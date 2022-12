Limmattalbahn: Wieso nur drei Minuten Umsteigezeit in Dietikon?

Bahnhof Dietikon Wieso die Umsteigezeit von der Limmattalbahn zu den Zügen nur drei Minuten beträgt Die Umsteigezeit am Bahnhof Dietikon ist für die Limmattalbahn knapper bemessen als für die Bremgarten-Dietikon-Bahn. Die Aargau Verkehr AG erklärt auf Nachfrage die Gründe dafür. Florian Schmitz 09.12.2022, 05.00 Uhr

Während Fahrgäste vier Minuten Zeit haben, um von der Bremgarten-Dietikon-Bahn auf Züge umzusteigen, beträgt die Umsteigezeit für die Limmattalbahn, die rechts halten wird, nur drei Minuten. Florian Schmitz

Ab Sonntag werden viele Fahrgäste in der Region neu mit der Limmattalbahn zum Bahnhof Dietikon verkehren. Dort bestehen Verbindungen auf viele Anschlusszüge, für die offiziell eine Umsteigezeit von drei Minuten im Fahrplan steht. Und das, obwohl die Umsteigezeit für die Bremgarten-Dietikon-Bahn, die direkt neben der Limmattalbahn hält, seit Jahren vier Minuten beträgt.

«In der Schweiz gilt eine standardmässige Umsteigezeit von zwei Minuten. Bei grösseren Bahnhöfen wird diese erhöht: So gelten in Dietikon drei Minuten und beispielsweise im Zürich HB sieben Minuten», schreibt Michael Briner, Mediensprecher der Limmattalbahn-Betreiberin Aargau Verkehr AG, auf Anfrage. Weil beide Bahnen sich zwischen dem Kirchplatz und dem Bahnhof die Gleise teilen, sei ein zeitgleiches Einfahren in den Bahnhof unmöglich. In der Praxis könne es aber durchaus vorkommen, dass die Limmattalbahn vor der BDB eintreffe.

Anschlüsse in Killwangen und in Dietikon müssen erreicht werden

Wegen verbindlicher Vorgaben bei der Fahrplangestaltung sei es auch nicht möglich gewesen, die neue Stadtbahn jeweils früher einfahren zu lassen, schreibt er weiter. «Die Limmattalbahn muss einerseits den S-Bahn Anschluss in Killwangen-Spreitenbach abwarten, aber auch den Anschluss in Dietikon herstellen.»

Die knappe Umsteigezeit kommt nicht überall gut an. Besonders wenn man auf die Lifte angewiesen sei, seien drei Minuten zu knapp bemessen, kritisierte Ernst Joss (AL) an der letzten Fragestunde im Dietiker Gemeinderat. Wenn man in Richtung Zürich unterwegs ist, muss man nach dem Aussteigen zunächst die Strasse überqueren, um zur Unterführung zu gelangen, gab Joss zu bedenken.

Bei der Fahrzeugpräsentation im Juni fuhr die Limmattalbahn noch auf einem Gleis der Bremgarten-Dietikon-Bahn ein. Ab Sonntag hält sie auf der andern Seite des Perrons. Archivbild: Valentin Hehli

Reisenden mit eingeschränkter Mobilität, mit Fahrrädern oder schwerem Gepäck empfiehlt die AVA, auf weniger knappe Verbindungen auszuweichen. «Die normale Umsteigezeit berücksichtigt diese Umstände nicht», schreibt Briner. Bei der Fahrplansuche können Fahrgäste aber die benötigte Umsteigezeit anpassen, um für sie adäquate Verbindungen zu finden.

Auch der Dietiker Stadtrat hat sich mit der vorliegenden Lösung abgefunden. Die Umsteigezeit sei im Vorfeld immer wieder ein Thema an runden Tischen gewesen, sagte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) in der Fragestunde. «Wir sehen eine Umsteigezeit von drei Minuten als akzeptabel und genügend an, wenn man bedenkt, dass die Wege an anderen Bahnhöfen teils wesentlich weiter sind.»

Im Dietiker Zentrum ist die Limmattalbahn im Mischverkehr unterwegs. Florian Schmitz

Optimierungen der Steuerungsanlagen sollen Stau im Zentrum verhindern

Auf rund 92 Prozent der gesamten Strecke fährt die Limmattalbahn auf einem eigenen Trassee und ist unabhängig vom Autoverkehr. Eine der Ausnahmen befindet sich in Dietikon auf der Zentralstrasse und ihrer Verlängerung, der Badenerstrasse. Dort fährt die Bahn zwischen dem Löwenzentrum und der Haltestelle Oetwilerstrasse im Mischverkehr. Dies führte während den Testfahrten immer wieder dazu, dass die Limmattalbahn in Richtung Kirchplatz im Stau stecken blieb.

Diese Problematik sei während der Testfahrten erkannt und zusammen mit der Limmattalbahn AG sei die Situation verbessert worden, schreibt Michael Briner, Sprecher der Aargau Verkehr AG, auf Anfrage. Die vorgenommenen Anpassungen würden laut neusten Rückmeldungen aus dem Betrieb Wirkung zeigen. «Wir werden die Situation in den ersten Betriebswochen beobachten. Falls notwendig können weitere Anpassungen an den Anlagen vorgenommen werden.»