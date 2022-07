Geroldswiler Gipfelikönig Fredy Hiestand gibt sein Wissen weiter

Baden Der Geroldswiler Gipfelikönig Fredy Hiestand gibt sein Wissen der nächsten Generation weiter Vor einem Jahr hat die Fredy's AG aus Baden verkündet, dass sie eine komplett neue Backstube für Lernende einrichten wird. Nun ist die Werkstatt offiziell eingeweiht. LiZ 10.07.2022, 12.52 Uhr

Gipfelikönig Fredy Hiestand (hinten, zweiter von links) mit den zukünftigen Lernenden der Fredy's AG in Baden und Berufsbildnerin Natalie Burger (rechts).

Seit 2003 betreibt der Geroldswiler Gipfelikönig Fredy Hiestand mit seiner Fredy’s AG in Baden eine Produktion für Gipfeli, Brote, Feinbackwaren und süsse Köstlichkeiten. Jetzt will er sein Wissen an nachkommende Generationen weitergeben: Die Bäckerei hat eine komplett neue Backstube für Lernende eingerichtet. Vor einigen Tagen wurde sie nun offiziell eröffnet.

Wie die Fredy’s AG mitteilt, beginnen die ersten vier Lernenden in wenigen Wochen ihre Ausbildung in der Fachrichtung Bäckerei-Konditorei. Gleichzeitig startet eine Lernende ihre verkürzte Zusatzausbildung in der Fachrichtung Bäckerei.

Auch ein Abstecher zu einer Wiener Bäckerei ist während der Ausbildung möglich

Um einen möglichst breiten Einblick in die Bäckerwelt zu erhalten, rotieren die Lernenden zwischen ihrer persönlichen Werkstatt und dem offiziellen Betrieb. Gleichzeitig erhalten sie die Möglichkeit, bei Partnern und Lieferanten der Fredy’s einen erweiterten Einblick in die Lebensmittelbranche zu erhalten. Dabei können sie beispielsweise die Butterherstellung oder die Arbeitsschritte einer Mühle auch in der Praxis beobachten. Ausserdem erhalten die Auszubildenden die Chance, jeweils zwischen dem 2. und 3. Lehrjahr für zwei Wochen bei der Ströck-Brot GmbH in Wien zu arbeiten.

«Eine fundierte Grundausbildung ist uns sehr wichtig»,

lässt sich Produktionsleiter Bojan Cepon zitieren. «Wir legen grossen Wert darauf, dass sich die Lernenden während der Ausbildung bei uns ein breites Fachwissen aneignen können.»

Pro Lehrjahr werden bis zu vier Ausbildungsplätze vergeben. Seit Juli nimmt die Bäckerei Bewerbungen für eine Berufslehre ab August 2023 entgegen.