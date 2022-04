Kantonsrat bewilligt 29 Millionen für Limmatbrücke und mehr

Dietikon/Weiningen Kantonsrat bewilligt 29 Millionen für die Limmatbrücke, die neue Niederholzstrasse und ein Stück Veloschnellroute Im Sommer 2025 soll die neue Limmatbrücke in Dietikon fertig sein ­­– als Teil eines Gesamtpakets, von dem auch Velofahrende profitieren. Der Kantonsrat hat dafür 29 Millionen Franken bewilligt. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 11.04.2022, 17.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier in Dietikon – das Foto wurde von der Heimstrasse 1 aus aufgenommen, links ist ein Stück des Limmat-Towers zu sehen – ist die Überlandstrasse schon richtig breit und fertig ausgebaut. Von hier aus machen wir nun einen kleinen Bilder-Spaziergang, zuerst in Richtung Weiningen. David Egger / Limmattaler Zeitung Auf diesem Dietiker Teil der Überlandstrasse hat es nicht nur Platz für viele Autos und Lastwagen, sondern es ist an den meisten Stellen auch klar signalisierter und getrennter Platz für Velofahrer und Fussgänger ... David Egger / Limmattaler Zeitung ... und auch der öffentliche Verkehr hat natürlich seinen Platz. Hier im Bild ist die Haltestelle Heimstrasse in Fahrtrichtung Weiningen zu sehen. David Egger / Limmattaler Zeitung Nun nähern wir uns der Limmat. Gut zu sehen: Hier haben die Autos noch in beide Richtungen je zwei Spuren zur Verfügung. David Egger / Limmattaler Zeitung Hier befinden wir uns am Anfang der Brücke über den Oberwasserkanal. Sie wurde bereits erneuert und ausgebaut. Auf dem ehemaligen Trottoir hat es heute eine Veloroute, die klar abgetrennt ist vom Fussgängerbereich. Und auf der Strasse sind beide Fahrtrichtungen zweispurig ausgebaut. Aber kaum ist die Oberwasserkanalbrücke fertig und die Brücke über die Limmat beginnt, ist es damit vorbei. David Egger / Limmattaler Zeitung Hier rechts im Hintergrund ist zu sehen, wie sich die Strasse verengt, sobald die Oberwasserkanalbrücke endet und die Limmatbrücke beginnt, sodass beide Fahrtrichtungen nur noch je eine Spur haben. Das soll sich ändern. Beide Brücken sollen künftig grundsätzlich je zwei Spuren pro Fahrtrichtung haben. Die Verengung der Strasse ist auf dem nächsten Bild noch besser zu sehen. David Egger / Limmattaler Zeitung Voilà: Die Oberwasserkanalbrücke endet, die Limmatbrücke beginnt. Ab hier verfügt die Strasse nur noch über eine Spur pro Fahrtrichtung. Und das Trottoir ist eng und gefährlich, das Konfliktpotenzial zwischen Velofahrern und Fussgängern ist hier gross. Und nun weiter in Richtung Fahrweid Weiningen ... David Egger / Limmattaler Zeitung Nach der Limmatbrücke befindet sich der bekannte Weininger Kreisel, der nicht zuletzt auch ein Marketing-Vehikel für Weininger Weine ist. