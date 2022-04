Limmattaler Badis grösstenteils nicht von Gasressourcen abhängig

Badesaison Die meisten Limmattaler Badis sind nicht von Gasressourcen abhängig – bis im Mai haben alle geöffnet Die Freibäder in Dietikon, Urdorf, Birmensdorf und Oberengstringen heizen ihr Wasser mit Solarenergie, einem Rückkühler oder verzichten ganz auf das Erwärmen. Schon bald beginnt überall die Saison. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Heizt sein Badewasser mit Solarenergie: das Dietiker Freibad Fondli. Sandra Ardizzone

Während das Schlieremer Bio- und Gartenbad Im Moos wegen steigender Gaspreise und knapper werdender Gasressourcen diese Saison auf das Heizen seines Wassers verzichtet, haben die anderen Limmattaler Badis dieses Problem nicht. So erwärmt das Dietiker Freibad Fondli, das vom 14. Mai bis 11. September Saison hat, sein Badewasser mit Solarenergie. Das Hallenbad Fondli hat dank Fernwärme eine angenehme Temperatur.

Die Badesaison im Urdorfer Freibad Weihermatt dauert vom 7. Mai bis 11. September. Auch die Urdorfer Badi heizt ihr Wasser mit Solarenergie. Das Wasser im Birmensdorfer Schwimmbad Geren, dessen Saison bereits am 1. Mai beginnt und bis am 17. September dauern soll, wird durch einen Rückkühler im Austausch mit der Aussenluft erwärmt. Die Wärme wird also von der Aussentemperatur gewonnen, was nur bei warmem Wetter möglich ist.

Im Freibad Zwischen den Hölzern, das sich auf Oberengstringer Boden befindet, aber von der Stadt Zürich betrieben wird, wird das Badewasser gar nicht geheizt. Die Sommersaison dauert dort vom 14. Mai bis 18. September. Das Schlieremer Bio- und Gartenbad Im Moos hat vom 22. April bis 30. September geöffnet.

