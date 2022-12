So rollstuhlgängig sind die Bahnhöfe im Limmattal

Barrierefreiheit Achtung Hindernis: An diesen Bahnhöfen im Limmattal stehen die Rollstühle an In einer Grafik zeigen die SBB, wie rollstuhlgängig Bahnhöfe sind. Im Limmattal sind mehrere Stationen noch nicht barrierefrei. Dass diese nicht in der gesetzten Frist angepasst werden, ärgert Betroffene. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Neu und rollstuhlgängig: Im Februar 2022 wurde die dank Lift rollstuhlgängige Personenunterführung in Dietikon eingeweiht. Severin Bigler

Bis Ende 2023 verlangt das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) einen barrierefreien öffentlichen Verkehr – auf Schiene und Strasse. Die ernüchternde Tatsache gleich vorweg: «Wir sind noch längst nicht dort, wo man sein sollte», sagt Martina Schweizer, Geschäftsleiterin Behindertenkonferenz Kanton Zürich. Auch die SBB räumen in einer Medienmitteilung ein, man sei auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel. Ein Blick aufs Limmattal zeigt, wo Personen mit Einschränkungen bereits ungehindert in den Zug steigen können und wo noch Verbesserungsbedarf besteht.

Heute müssen Rollstuhlfahrer Umwege in Kauf nehmen

Die SBB-Bahnhöfe im Limmattal wie beispielsweise Urdorf, Glanzenberg aber auch Dietikon und Schlieren sind bereits heute spontan barrierefrei nutzbar. Das heisst, wenigstens ein Zugang kann auch von Menschen mit Behinderung selbstständig genutzt werden. Trotzdem müssen noch einige Anpassungen gemacht werden. So sollen in Dietikon auch im Nebenzugang der «Personenunterführung Ost» Rampen eingebaut werden. «Heute müssen Menschen mit Behinderung einen Umweg von 150 Metern in Kauf nehmen», schreibt SBB-Mediensprecherin Sabrina Schellenberg auf Anfrage.

Zudem sei die Neigung entlang der Perronkante 5/6 auf den letzten rund 40 Metern in Richtung Zürich zu gross. Diese müsse reduziert werden. «Die Bedienung der Behindertenabteile ist von dieser Restriktion aber nicht betroffen», so Schellenberg. In Schlieren müssen im Nebenzugang der «Personenunterführung West» ebenfalls noch Rampen eingebaut werden, da Rollstuhlfahrer, die aus den westlichen Quartieren kommen, heute einen Umweg von bis zu 200 Metern in Kauf nehmen müssen. Am Bahnhof Urdorf gibt es laut SBB zudem Einschränkungen wegen der Neigung, die 2023 korrigiert werden sollen.

Die SBB würde einen hohen Wert auf Rampen legen, da Lifte öfters ausfallen können. Dies sorgt besonders beim Lift der Stadt Schlieren schon seit Jahren für Schlagzeilen. Da alle SBB-Bahnhöfe im Limmattal eine selbstständige, barrierefreie Nutzung erlauben, sei die Situation in der Region aber grundsätzlich gut. «Mit diesen Voraussetzungen steht das Limmattal im nationalen Vergleich deutlich besser da als andere Regionen», sagt Schellenberg.

Zehnmal im Jahr wird die Faltrampe ausgefahren

Drei der vier nicht barrierefreien Bahnhöfe im Bezirk Dietikon liegen auf der Strecke der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB). So sind die Haltestellen Dietikon Stoffelbach und Bergfrieden nicht hindernisfrei. Will jemand an diesen Haltestellen mit einem Rollstuhl einsteigen, platziert das Lokpersonal derzeit eine mobile Faltrampe als Einstiegshilfe. Die Faltrampe werde jedoch nicht sehr häufig genutzt. «Pro Jahr erhalten wir lediglich etwa zehn Anmeldungen über das zentrale Call Center Handicap der SBB», sagt Michael Briner, Mediensprecher der BDB-Betreiberin Aargau Verkehr AG, auf Anfrage.

