Arbeitslosigkeit im Limmattal und im Kanton Zürich sinkt deutlich

Arbeitsmarkt Guter Frühling: Arbeitslosigkeit im Bezirk Dietikon sinkt von 3,3 auf 3,1 Prozent Weniger Limmattalerinnen und Limmattaler meldeten sich im März bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos. Die wichtigsten Zahlen. LiZ/SDA 07.04.2022, 11.18 Uhr

Die Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich hat abgenommen. Benjamin Manser

Im Bezirk Dietikon waren Ende März 1521 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum als arbeitslos gemeldet. Das sind 95 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank damit von 3,3 Prozent auf 3,1 Prozent, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Auch kantonsweit ist die Arbeitslosenquote im März gesunken. Und zwar von 2,3 Prozent auf 2,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit nahm in fast allen Branchen ab, besonders stark jedoch im Bau- und im Gastgewerbe. «Diese Branchen profitieren zum einen von der starken wirtschaftlichen Erholung und den Aufhebungen der Corona-Einschränkungsmassnahmen. Zum anderen unterliegen beide Wirtschaftszweige starken saisonalen Schwankungen und bauen ihre Belegschaft im Frühling jeweils auf», heisst es in der Mitteilung weiter.

Arbeitslosenzahlen werden wohl weiter sinken

18'208 Personen waren demnach Ende März bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren im Kanton Zürich als arbeitslos gemeldet. Das waren 1260 Personen weniger als im Vormonat.

Der anhaltende Wirtschaftsaufschwung und die wärmeren Temperaturen dürften dazu führen, dass die Arbeitslosenzahlen in den nächsten Monaten weiter sinken, heisst es in der Mitteilung weiter. Das zeige sich auch an den Beschäftigungsaussichten der Zürcher Unternehmen, die in den meisten Branchen weiter im positiven Bereich liegen würden.

Unsicherheit bestehe jedoch aufgrund des Krieges in der Ukraine. Unmittelbar negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt seien derzeit aber nicht zu erwarten.