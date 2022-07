Ausflugsbahnen Üetliberg- und Sihltalbahn brachten den Städtern die Natur näher Die 1875 gegründete Üetlibergbahn und die ab 1892 verkehrende Sihltalbahn knüpften ein neues Band zwischen Stadt und Land. Doch es entwickelte sich anders als zunächst gedacht. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Bahnhof der Üetlibergbahn an der Sihl um 1885. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Die Eisenbahn als neustes und schnellstes Verkehrsmittel zog. Das merkten auch die Gründer der Üetlibergbahn, als sie Anfang 1873 die Ausgabe von Aktien für das Bahnprojekt annoncierten. Eine Woche später meldeten sie, die Nachfrage habe das Angebot weit überschritten.

Dabei war die Erschliessung von Zürichs Hausberg per Bahn ein gewagtes Projekt. Auf neun Kilometern Fahrstrecke galt es, 399 Höhenmeter zu überwinden. Ingenieure wurden nach Frankreich und England gesandt, um Erfahrungen über den Betrieb ähnlich steiler Bahnen zu sammeln, hiess es 1874 im ersten Geschäftsbericht der Üetlibergbahn-Gesellschaft. Ihr Befund: Gefährlich sei höchstens die Talfahrt. Der Lokomotive dürften dabei nicht mehr Wagen angehängt werden, als sie bergauf ziehen könne. Und sie brauche zusätzliche Bremsen.

Auf dem Berg lockten ein Hotel und Gasthäuser

Umstritten war auch der Ausgangspunkt der Bahn. Eigentlich war ein Anschluss an das bereits bestehende Bahnnetz das Ziel, entweder beim Bahnhof Zürich (heute: Hauptbahnhof) oder beim Bahnhof Enge. Beides scheiterte aus Kostengründen. Stattdessen startete die erste Üetlibergbahn 1875 beim Holzlagerplatz Selnau an der Sihl; von dort aus überquerte sie den Fluss beim Sihlhölzli, um dann vorbei an einer Backsteinfabrik zum Fuss des Berges beim Triemli und via Ringlikon zur Endstation Üetliberg zu gelangen.

Die Üetlibergbahn war 1875 als Ausflugsbahn lanciert worden, wie auch das Plakat von 1897 zeigt. zvg

Dort lockten ein Hotel, Gasthäuser ­– und der Blick über den Zürichsee und das Knonaueramt bis zu den Alpen, westwärts gen Jura und nach Norden bis zum Schwarzwald. Die Üetlibergbahn war zunächst in erster Linie eine Ausflugsbahn für Städterinnen und Städter sowie Touristen. Tickets wurden auch in gehobenen Stadtzürcher Hotels verkauft. Die heute für Pendler wichtigen Zwischenstationen kamen erst Jahrzehnte später hinzu.

1920 drohte der Üetlibergbahn das Aus

Allerdings blieben die Einnahmen unter den Erwartungen; der Ausflugsverkehr erwies sich als zu wetterabhängig. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1920 gar der Betrieb eingestellt und die Üetlibergbahn-Gesellschaft liquidiert, ehe der Ausflugsbahn 1923 elektrifiziert der Neustart gelang.

1892 hatte sich die Sihltalbahn dazugesellt, die als Ausgangspunkt ebenfalls den alten Bahnhof Selnau benutzte. Ihr Zielpublikum beschrieb das Initiativkomitee für die Sihltalbahn 1890 wie folgt: «Das industrielle Sihltal, das grosse Kontingent aller derjenigen, welche die prachtvollen Aussichtspunkte der Albiskette zu ihrer Erholung besuchen, die zahlreichen Freunde des Sihlwaldes und des Wildparkes Langenberg – sie alle werden das baldige Zustandekommen des Projekts begrüssen.»

Bei der Eröffnung 1892 meinte der Zürcher Stadtpräsident Hans-Konrad Pestalozzi, die Sihltalbahn werde «ein neues Band zwischen Stadt und Land» bilden. Und ein Forstmeister Cramer gab der Freude Ausdruck, dass die neue Bahn die Schönheiten des Waldes noch mehr erschliessen und «edlen Naturgenuss» verallgemeinern werde, wie die NZZ damals berichtete. Ironie der Geschichte: Eisenbahnen wie die später zur SZU fusionierte Sihltal- und Üetlibergbahn sollten Städterinnen und Städter zurück zur Natur bringen. Doch langfristig trugen sie ein Stück weit dazu bei, die Landschaft um Zürich zu verstädtern.

