Bahnhof Dietikon Die erste Hälfte der neuen Unterführung ist eröffnet – das meinen die Pendler Seit Montag können die Reisenden am Bahnhof in Dietikon einen Teil der neuen Unterführung benutzen. Manch einer zeigt sich überrascht über die Passage. Sven Hoti 01.02.2021, 19.28 Uhr

Noch nicht fixfertig: Im eröffneten Teil der neuen Unterführung sind noch immer Bauarbeiter am Werk. Sven Hoti

Fast schon beiläufig vollzieht sich am Montag die Eröffnung der ersten Hälfte der neuen Unterführung am Dietiker Bahnhof. Nach über einem Jahr Bauarbeiten steht den Pendlerinnen und Pendlern die neue Passage unterhalb der Gleise nun offen – für einige ein unerwartetes Erlebnis.

«Ich bin per Zufall hier hinuntergekommen, ich wollte eigentlich die andere Unterführung nehmen», erklärt etwa die Dietiker Zugreisende Samantha Aeschbach. Auch sonst zeigten sich viele der befragten Reisenden überrascht ob der Neuheit am Bahnhof. «Ich wusste nichts von der neuen Unterführung», sagt eine 52-jährige Pendlerin aus Dietikon.

Die alte Unterführung Ost ist in der Hälfte abgesperrt. Wer gen Bahnhof will, muss die neue Unterführung nehmen. Sven Hoti

Wer vom Perron der Gleise 3 und 4 die Treppe zur alten Unterführung Ost hinabsteigt und links abbiegen will, hat allerdings gar keine andere Wahl, als die neue Passage zu nehmen. Ein Gitter versperrt im alten Durchgang den Weg zu den Gleisen 1, 11 und 12 sowie dem Bahnhofplatz. Über eine kurze provisorische Treppe mit grünem Filzbelag gelangt man in die eine Hälfte der neuen Unterführung. Die andere ist noch abgesperrt. Stimmen der Arbeiter dringen durch die gelben Absperrwände; auf der anderen Seite wird fleissig weitergebaut.

Zahlen und Fakten Die neue Unterführung entsteht im Rahmen der zweiten Bauetappe der Limmattalbahn und bietet dereinst eine direkte Verbindung von den Gleisen der SBB zur Limmattalbahn­Haltestelle am Dietiker Bahnhof. Der Durchgang ist höher und mit neun Metern doppelt so breit wie die alte Unterführung Ost. Bis zur Fertigstellung wird die Passage zudem über fünf Lifte verfügen, die zu den Perrons hochführen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte 2022. Geöffnet wird die zweite Hälfte der Unterführung jedoch bereits im Oktober, dann jedoch noch ohne Lifte. Die SBB führt die Bauarbeiten im Auftrag der Limmattalbahn AG durch. Die Kosten betragen nach Angaben der SBB rund 26 Millionen Franken und werden durch die Limmattalbahn AG finanziert.

Auch sonst scheint Vieles noch halbfertig. Die Wände und der Boden sind in Holz oder Karton gekleidet, an der Decke fehlen die Lampen. Das Licht kommt von provisorischen Leuchten an den Wänden. Die neue digitale Anzeigetafel mit den Zugverbindungen wird gerade installiert, als die «Limmattaler Zeitung» vor Ort ist.

Arbeiter installierten am Montag die neue Anzeigetafel. Sven Hoti

Die Pendlerinnen und Pendler am Bahnhof in Dietikon finden trotzdem Gefallen an der Unterführung – viele auch einfach deswegen, weil sie neu ist. «Mir gefällt sie recht gut, man hat mehr Platz», sagt die Dietikerin Romina Ben Aaour. Eine andere Pendlerin meint: «Sie ist schöner und moderner als die alte Unterführung.»

Dass sie dereinst vollumfänglich in Grau daherkommt, stört niemanden. «Eine Unterführung muss zweckmässig sein», findet Ruedi Faes. Der Aargauer aus der Gemeinde Zufikon besucht in Dietikon seine Kinder. Er habe von der neuen Unterführung gehört und sei neugierig geworden. Faes' Fazit: «Ich finde sie durchwegs positiv.»

Die Einweihung hat die neue Unterführung also geschafft. Der zweite Teil wird voraussichtlich diesen Oktober zugänglich werden. Bis jedoch auch die fünf neuen Lifte installiert sind, geht es noch bis etwa Mitte 2022. Bis dann sollen auch die Bauarbeiten der Limmattalbahn im Dietiker Zentrum abgeschlossen sein.