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch die Shell-Tankstelle mit Laden ist über die Fahrweid hinaus bekannt und beliebt. Und ... David Egger / Limmattaler Zeitung ... es herrscht hier viel Verkehr, wie auf diesem Bild zu sehen ist. David Egger / Limmattaler Zeitung Das Strassenprojekt, dem der Kantonsrat nun seinen Segen gegeben hat, wird nicht nur für eine Verbreiterung der Limmatbrücke sorgen. Es ist auch geplant, den Weininger Kreisel zu entfernen und durch eine neue Kreuzung zu ersetzen, die – ähnlich wie die vor ein paar Jahren umgebaute Schönenwerdkreuzung – auf den ersten Blick etwas kompliziert wirken mag, aber den Verkehr verflüssigen wird. David Egger / Limmattaler Zeitung Und nicht zuletzt wird das Projekt endlich das Quartier Fahrweid entlasten. Dieses leidet schon lange unter dem vielen Verkehr auf der Niederholzstrasse (im Bild). Deshalb soll eine neue Niederholzstrasse gebaut werden, die nicht mehr so nahe am Quartier vorbeiführt. David Egger / Limmattaler Zeitung Die gestrichelte Linie zeigt, wo die neue Niederholzstrasse künftig durchführen soll. In Orange ist zwischen der Niederholzstrasse und der Überlandstrasse die heutige Niederholzstrasse zu sehen, die mit dem Strassenprojekt verkehrsberuhigt werden soll. Archiv Vom Weininger Kreisel laufen wir nun zurück nach Dietikon. David Egger / Limmattaler Zeitung Dafür beschreiten wir einmal mehr die Limmatbrücke nach Dietikon, die heute pro Fahrtrichtung nur eine Spur hat. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Brücke ist auch nicht mehr die Jüngste, wie dieses Schild erklärt, das wir im nächsten Bild grösser zeigen ... David Egger / Limmattaler Zeitung ... voilà. Die letzten grossen Bauarbeiten fanden hier 1994 statt, also vor 28 Jahren. David Egger / Limmattaler Zeitung Von unten sieht die Brücke übrigens so aus. David Egger / Limmattaler Zeitung Am schönsten ist aber der Blick von der Brücke flussabwärts. Schöne Natur und Verkehrswahnsinn sind im Limmattal eben nahe beieinander. Und weiter gehts ... David Egger / Limmattaler Zeitung Der Limmat-Tower begrüsst alle freundlich in Dietikon, die von der Fahrweid her in den Bezirkshauptort fahren. David Egger / Limmattaler Zeitung Hier, nach der Limmatbrücke, wo auch das Dietiker Ortsschild steht, dehnt sich die Überlandstrasse von einer Spur pro Fahrtrichtung auf zwei Spuren pro Fahrtrichtung aus. David Egger / Limmattaler Zeitung Und rechts kann man zum grossen EKZ-Standort abzweigen, der sich zwischen Oberwasserkanal und Limmat auf der Grien-Insel befindet, die manchmal auch EKZ-Insel genannt wird. David Egger / Limmattaler Zeitung Und weiter: Hier betreten wir wieder die Oberwasserkanalbrücke in Richtung Dietikon. David Egger / Limmattaler Zeitung Und so kommen wir dem Limmat-Tower, der Dietiker Wahrzeichen und Eingangstor ins Limmatfeld-Quartier zugleich ist, immer näher. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Lichtsignale hier sind aus Autofahrer-Sicht übrigens häufig eine Freude: Sie funktionieren sozusagen nach dem Prinzip «grüne Welle». David Egger / Limmattaler Zeitung Willkommen in Dietikon! David Egger / Limmattaler Zeitung Fussgänger und Velofahrer kommen hier relativ gut aneinander vorbei, es gibt klare Markierungen. David Egger / Limmattaler Zeitung Das gilt hingegen nicht auf der Limmatbrücke zwischen Weiningen und Dietikon, hier vom Weininger Ufer her fotografiert. Sie soll verbreitert werden – für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, aber auch für einen flüssigeren Verkehr. David Egger / Limmattaler Zeitung