Die Haltestelle Dietikon Schöneggstrasse in der Nähe des Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) verfügt über eine Erhöhung, die den ebenerdigen Zustieg zumindest an einer Zugtüre ermöglicht. Sobald die Strecke von der Schöneggstrasse bis zur Haltestelle Stoffelbach doppelspurig ausgebaut ist, soll das Angebot nicht mehr nötig sein. «Gleichzeitig mit dem Ausbau werden auch neue barrierefreie Haltestellen gebaut», sagt Briner auf Anfrage.

Da der Ausbau 2024 starten werde, mache es keinen Sinn, bereits vorher bauliche Veränderungen vorzunehmen. Denn solche würden ein umfangreiches und zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren nach sich ziehen. Bis zum Baustart wird die BDB Menschen mit Behinderung eine sogenannte Überbrückungsmassnahme anbieten. Deshalb sollen laut Briner ab Frühling 2023 Mitarbeitende von Taxidiensten zum Einsatz kommen. Sie werden auf Anfrage zu den betreffenden Haltestellen fahren und den beeinträchtigten Fahrgästen in die Bahn helfen. So sollen die Lokführer entlastet werden.

Das ist laut Briner eine wichtige Änderung, damit es im ohnehin knappen Fahrplan nicht zu Verzögerungen kommt. Dieser Service ist, wie der bisherige, kostenlos für die Betroffenen. «Das ist aber auf alle Fälle nicht die finale Lösung. Künftig sollen alle Menschen autonom reisen können», sagt Briner. Dies wird aber auf der BDB-Strecke voraussichtlich erst in vier Jahren möglich sein.

«Es wurde noch zu wenig gemacht»

Dies missfällt Schweizer von der Behindertenkonferenz. «Bereits vor knapp 20 Jahren wurde beschlossen, dass die Haltestellen bis nächstes Jahr angepasst werden müssen», sagt sie. Weshalb nun so viel Zeit verstrichen sei, verstehe sie grundsätzlich nicht. Das sei nervenaufreibend für alle Beteiligten. Sie sagt:

«Ein selbstständiger Zugang zum Fahrzeug ist wichtig. Das spart für alle viel Zeit.»

Wenn man Unterstützung herbeiholen müsse, sei man nicht flexibel, das sei stossend.

Das gelte jedoch nicht nur für die BDB. «Ich anerkenne, dass etwas gemacht wird, aber es ist noch zu wenig», sagt Schweizer. Dabei sei der Zustand der Bushaltestellen hinsichtlich Barrierefreiheit noch schlimmer. Da diese von den Gemeinden saniert werden müssen, hinke man dort noch mehr hinterher. «Ein weiteres Grundsatzproblem sind die Ersatzzüge», sagt Schweizer.

Da bei Zugausfällen oft auf alte Züge mit engen Türen zurückgegriffen wird, ist es Menschen mit Behinderung oft nicht möglich diese Züge zu benützen. Zudem fehlen laut Schweizer auch adäquate und zeitsparende Alternativen, um Barrieren für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer zu überbrücken.

Komplizierte Bauarbeiten in Uitikon

Der vierte Bahnhof im Bezirk Dietikon, der Menschen im Rollstuhl die Fahrt erschwert, ist der Bahnhof Uitikon-Waldegg der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU). Die Arbeiten, die hier vorgenommen werden müssen, damit der Bahnhof barrierefrei wird, sind komplizierter als andernorts. Um ein hindernisfreies Einsteigen zu erreichen, muss hier der derzeit 35 Meter lange Perronbereich um 75 Meter auf 110 Meter verlängert werden. Die Bauarbeiten für dieses Unterfangen sollen voraussichtlich 2026 abgeschlossen werden. Auf das eigentliche Ende der Frist Ende 2023 hin verspricht die SZU den Rollstuhlfahrern lediglich Ersatzmassnahmen.

