird nicht weniger als «365 Tage garantierter Fussball». Dabei soll die Rasenfläche «das Herzstück» des 5300 Quadratmeter grossen Grundstücks bilden, wie Süha Demokan sagt. So kümmert sich der ehemalige FCZ-Teammanager künftig als Geschäftsführer vor Ort um den Betrieb. Gebucht werden können die Plätze von Privaten, Vereinen und Firmen. «Auch kann die gesamte Halle künftig gemietet und für eigene Zwecke genutzt werden», so Demokan. Dazu sollen Fussballturniere stattfinden und Junioren-Trainings angeboten werden. Ende Dezember stehen bereits zwei Fussballcamps auf dem Programm.

Um den Betrieb vor Ort kümmert sich Süha Demokan. Larissa Gassmann

Hakan Yakin, der in Unterengstringen wohnt, bietet schon seit Jahren Fussballcamps an. Mit der Yakin Arena AG baut er nun sein Angebot aus. Dabei geht es nicht nur darum, Fussballplätze zu vermieten. So heisst es im Handelsregister: «Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb der Yakin Arena, insbesondere die Organisation und Leitung einer Fussballschule mit sämtlichen damit verbundenen Tätigkeiten». Noch aber ist die Halle nicht geöffnet. Bis jetzt wurden bloss Pilotversuche durchgeführt. «Wir planen, dass wir ab nächster Woche den Betrieb schrittweise aufnehmen können», so Demokan.

Um die 700'000 Franken sollen alle Bauvorhaben kosten

Von den bisherigen, seitens der Yakin GmbH durchgeführten Camps würde sich das neue Angebot Yakin Arena AG nicht zuletzt dank der Infrastruktur unterscheiden.

«Der Vorteil der Halle ist, dass sie witterungsunabhängig ist. Alleine deswegen ist sie aussergewöhnlich»,

sagt Demokan. So kann das Dach je nach Wetterlage geschlossen oder geöffnet werden. Zusätzlich sei man dank der Halle unabhängiger. Das entsprechende Grundstück gehört bereits seit Jahrzehnten der Gemeinde. Sie hat die Liegenschaft im Baurecht abgegeben und erhält dafür einen Baurechtszins. Ein Verkauf ist für die Gemeinde kein Thema.

Im Handelsregister sind derzeit noch beide Yakin-Brüder als Verwaltungsräte der Yakin Arena AG eingetragen, also auch der in Oberengstringen wohnhafte Nati-Trainer Murat. Dieser führe aber als Gesellschafter keine operativen Tätigkeiten aus. «Hakan ist künftig für die Camps und Turniere zuständig», sagt Geschäftsführer Demokan. Er ist es denn auch, der das noch bis diesen Mittwoch auf der Gemeinde aufliegende Baugesuch eingereicht hat. Denn: Mit der Umwandlung der Fussballfelder ist es nicht getan. Um die 700'000 Franken sollen alle Bauvorhaben kosten.

Aussenansicht der Anlage. Larissa Gassmann

Komplett aufgelöst wurden die Squash-Spielfelder. Künftig soll dort Platz für Veranstaltungen im Bereich E-Sports und TV-Übertragungen sein. Auch eine sogenannte Multisport-Cave soll das Angebot erweitern. Weitere mietbare Räume sind den Themen Ballett, Yoga und Multiball (eine Art multifunktionale Leinwand, die Sport und Spiel verbindet) gewidmet. So lautet das Konzept der Halle denn auch «Spiel dein Spiel». «Ideen sind einige vorhanden», sagt Demokan. Er erwähnt etwa die Durchführung von Geburtstagen und Firmenanlässen oder eine Kinderspielecke. Bereits im Aufbau befindet sich dazu ein Shop mit Druckerei, in der gekaufte Trikots beflockt werden können.

Eröffnungsveranstaltung ist für Anfang 2022 geplant

Fest steht auch, dass über dem dritten Squash-Feld eine Decke eingezogen werden soll. Dadurch soll im Obergeschoss Platz für Büroräume und eine Lounge entstehen. Eingebaut werden mehrere Fenster an der Nord- und Südfassade, der Westfassade wird derweil eine Hebeschiebetüre verpasst, um den Zugang zur Dachterrasse zu ermöglichen. Dazu kommen eine Aussentreppe und ein Parkplatz für 21 Fahrzeuge. Laut Beschrieb wird das Center im Innenbereich «marginal» umgebaut respektive renoviert. «Der Betrieb soll dabei aufrechterhalten werden», so Demokan.

Der bereits bestehende Bistrobereich in der Arena. Larissa Gassmann

Bereits vorhanden ist ein Bistro mit Aussenterrasse, für das derzeit Personal gesucht wird. So wurde der 1979 eröffnete «Träff» erst 2017 renoviert. Verpasst wurde ihm ein helleres Farbkonzept, auch die Beleuchtung wurde ausgetauscht. Den Betrieb aufnehmen wird das Bistro in den nächsten Tagen, eine offizielle Eröffnungsveranstaltung ist für Anfang 2022 geplant. Laut Gemeinde haben sich bis Mittwochmittag keine Personen ins Baugesuchsverfahren eingeschaltet.

Der neue Fussballtempel ist nicht Hakan Yakins einziges Standbein. Er arbeitet nach wie vor auch als Assistenztrainer des Challenge-League-Vereins FC Schaffhausen. Ebenfalls zum Schaffhauser Trainerstab gehört übrigens Selcuk Sasivari, der in der Fahrweid aufgewachsen ist.