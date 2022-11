Schlieren Fünf Jahre nach Dietikon stellt bald auch das Schlieremer Parlament ein Audioprotokoll fürs Volk online Dank dem Audioprotokoll muss die Stadtverwaltung nicht mehr 30 Stunden lang ein Protokoll abtippen. Diskutiert wurde darüber, ob die Parlamentsmitglieder deswegen neu Hochdeutsch sprechen sollen, wie es ein Grüner forderte. David Egger Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Von hier als Audio ins Internet: das Parlamentsrednerpult mit ­Mikrofon in der Aula der Schule Reitmen in Schlieren. David Egger

In der Stadt Schlieren gibt es jetzt was Neues auf die Ohren: Das Gemeindeparlament hat bei seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, eine sogenannte Audioprotokollierung einzuführen. 23 Ja-Stimmen standen 9 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen gegenüber.

Damit ist die Zeit von Protokollen mit bis zu über 30 Seiten vorbei. Stattdessen gibt es ein kurzes Beschlussprotokoll. Dieses bildet zwar die spannenden Debatten nicht mehr ab. Aber wer sich diese zu Gemüte führen will, kann künftig die Sitzung online als ungekürzte Audiodatei nachhören. Und weiterhin gilt: Parlamentssitzungen sind öffentlich. Wer die Vertreterinnen und Vertreter des Schlieremer Volks live mitverfolgen will, ist in der Aula der Schule Reitmen jeweils willkommen.

20 Stunden Arbeit sollen so eingespart werden

Die Einführung des Audioprotokolls geschieht im Rahmen einer Teilrevision der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments. Beantragt hatte den Schritt das Büro des Gemeindeparlaments. Begründet wurde er vor allem mit der Arbeitslast, die das schriftliche Protokoll verursacht. Dieses umfasst laut Büro jeweils ungefähr zwischen 22 und 35 Seiten und verursacht dem Parlamentssekretariat von der Vorbereitung bis zur endgültigen Fertigstellung jeweils rund 30 Stunden Arbeitsaufwand. Es wird damit gerechnet, dass das Parlamentssekretariat dank des Audioprotokolls zirka 20 Stunden Aufwand einsparen kann.

Auch für Büromitglieder sei das Audioprotokoll eine Entlastung, da sie nicht mehr «seitenweise Protokolle prüfen» müssen, wie Walter Jucker (SP) als Sprecher der Geschäftsprüfungskommission (GPK) erklärte.

So weit, so gut. Aber schon bevor das Geschäft ins Parlament kam, gab es Kritik. In der GPK waren 5 Personen für die Audio-Lösung und 2 dagegen.

Als Nachteile wurden moniert: Gehörlose und Schwerhörige haben kein Protokoll mehr zum Nachlesen; Parlamentsmitglieder könnten sich wegen des öffentlichen Audios scheuen, ans Rednerpult zu treten, um ein Votum zu halten; und wer Mundart nicht versteht, kann mit dem Audio nichts anfangen.

Das Mundart-Verbot setzte sich nicht durch

Bisher schreibt die Geschäftsordnung Deutsch als Parlamentssprache vor, womit sowohl Hochdeutsch als auch Mundart gemeint sind. Manuel Kampus (Grüne) beantragte, neu ganz auf Hochdeutsch zu wechseln, scheiterte aber mit 23 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung.

Leila Drobi (SP) machte in der Diskussion klar, dass sich die SP für eine Lösung wie etwa ein Transkriptionsprogramm einsetzen werde, falls sich Personen mit Hörbehinderungen melden, die ohne ausführliches Schriftprotokoll dem Ratsbetrieb nicht mehr folgen könnten.

Das Dietiker Parlament nutzt Audioprotokolle seit 2017 und jenes der Stadt Zürich seit 2010.

An diesem Mikrofon können die Mitglieder des Schlieremer Parlaments auch in Zukunft so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist – Dialekt bleibt erlaubt. Severin Bigler

Ratstelegramm Bei der Sitzung am Montag um 18 Uhr in der Aula der Schule Reitmen waren 36 von 36 Mitgliedern des Schlieremer Gemeindeparlaments anwesend. Parlamentspräsident Marc Folini (GLP) wies im Rahmen der Mitteilungen zu Beginn der Sitzung darauf hin, dass Kushtrim Aziri (SP) und Lukas Speck (GLP) aus dem Parlament zurücktreten werden. «Es tut weh, gute Leute gehen zu sehen», so Folini. Aziri und Speck waren 2018 neu ins Parlament eingetreten. Markus Weiersmüller (FDP) tritt zudem als Stimmenzähler und Mitglied des Parlamentsbüros zurück. Er bleibt aber als normales Mitglied im Parlament. Neu im Parlament ist Erol Sabatic (SP), er rutschte für die zurückgetretene Diarta Aziri (SP) nach. «Herzlich willkommen, wir wünschen Ihnen im Namen des ganzen Parlaments viel Erfolg und Freude mit uns», begrüsste ihn Folini. Als Ersatz für Weiersmüller hat das Parlament — auf Vorschlag der von John Daniels (FDP) präsidierten Interfraktionellen Konferenz (IFK) — stillschweigend Sasa Stajic (FDP) als Stimmenzähler und Mitglied des Parlamentsbüros gewählt. Als Nachfolger für Diarta Aziri wurde — wiederum auf Vorschlag der IFK — Thierry Lustenberger (SP) stillschweigend als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) gewählt.

Im Rahmen der Fragestunde stellte das Parlament 30 Fragen, die der Stadtrat sodann beantwortete. Die vom Parlamentsbüro beantragte Teilrevision der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments und Einführung der Audioprotokollierung, die die Geschäftsprüfungskommission (GPK) mit 5 zu 2 Stimmen zur Genehmigung empfohlen hatte, wurde mit 23 Ja, 9 Nein und 3 Enthaltungen genehmigt. Zuvor wurde ein Änderungsantrag von Manuel Kampus (Grüne) mit 23 Nein, 11 Ja und 1 Enthaltung abgelehnt. Er verlangte, dass im Parlament Hochdeutsch gesprochen werden muss. Stadtrat Stefano Kunz (Mitte) beantwortete die Interpellation von Dominic Schläpfer (FDP) betreffend «Schlieren, alles fliesst», mit der er dem Stadtrat vorschlug, vom Kanton verbindlich zu verlangen, dass die Limmat-Revitalisierung an die Fertigstellung der flankierenden Massnahmen zur Limmattalbahn geknüpft wird. So wollte er erreichen, dass die neue Engstringer- und die neue Gasometerkreuzung schneller gebaut werden. Es entwickelte sich eine lebhafte Diskussion. Das Postulat von Manuel Kampus (Grüne) betreffend «Kreislaufwirtschaft in Schlieren» wurde diskussionslos und mangels Gegenantrag stillschweigend an den Stadtrat überwiesen. Die Sitzung endete um 20.30 Uhr. Die nächste Sitzung wird am Montag, 12. Dezember, stattfinden. Dann geht es um das Budget 2023 der Stadt Schlieren. Sollte sich die Debatte dazu in die Länge ziehen, wird sie am Mittwoch, 14. Dezember, fortgesetzt. (deg)

