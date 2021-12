Wie die Limmattaler Stadtpräsidenten ihre Zuhörer im Bann halten

Ansprachen Tipps von den Limmattaler Stadtpräsidenten: Wie Roger Bachmann und Markus Bärtschiger ihre Zuhörer in ihren Bann ziehen Zum neuen Jahr werden viele Ansprachen gehalten. Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und sein Schlieremer Amtskollege Markus Bärtschiger (SP) vertreten ihre Städte an vielen Anlässen und halten dabei viele Reden. Nun sagen sie, was aus ihrer Sicht eine gute Rede ausmacht und wie sie sich vorbereiten. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 29.12.2021, 04.00 Uhr

Die Limmattaler Stadtpräsidenten Roger Bachmann und Markus Bärtschiger (rechts) halten als Teil ihres Amts viele grosse und kleine Ansprachen. Severin Bigler

«Das allerwichtigste ist, nicht zu lange zu reden», sagt Markus Bärtschiger (SP). Als Stadtpräsident repräsentiert er Schlieren häufig an Anlässen und hat in den letzten Jahren viele Ansprachen vor ganz unterschiedlichem Publikum gehalten. Entsprechend viel hat er über die Jahre gelernt, was eine gute politische Ansprache ausmacht. Wenn man schlecht vorbereitet ist, sei die Gefahr gross, dass sich die Reden in die Länge ziehen. «Dann arbeitet der Kopf noch, wenn man mit dem Mikro in der Hand auf der Bühne steht», sagt er. Deshalb versuche er jeweils, sich klar auf eine Botschaft zu fokussieren. Und um die Aufmerksamkeit der Zuhörenden aufrechtzuhalten, helfe es, Emotionen in die Ansprachen reinzubringen.

Zwar könne es zwischendurch auch mal ermüdend sein, die Stadt an so vielen Terminen zu vertreten und nur selten mal einen Abend für sich zu haben, sagt Bärtschiger. Aber meistens nehme er gerne an Anlässen teil. Reden zu halten bereite ihm durchaus Freude, aber das ganze Drumherum sei für ihn besonders schön. «An Veranstaltungen kann man Menschen neu oder anders kennenlernen und sich direkt austauschen», sagt er. Und er erhalte an Anlässen, an denen man als nicht involvierte Privatperson sonst kaum teilnehme, spannende Einblicke. Etwa, wenn er einen italienischen oder einen türkischen Verein besuche.

Grosse Chance, aber auch eine grosse Verantwortung

«Es ist eine grosse Chance, als Teil meines Jobs Menschen zum Nachdenken anregen und ihnen Gedankenanstösse mit auf den Weg geben zu dürfen», sagt der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Reden zu halten und die Möglichkeit zu haben, mit Menschen unmittelbar in Kontakt zu treten, sei etwas vom spannendsten und schönsten an seiner Arbeit. Dabei trage er eine grosse Verantwortung und müsse sich der potenziellen Kraft seiner Worte bewusst sein. Natürlich wolle er Probleme beim Namen nennen. Aber er achte sehr darauf, Menschen nicht gegeneinander aufzubringen, sagt er. «Ich will Menschen zusammenbringen und das Verständnis füreinander fördern – wie beim Auftritt an der Seniorenweihnacht vor Kurzem.» Schliesslich repräsentiere er die ganze Stadt und wolle für alle Dietikerinnen und Dietiker da sein.

Wie Bärtschiger betont auch Bachmann, dass Reden nicht ausufern sollten. Als Zuhörer werde er selbst irgendwann ungeduldig, wenn es zu lange dauert. Er versuche, in seinen Ansprachen immer wieder persönliche Noten und eigene Erlebnisse einfliessen zu lassen. «Mit seinen eigenen Worten kommt man glaubwürdiger und authentischer rüber», ist er überzeugt. Ideen und Zutaten für eine gute Rede können man überall sammeln.

«Aber den Kuchen musst du zum Schluss selbst backen.»

Vor Auftritten überlege er sich ein Grundkonzept und schreibe die Reden dann meist ausformuliert am Computer, sagt Bachmann. Anschliessend markiere er sich Schlüsselwörter, um sich auf die Kernthemen zu fokussieren. Um das Publikum nicht zu verlieren, suche er immer wieder den Blick zu den Zuhörenden und lese nicht einfach ab. Die Vorbereitung helfe dabei, den Inhalt zu verinnerlichen und freier präsentieren zu können.

Der erste und der letzte Satz sind besonders wichtig

Dem stimmt Markus Bärtschiger zu. «Selbst geschrieben ist der Inhalt auch persönlicher», ergänzt er. Der Vorbereitungsaufwand sei angesichts der vielen Termine abhängig von der Grösse und Wichtigkeit eines Anlasses. Viele seiner Reden bereite er schriftlich vor oder mache sich im Vorfeld Notizen mit Stichwörtern und Kernsätzen, statt alles auszuformulieren. «Es kommt ab und zu vor, dass ich freie Reden halte, bei denen ich mir noch auf der Anfahrt Gedanken mache.» Der erste und der letzte Satz einer Ansprache sollte aber besonders sattelfest sitzen, weil er am stärksten in Erinnerung bleiben würde, sagt er.

Bärtschiger und Bachmann sprechen an ihren vielen Auftritten von Jung bis Alt zu ganz verschiedenen Menschen. Beide betonen die Wichtigkeit, über das Zielpublikum nachzudenken und die Sprache und die Themen entsprechend anzupassen. Ob er etwa Humor einsetze, sei stark publikumsabhängig, sagt Bärtschiger. Die inhaltliche Vorbereitung sei dank dem Internet deutlich einfacher geworden, weil man effizient Informationen zu allen möglichen Themen beschaffen könne. Mit mehr Lebenserfahrung werde man zudem selbst zum Speicher und könne viele Bezüge zu Erfahrungen, gesellschaftlichen Ereignissen oder Literatur einfliessen lassen. Die Routine helfe bei der Auftrittssicherheit, sagt er.

«Dafür ist man vielleicht nicht mehr ganz so frech. Das kann auch schön sein bei einer Ansprache», sagt er.

Interessante Artikel oder Bücher werden für später notiert

Wenn er in Zeitungsartikeln, Büchern oder Fernsehbeiträgen auf interessante Themen und spannende Gedanken stosse, welche die breite Bevölkerung interessieren könnten, mache er sich Notizen, sagt Bachmann. Die hole er dann später wieder hervor, um sie in Reden einzubringen. Vielfältige Bezüge helfen ihm auch, bei jährlich wiederkehrenden Themen mehr Vielfalt in die Ansprachen reinzubringen. Das sei gerade bei der Coronapandemie eine grosse Herausforderung, sagt er. «Weil wir alle die Nase voll haben, ist es wichtig, immer wieder neue Worte zu finden und das leidige Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten.» Das könne helfen, die Bevölkerung dazu zu motivieren, weiter dranzubleiben und die Lage ernst zu nehmen.