Falls nichts dazwischen kommt, beginnt in einem Jahr der Neubau der Limmatbrücke zwischen Dietikon und der Fahrweid. Daran anschliessend entsteht auf der Ueberlandstrasse zwischen Dietikon, Weiningen und Unterengstringen ein Stück Veloschnellroute. Zudem wird die Niederholzstrasse, die heute mitten durchs Siedlungsgebiet Fahrweid geht, teilweise in Richtung Hardwald verlegt. Der Kantonsrat hat gestern den für das Gesamtpaket nötigen Kredit in Höhe von 29 Millionen Franken bewilligt. Einzig die Grünen und die AL stimmten dagegen. Laut Baudirektor Martin Neukom (Grüne) sollen die Bauarbeiten bis im Sommer 2025 fertig sein.

Kapazität der Limmatbrücke wird verdoppelt

Das Projekt ist Bestandteil der flankierenden Massnahmen zum Ausbau des Gubristtunnels und zum Bau der Limmattalbahn. Kernstück ist der Neubau und die damit einhergehende Kapazitätserweiterung der Limmatbrücke von zwei auf durchgehend vier Spuren. Sie soll dazu beitragen, die Ortszentren zu entlasten, wie Neukom sagte.

Für Kritik aus den Reihen seiner Partei sorgte zum einen eine geplante fünfte Abbiegespur zum Werkareal der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) auf der Limmatinsel Grien – die EKZ will diese aber selbst finanzieren; und zum anderen eine Wendeschlaufe für Lastwagen, die aufs EKZ-Areal müssen.

Die Wendeschlaufe würde bei der Shell-Tankstelle Fahrweid entstehen. Dies, weil der neue Teil der Niederholzstrasse statt via Kreisel T-förmig auf die Ueberlandstrasse stösst, was Wendemanöver erschwert.

Die EKZ-Abbiegespur und die Wendeschlaufe seien nicht nötig, meinte Manuel Kampus (Grüne, Schlieren). Und fügte an:

«Wir brauchen Bauprojekte, die nicht unnötig Land verbrauchen.»

Sein Parteikollege Thomas Schweizer (Grüne, Hedingen) rechnete vor, dass dem Kanton durch die Wendeschlaufe eingezontes Bauland im Wert von 700'000 Franken entgehe. Eine fünfte Fahrspur nur für die EKZ mit rund 700 Fahrten pro Tag sei unverhältnismässig. Insgesamt fahren täglich rund 23'000 Fahrzeuge über die Limmatbrücke, wie Sonja Rueff (FDP, Zürich) sagte.

Durch die geplante Kapazitätserweiterung der Brücke drohe die Ueberlandstrasse zu einer neuen Rosengartenstrasse zu werden, warnte Judith Stofer (AL, Zürich). Sie spielte damit auf das autobahnartige Langzeitprovisorium Rosengartenstrasse an, das in Zürich seit Jahrzehnten das Quartier Wipkingen teilt. Schon jetzt durchtrenne die einst als Umfahrung geplante Ueberlandstrasse wegen der zunehmenden Verdichtung Wohngebiete.

«Die Strasse war ein Teil des Deals zur Entlastung der Ortszentren im Zusammenhang mit der Limmattalbahn»,

entgegnete Rochus Burtscher (SVP, Dietikon). «Jetzt reichert man das sogar noch mit einer Veloschnellroute an.» Es handle sich somit um eine ausgewogene Vorlage.

Die neue Limmatbrücke biete in ihrer Breite knapp elf Meter Platz für Fussgänger und Velofahrende und über 13 Meter Platz für Autos, sagte Hans Egli (EDU, Steinmaur).

Hoffen auf weniger Stau während der Stosszeiten

«Heute staut sich der Verkehr während der Stosszeiten in beide Richtungen bis in die Ortszentren», doppelte Yiea Wey Te (FDP, Unterengstringen) nach. Der Ausbau der Limmatbrücke werde für Entlastung sorgen. Zudem profitiere mit der Veloschnellroute entlang der Ueberlandstrasse auch der Veloverkehr. Ein Knackpunkt sei die Niederholzstrasse. Im Hinblick auf deren Erschliessungsfunktion gelte es noch Lösungen zu finden.

SP und GLP stimmen trotz Kritik zu

Die SP stimmte dem Gesamtpaket «ohne grosse Euphorie» zu, wie Jonas Erni (SP, Wädenswil) sagte. Die Kritik an der fünfspurigen Brücke sei berechtigt. Doch insgesamt überwögen die Vorteile des Gesamtprojekts knapp.

Ähnlich argumentierte Andreas Hasler (GLP, Illnau-Effretikon): «Die Krux ist, dass punktuell die Kapazität für den Durchgangsverkehr erhöht wird. Aber ein Nein macht es auch nicht besser.»

So kam es, dass auch die SP und die GLP trotz Vorbehalten zusammen mit SVP, FDP, EVP und der Mitte den 29-Millionen-Kredit guthiessen. Der Regierungsrat erwartet einen Bundesbeitrag von 35 Prozent.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen