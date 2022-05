Strassenunterhalt 200'000 Franken Mehrkosten: Parlament macht geplanten Werkhof zum grünen Vorzeigeprojekt Der Zürcher Kantonsrat stockt den Kredit für den geplanten neuen Werkhof Affoltern auf, der auch Aesch, Birmensdorf und Uitikon bedient. So ermöglicht das Parlament mehr Fotovoltaik und eine Fassadenbegrünung. Umstritten war nur Letztere. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 09.05.2022, 15.40 Uhr

So war der neue Affoltermer Werkhof geplant – jetzt soll er grüner werden. Zvg

Der Werkhof in Affoltern am Albis dient dem Unterhalt der kantonalen Strassen im Bezirk Affoltern und in Birmensdorf, Aesch und Uitikon. Nun steht sein Neubau an, da der über 50-jährige Bau baufällig ist und heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. Der Kantonsrat hat dafür am Montag 13,5 Millionen Franken bewilligt. Das sind gut 200'000 Franken mehr als vom Regierungsrat beantragt. So will das Parlament den künftigen Werkhof zum ökologischen Vorzeigeobjekt machen.

Die zusätzlichen Mittel dienen zum einen dafür, die Dachflächen komplett statt nur teilweise mit Fotovoltaikmodulen auszustatten. Dafür stockte der Kantonsrat den Kredit um 160'000 Franken auf. Zum anderen sind nun zusätzlich 45'000 Franken für eine Fassadenbegrünung bewilligt.

Baudirektor Martin Neukom hatte als überzeugter Verfechter der Solarenergie nichts gegen die zusätzlichen Fotovoltaikmodule einzuwenden. Im Gegenteil: Angesichts der steigenden Strompreise dürfte sich diese Investition voraussichtlich auszahlen, betonte der Regierungsrat der Grünen.

Kehrtwende der SVP bei der Fotovoltaik

Auch die SVP stimmte wie alle anderen Parteien für die maximal grosse Solaranlage. Gerade bei einem Werkhof mache dies Sinn, sagte Walter Honegger (SVP, Wald). Und anders als vor wenigen Jahren, als seine Partei das gleiche Anliegen beim Neubau des Werkhofs Bülach noch abgelehnt hatte, zeichne sich nun ab, dass der Betrieb eigenwirtschaftlich möglich sein dürfte.

Umstrittener war die Fassadenbegrünung. Stephan Weber (FDP, Wetzikon) wies zusammen mit SVP-Kantonsrat Honegger darauf hin, dass diese wenn schon von Anfang an in das Projekt hätte eingeplant werden müssen. FDP und SVP lehnten die zusätzlichen Mittel dafür denn auch ab; allerdings blieben sie mit ihrem Nein in der Minderheit.

Die Mehrheit hielt es mit Thomas Schweizer (Grüne, Hedingen). Dieser betonte, der Werkhof liege in einem Hitzegebiet. Zusätzliche Pflanzen würden der Kühlung dienen und für mehr Artenvielfalt sorgen. «Solche Zweckbauten in Industriegebieten sollten grundsätzlich mit Fassadenbegrünung versehen werden», sagte Schweizer.

Nun wird der Werkhof grüner, als vom Regierungsrat ohnehin schon geplant. Vorgesehen ist ein Holzbau mit Vorrichtungen für Elektroladestationen, ­nebst herkömmlicher Benzin- und Diesel-Tankstelle. Eine Wasserstofftankstelle hatte der Regierungsrat verworfen – aus Platzgründen, und weil es in der Nähe schon entsprechende private Projekte gebe. 2025 soll der neue Werkhof fertig sein.

