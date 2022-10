Baustelle im Geroldswiler Zentrum: diese Einschränkungen gibt es

Baufeld Hotel Hallenbadschliessung, neuer Schulweg und begleitete Lastwagen: Im Januar beginnt die Transformation des Geroldswiler Zentrums Die Gemeinde informierte an einem Anlass über die bevorstehende zweijährige Baustelle für das 35-Millionen-Franken-Projekt Baufeld Hotel. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen soll es nicht kommen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Die ehemalige Buswendeschlaufe an der Gemeindehaus- und Huebwiesenstrasse in Geroldswil wird bald als Bauinstallationsplatz für das Baufeld Hotel genutzt. Severin Bigler

Nach jahrelanger Planung und vielen politischen Schritten wird das Baufeld Hotel in Geroldswil nun tatsächlich zur Baustelle. Die Bagger für das 35 Millionen Franken teure Projekt im Dorfkern werden im Januar 2023 auffahren. Das teilten Vertreter der Gemeinde Geroldswil an einer Informationsveranstaltung am Montagabend mit.

Das Hotel Geroldswil wird in altersgerechte Wohnungen umgebaut. Das dazugehörige Restaurant soll am gleichen Standort neu erstellt werden. Auf der Technikzentrale des Hallenbads wird ein Neubau errichtet. Insgesamt entstehen so 44 Mietwohnungen. Gleichzeitig wird das Kirchenzentrum der reformierten Kirche Weiningen, das ebenfalls Teil des fast 50-jährigen Dorfzentrums ist, für 6,9 Millionen Franken totalsaniert.

Das Baufeld-Hotel auf der linken Seite mit dem Hotel Geroldswil, dem Hallenbad und dem reformierten Kirchenzentrum dahinter. Rechts zu sehen sind das Gemeindehaus und die katholische Kirche. zvg

Mehr als 100 interessierte Einwohnerinnen und Einwohner wurden am Montag von Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos), dem neuen Liegenschaftenvorstand Martin Furrer (FDP) und Bauleiter Marco Denoth von der Bauton AG aus Zürich über die bevorstehende zweijährige Baustellensituation unterrichtet.

Zuerst müssen giftige Stoffe entfernt werden

Bereits im November und Dezember werden im Inneren des Hotels Arbeiten vorgenommen. «Dabei handelt es sich um eine Altlastensanierung. Der Bau stammt aus den 1970er-Jahren und enthält giftige Stoffe. Diese werden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen mit Hilfe von Fachpersonen entfernt», erzählte Marco Denoth.

Das Hotel Geroldswil und das Hallenbad daneben werden umgebaut. Severin Bigler

So richtig losgeht es aber erst im Januar mit der Installation des Bauplatzes. Dieser kommt bei der alten Buswendeschlaufe und hinter der neuen Bushaltestelle Geroldswil Zentrum zu liegen. «Der Hauptverkehr mit den Lastwagen wird über die Gemeindehausstrasse verlaufen. Das angelieferte Material wird vom Installationsplatz über einen Kran auf der Baustelle verteilt», erklärte Denoth. Ein weiterer Kran wird weiter oben für das reformierte Kirchenzentrum und den Neubau eingesetzt.

Mani Zuta und Suzana Ftaqi werden bald in der alten Pizzeria am Dorfplatz wirten. Severin Bigler

Das Hotel Geroldswil ist Geschichte Suzana Ftaqi zügelt an den Dorfplatz Mit dem Start der Bauarbeiten für das Baufeld-Hotel geht im Hotel Geroldswil und dem dazugehörigen Restaurant samt Bar eine Ära zu Ende. Seit der Errichtung des Geroldswiler Zentrums in den 1970er-Jahren ist das Gasthaus ein wichtiger Treffpunkt im Dorf. Die derzeitige Pächterin Suzana Ftaqi schmeisst zum Abschied am Freitag, 28. Oktober, ab 16.16 Uhr eine Party mit einer Spezialmenukarte, Drinks und Musik. Sie übernahm den Gastbetrieb diesen Januar, nachdem der Vertrag mit den vorherigen Pächtern und ihren ehemaligen Arbeitgebern, der Remimag Gastronomie AG, im Dezember 2021 auslief. Die Gemeinde wollte so das kulinarische Angebot im Zentrum bis zum Baustart sicherstellen. Auf Suzana Ftaqi, ihren Partner Mani Zuta, Küchenchef Christopher Heyne und ihr Team müssen die Gäste während der Bauzeit aber nicht verzichten. Das «Suzana's» wird wenige Schritte entfernt am Dorfplatz in der alten Pizzeria einziehen. Die Neueröffnung ist am 1. November. (sib)

Abtransportiert wird der Aushub des Neubaus über die Poststrasse. Während dieser Bauphase wird die Bauleitung ein besonderes Auge auf die Lastwagen haben. «Wir werden sie begleiten, um die Sicherheit für die Schulkinder der Schule Huebwies, die sich unmittelbar dahinter befindet, zu gewährleisten», sagte Denoth.

Ein paar Löcher gibt es für Neugierige

Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler wird der Schulweg umplatziert. «Ab der Garageneinfahrt bei der Poststrasse werden die Kinder das Schulhaus über den Sportplatz erreichen. Dort wird eine sichere Treppe oder Brücke erstellt.» Um die Bevölkerung nicht zu gefährden, wird überdies rund um die Baustelle eine geschlossene und fest im Boden verankerte Bauwand errichtet. «Ein paar Löcher werden wir aber anbringen, damit Neugierige beobachten können, was auf der Baustelle passiert», verriet der Bauleiter.

