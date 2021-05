Limmattal «Der erste Gast war bereits um 10 Uhr im Wasser, bei 13,4 Grad»: So sind die Badis in die zweite Coronasaison gestartet Am 8. Mai haben drei Badis in der Region ihre Saison eröffnet. Das schlechte Wetter in der Woche davor und die eher tiefen Temperaturen sorgten jedoch für einen durchzogenen Start. Carmen Frei 10.05.2021, 19.34 Uhr

Das Freibad Geren in Birmensdorf, hier noch vor der Eröffnung: Es lockte vergangenes Wochenende nur wenige Gäste an. zvg/Perica Batista

Am Samstag, 8. Mai, öffneten gleich drei Freibäder im Limmattal ihre Tore: Dietikon, Urdorf und Birmensdorf. Somit ist nun die Mehrheit der Schwimmbäder im Limmattal in Betrieb.

«Am Samstag kamen 12 Personen, am Sonntag 109», sagt Heinz Illi, Vorsteher der Sicherheits- und Gesundheitsabteilung der Stadt Dietikon. Dass noch nicht mehr Gäste das Freibad Fondli besucht hatten, sei vor allem den kalten Temperaturen am Samstag geschuldet.

Der eher bescheidene Start sei aber vergleichbar mit anderen Jahren. Illi erklärt:

«Es kommt immer darauf an, wie das Wetter aussieht. Wenn es so auf der Kippe ist wie am vergangenen Samstag, dann verhält es sich immer gleich.»

Das Freibad Fondli bietet mit den aktuellen Coronavorgaben Platz für 3000 Personen. Es gelten dieselben Regeln wie bereits in der vergangenen Saison. «Das Schutzkonzept ist letztes Jahr erarbeitet worden. Das konnten wir so übernehmen», erklärt Illi.

Einige Gäste liessen sich den Spass im kalten Nass nicht nehmen

Um 9 Uhr am Samstag eröffnete auch das Freibad Weihermatt in Urdorf. «Der erste Gast war bereits um 10 Uhr im Wasser, bei 13,4 Grad Wassertemperatur», sagt Shaban Hashani, Leiter der Sportanlagen Weihermatt. «Über den gesamten Tag hatten wir am Samstag 50 Besuchende, am Sonntag waren es 100.» Erste Gäste hätten auch bereits Abos für die Saison gelöst. «Einige haben beim Restaurant etwas konsumiert und den Tag so genossen», sagt Hashani.

Insgesamt dürften nach aktuellem Schutzkonzept 1900 Personen ins Urdorfer Freibad Weihermatt. «Letztes Jahr sind wir mit 1500 als Begrenzung über die ganze Saison gut gefahren», sagt Hashani. Zur diesjährigen Eröffnung hatte er mit weniger Besuchenden gerechnet. «Wir hatten dieses Jahr rekordtiefe Luft- und Wassertemperaturen», erklärt er. Bei derart tiefen Temperaturen hätte das Freibad noch fast nie eröffnet. «Für diese Verhältnisse hatten wir einen guten Start», meint Hashani.

Die Kälte hielt viele Besucher fern

Im Freibad Geren in Birmensdorf hielt sich der Andrang zum Startwochenende ebenfalls in Grenzen. Am Samstag war es auch für hartgesottene Schwimmer noch zu kalt. «Es war wenig los», sagt Bademeister Srdjan Markovic. Da in der vergangenen Woche nicht so gutes Wetter herrschte, hätten nicht so viele Personen die Badi besucht. «Es muss ein paar Tage schön sein, damit die Gäste kommen», findet Markovic. Trotzdem kamen einige Gäste, die wie jedes Jahr ihr Saisonabonnement lösten.

Insgesamt 500 Personen dürften das Freibad Geren aktuell besuchen. Am Sonntag kamen gesamthaft zirka 250 Gäste. Sobald der Sommer richtig Einzug halte, werden mehr in die Badi kommen, zeigt sich Markovic überzeugt.

Die Biobadi startete bereits im April

Das Freibad Im Moos in Schlieren hatte bereits Ende April mit dem Badebetrieb gestartet. Die Eröffnung im April sei dabei jeweils erfolgreich, erklärt Bereichsleiter Mihajlo Nikic. Vergangenes Wochenende lief es ebenfalls gut. «Am Sonntag war es perfekt», meint Nikic.

«Die Gäste haben es genossen.»

Nikic hat einige Stammgäste. Ausserdem hätten am vergangenen Sonntag auch mehrere Leute aus der Region das Freibad besucht. «Wer Probleme mit Chlor hat, kommt zu mir», sagt er. Denn die Wasseraufbereitung im Freibad Im Moos ist komplett biologisch. «Bei Allergien ist dies ideal», erklärt Nikic.

Aktuell ist nur das Schwimmbecken in Betrieb. Alles andere sei geschlossen, sagt Nikic. «Das 50-Meter-Becken ist mit vier Bahnen in Betrieb: Zwei für Hobbyschwimmer und zwei für Sportschwimmer», sagt er. «Es dürfen 30 Personen gleichzeitig ins Schwimmbecken.» Insgesamt dürften 100 Personen auf das Areal, am Sonntag haben 88 Leute das Freibad besucht.

Das Freibad «Zwischen den Hölzern» in Oberengstringen wird im Gegensatz zu den anderen Limmattaler Freibädern erst am 13. Mai, zusammen mit den anderen von der Stadt Zürich betriebenen Freibädern, öffnen. Gemäss den aktuellen Prognosen dürfte es also ein verregneter Start werden.