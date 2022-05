Vollsperrung auf der Fahrweidstrasse bis Mitte Juni

Weiningen/Geroldswil Auf der Fahrweidstrasse kommt es Mitte Juni zu einer Vollsperrung Auf dem mittleren Abschnitt der Fahrweidstrasse in der Fahrweid stehen bald Deckbelagseinbauten an. Aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Einbauqualität der obersten Belagsschicht muss der betroffene Bereich für sämtlichen Individualverkehr komplett gesperrt werden. LiZ 28.05.2022, 05.00 Uhr

Die Fahrweidstrasse wird vom 11. bis zum 13. Juni 2022 auf einem Abschnitt wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Archivbild: Alex Spichale

Die Vollsperrung beginnt am Samstag, 11. Juni um 4.30 Uhr und dauert bis am Montag, 13. Juni um 5 Uhr, heisst es in einer im Auftrag der Gemeinden Weiningen und Geroldswil versandten Mitteilung der verantwortlichen Ingenieurbüros. In diesem Zeitraum sind laut Mitteilung die Zu- und Wegfahrten der direkt angrenzenden Liegenschaften sowie der Au- und Lenggenbachstrasse nicht möglich. Die Vorarbeiten beginnen bereits am Montag, 30. Mai. Bei schlechtem Wetter verschieben sich der Belagseinbau und die damit verbundene Vollsperrung auf das Wochenende vom 16. und 17. Juli.