Weil die Sanierung des Kirchenzentrums nur ein Jahr dauert, werden die Baustelleninstallation und die Bauwand Ende 2023 angepasst. «Die Kirche wird danach wieder frei zugänglich sein, während der Rest umzäunt bleibt.» Für den Verkehr soll es trotz enger Platzverhältnisse im Zentrum zu keinen Einschränkungen kommen. Um Stau zu verhindern, werde für die Lastwagen auf dem Installationsplatz ein Warteraum mit ein paar Parkplätzen eingerichtet, sagte Denoth.

Nichtsdestotrotz wird die Baustelle das Leben der Bevölkerung tangieren. So bleibt etwa das Hallenbad von zirka Juni bis Oktober 2023 geschlossen. «Die Schliessung ist während des Aushubs für den Neubau notwendig. Zudem wird die Decke im Hallenbad saniert», erzählte Liegenschaftenvorstand Martin Furrer.

Tiefgarage zwei Monate lang gesperrt

Da man im Sommer auch anderswo baden gehen könne, würden die Arbeiten in dieser Zeit durchgeführt, ergänzte Denoth. Gesperrt wird zudem die Tiefgarage von Ende Juni bis Ende Juli 2023. «Wir müssen die Kanalisation erneuern. Weil diese genau unter der Fahrbahn der Tiefgarageneinfahrt verläuft, kann das Parkhaus nicht benutzt werden», so Furrer.

Ein weiteres wichtiges Teilprojekt ist die Erstellung der neuen Gasse vom Dorfplatz zum Neubau. «Die Bühne im Gemeindesaal wird dafür nach vorne Richtung Restaurant verschoben. Die Arbeiten finden von Ende April bis Ende Juli 2023 statt», sagte Denoth. Das Ziel sei, die Bevölkerung so wenig wie möglich zu stören.

Wenn alles wie geplant läuft, werden die 29 Mietwohnungen im Hotel Geroldswil und die 15 Mietwohnungen im Neubau Ende 2024 bezugsbereit sein. Auch das Restaurant sowie der Gemeindesaal sollen dann wieder eröffnet werden.

Autos fahren unter dem Baukran durch

In der Fragerunde zum Schluss der Veranstaltung äusserten die Anwesenden ihre Gedanken und Bedenken zur bevorstehenden Grossbaustelle. Ein Einwohner wollte wissen, wo der Baukran aufgestellt wird und ob dieser den Verkehr auf der Huebwiesenstrasse beeinflusst. «Der Kran wird auf ein grosses Podest auf der Huebwiesenstrasse gestellt, unter dem man mit dem Auto durchfahren kann. Es wird keine Verkehrseinschränkungen geben. Der Denner und die Liegenschaften bei der ehemaligen Drogerie Locher werden zugänglich sein», versicherte Liegenschaftenvorstand Furrer.

Bedenken wurden laut, dass der Busverkehr durch die vielen Lastwagen gestört werden könnte. Bauleiter Denoth entgegnete, dass die Bauunternehmen dazu angehalten seien, mit ihren Fahrzeugen keine Schlangen auf der Gemeindehaus- und Huebwiesenstrasse zu bilden. Zudem existiere ein logistischer Zeitplan, um solche Situationen zu vermeiden. Ob es eine Alternative gebe, wenn die Tiefgarage zwei Monate lang geschlossen sei, fragte ein anderer Anwesender. «Ausweichen kann man in dieser Zeit auf das Parkhaus in der Zentrumsüberbauung Huebegg», sagte Furrer.

Auch der Durchgang zwischen dem reformierten Kirchenzentrum und der katholischen Kirche wurde thematisiert. «Können Caterer und Zulieferer wegen der Baustelle mit dem Auto noch zufahren?», fragte jemand. Der Durchgang sei schmäler, jedoch könne man ihn weiterhin zu Fuss passieren. Ein Auto komme vermutlich durch, doch grundsätzlich herrsche auf dem Dorfplatz Fahrverbot, antwortete Denoth.

Die Bäume bei der ehemaligen Buswendeschlaufe und das Haus an der Gemeindehausstrasse 3 (links im Bild) werden für den Baustelleninstallationsplatz weichen. Severin Bigler

Klargestellt wurde zudem, dass im Rahmen des Bauprojekts der Dorfplatz nicht umgestaltet wird. Veränderungen wird es aber bei der alten Buswendeschlaufe geben. Die dort stehenden Bäume werden gefällt, um Platz für den Installations- und Lagerplatz zu machen, gab Furrer bekannt. Es sollen nach der Vollendung des Projekts jedoch wieder neue gepflanzt werden, sagte der Liegenschaftenvorstand.

Zurückgebaut wird das Haus an der Gemeindehausstrasse 3, in dem sich im Januar ein Brand ereignete, wie Gemeindepräsident Michael Deplazes auf die Frage einer Bürgerin preisgab. Sie wollte wissen, was mit dem Gebäude geschieht. Der Gemeindepräsident sagte: «Wir haben mit der Erbengemeinschaft eine gute Lösung gefunden und dürfen das Land während der Bauzeit für die Bauinstallation nutzen.»

