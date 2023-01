Schlieren Das Limmattaler Neujahrsbaby ist ein Aargauer: Joen erblickte am 1. Januar um 01.45 Uhr das Licht der Welt Das Neujahrsbaby ist das erste Kind der kosovarischstämmigen Familie Avdiu, die seit neuestem nahe Baden wohnt. In den letzten Jahren ist die Anzahl Geburten im Spital Limmattal in Schlieren gestiegen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 02.01.2023, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

3550 Gramm schwer und 50 Zentimeter gross ist Joen Avdiu aus Fislisbach. Sven Hoti

Nur kurz weint Joen Avdiu während des gut halbstündigen Aufenthalts des Journalisten im Spital Limmattal in Schlieren. Ansonsten aber liegt der Kleine seelenruhig bei seiner Mutter Artinz. Joen ist das erste Baby, das im «Limmi» im neuen Jahr das Licht der Welt erblickte. Am 1. Januar um 01.45 Uhr kam der 3550 Gramm schwere und 50 Zentimeter grosse Knabe zur Welt.

«Ich fühle mich gut, bin sehr emotional», sagte die sichtlich erschöpfte 27-jährige Mutter im Bett. Die Geburt sei gut verlaufen, ergänzte der 33-jährige Ehemann und Vater Liridon Avdiu. «Jetzt sind wir froh, dass unser Kind gesund ist.» Um etwa 11 Uhr am 31. Dezember hätten die Wehen eingesetzt, worauf sie direkt ins Limmi gefahren seien. Am Dienstag darf die glückliche Familie laut dem Vater wieder nach Hause.

Das Pärchen wohnt seit Anfang Dezember in der Gemeinde Fislisbach bei Baden. Eigentlich wäre das Kantonsspital Baden also näher gelegen gewesen. Vorher wohnten sie allerdings in der Stadt Zürich und hatten sich mit dem Spital Limmattal in Schlieren arrangiert. Weil sie eine grössere Wohnung suchten, in Zürich aber keine fanden, verschlug es sie nach Fislisbach. Ursprünglich kommt die Familie aus dem Kosovo. Liridon Avdiu wohnt seit 2009 in der Schweiz, seine Frau Artinz seit 2020. Er ist Gipser, sie derzeit noch Hausfrau.

1058 Geburten im Jahr 2022

Das letzte Baby im Jahr 2022 kam im Spital Limmattal am 31. Dezember um 20.01 Uhr zur Welt. Damit zählte das Limmi im vergangenen Jahr insgesamt 1058 Geburten, wie es auf Anfrage preisgibt. Das sind 30 mehr als noch 2021, als gemäss Geschäftsbericht 1028 Babys geboren wurden. Tendenziell steigt die Anzahl geborener Babys im Limmi seit Jahren wieder an. 2017 waren es noch 936 Geburten, 2018 deren 958, 2019 kamen 1030 Babys zur Welt und 2020 genau 1077.

Schon seit Jahren porträtiert die «Limmattaler Zeitung» die Limmattaler Neujahrsbabys, die im Spital Limmattal in Schlieren das Licht der Welt erblicken. Im vergangenen Jahr wurde diese Ehre Noelia Zendeli aus Zürich-Albisrieden zuteil, die um 0.30 Uhr zur Welt kam. Das Limmattaler Neujahrsbaby 2021 kam ebenfalls aus dem Aargau, genauer aus Oberwil-Lieli im Bezirk Bremgarten. Es hiess Yuna Thut und wurde um 2.17 Uhr geboren.

Noelia Zendeli aus Zürich-Albisrieden war im letzten Jahr das Limmattaler Neujahrsbaby. David Egger

Das erste Baby überhaupt, das im 1970 eröffneten Spital Limmattal zur Welt kam, war die Urdorferin Bianca Widmer. Sie feierte 2020 ihren 50. Geburtstag. Die Erstgeborene im 2018 eröffneten Neubau des Limmi war die Dietikerin Jiyan Sinik.

Schon seit Jahren verfügt das Spital Limmattal über das Zertifikat «Babyfreundliches Spital» von Unicef Schweiz und Liechtenstein. Damit gehört es neben der Frauenklinik des Stadtspitals Triemli und dem Geburtshaus Delphys in der Stadt Zürich zu den einzigen diesbezüglich zertifizierten Spitälern im Kanton Zürich. Das Gütesiegel hat gemäss Website zum Ziel, «die erste Lebensphase eines Neugeborenen ganz besonders zu schützen und optimale Bedingungen für einen erfolgreichen Start des Stillens zu gewährleisten».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen