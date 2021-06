Nach dem Abstieg: Der FCD erfindet sich neu

Analyse zum Abstieg des FC Dietikon aus der 1. Liga Ziehen die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse, wird die Zukunft rosig Nach der Sommerpause werden die Dietiker Fussballer in der 2. Liga inter spielen. Die Zeichen stehen auf der Dornau nach dem Abstieg aus der 1. Liga auf Neustart. Die neue sportliche Führung will mit einem jungen Team um Goodwill bei Fans und Bevölkerung werben. Ruedi Burkart 26.06.2021, 04.00 Uhr

In Zukunft sollen die Fussballer des FC Dietikon (im Bild: Raphael Meyer) nicht mehr kopflos agieren. Ruedi Burkart

Nach zwei Jahren in der 1. Liga steigen die Dietiker Fussballer wieder ab. Schon vor den letzten beiden Runden der wegen Corona halbierten Meisterschaft ist klar, dass sie keine Chance mehr auf den Ligaerhalt haben. Mit nur vier Punkten aus bisher elf Partien ist kein Staat zu machen. Nur, wer trägt Schuld an der sportlichen Misere? «Es geht nicht darum, nach Fehlern und Gründen zu suchen», lässt sich Vereinspräsident Renato Casanova im FCD-Matchprogramm mit dem sinnigen Titel «Heimsieg» zitieren. Schmutzige Wäsche soll jetzt nicht gewaschen werden. Man will am Ufer der Limmat in Ruhe an der Zukunft arbeiten.

Dennoch lohnt es sich, einen Blick hinter das sportliche Scheitern des grössten Fussballklubs des Limmattals zu werfen. Als die Dietiker im Sommer 2019 unter dem damaligen Trainer João Paiva den Aufstieg in die 1. Liga feiern konnten, hing der Himmel über der Dornau voller Geigen. Der Klub – der ein Jahr zuvor im Schweizer Cup den Superligisten Lugano empfangen durfte – war sexy, die Aufbruchstimmung im und um den Verein gross. Zum Selbstverständnis von damals folgende Aussage: «Wir orientieren uns immer nach vorne.» So liess sich der damalige Sportchef Christian Müller in einem Interview mit dieser Zeitung im November 2019 zitieren. Da befand sich der FCD allerdings bereits im 1.-Liga-Abstiegskampf.

Wegen Corona wurde bekannterweise jene erste Saison nach dem Dietiker Aufstieg abgebrochen. Der FCD, bei Abbruch knapp über dem Strich klassiert, musste sich im Abstiegskampf nicht beweisen. Jetzt, da die Meisterschaft zu Ende gespielt wird, reicht das Potenzial der zusammengekauften Mannschaft bei weitem nicht für ein Happy End.

Natürlich könnten Paiva und Müller Schadenfreude empfinden, die Arme vor der Brust verschränken und sagen: «Schlechter wäre es mit uns auch nicht gelaufen.» Das mag stimmen. Die beiden wurden just vor dem Restart der Saison entlassen, die neue sportliche Führung um Cheftrainer Daniel Tarone eingesetzt. Paiva und Müller werden also nicht als Absteiger in die Geschichte des Vereins eingehen. Allerdings haben die beiden das aktuelle Kader zu verantworten. Nicht Tarone, nicht dessen Assistent Oliver Stajic oder der neue Sportchef Marcello Stellato.

«Wir wollen wieder Zuschauer auf die Dornau locken, wir wollen ihnen eine Mannschaft präsentieren, die Dietiker DNA hat. Eine Mannschaft, mit der sich die Fans identifizieren können.» Diesen Worten von Tarone nach dessen Vorstellung als neuer Übungsleiter bleibt nichts beizufügen. Vorbei sollen die Zeiten sein, als alle paar Monate sieben, acht Spieler den Verein verlassen haben und ebenso viele aus allen Gegenden der Schweiz und dem nahen und fernen Ausland geholt worden sind. Man will eine junge, hungrige und in erster Linie sympathische Truppe aufbauen.

Einen Vorgeschmack darauf, wie die Zukunft der 1. Mannschaft des Fussballclubs Dietikon aussehen könnte, bekamen die wenigen Zuschauer am vergangenen Mittwoch. Zwei 18-jährige und zwei 20-jährige Jungspunde erhielten im Spiel gegen Linth 04 von Beginn weg Auslauf. Auch darum ist es schade, dass die Partie nach 30 Minuten wegen Blitz und Donner – und beim Stand von 1:0 für Dietikon – hatte abgebrochen werden müssen.

Dass der FCD ab August eine Liga tiefer in der 2. Liga inter zu Werke gehen wird, ist alles andere als eine Tragödie. Im Gegenteil! Voraussichtlich werden die Limmattaler mehr Partien gewinnen als in den vergangenen beiden 1.-Liga-Saisons zusammen. Das macht die Arbeit für das Trainerduo Tarone/Stajic angenehmer, die Integration von jungen Akteuren einfacher. Während Vereinspräsident Casanova den schnellen Erfolg will («Wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten möglichst bald wieder in der 1. Liga spielen»), steht Tarone schon mal auf die Euphoriebremse und sagt: «Wir müssen jetzt einen Neuanfang machen, das Team muss ein neues Gesicht erhalten. Und ein Aufstieg ist immer schwierig zu bewerkstelligen.»

Noch ist die Saison 2020/21 allerdings nicht zu Ende, es stehen noch drei Partien innert einer Woche auf dem Programm. Nach den 1.-Liga-Meisterschaftsspielen von heute Samstag in Thalwil und dem Nachtragsspiel vom kommenden Mittwoch gegen Linth 04 sorgt vor allem die Partie vom Samstag, 3. Juli, für Kribbeln bei den Verantwortlichen.

Dann spielen die Dietiker im Duell zweier 1.-Ligisten gegen den FC Biel, den Leader der Gruppe 2, um den Einzug in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups der kommenden Saison. Man stelle sich folgendes Szenario vor: Nach unterhaltsamen 90 Minuten steht die Partie vor 400 begeisterten Zuschauern 2:2 unentschieden, in der Verlängerung pariert FCD-Goalie Alpay Inaner einen Elfmeter, im Gegenzug schiesst der 20-jährige Daniel Pinheiro auf Vorarbeit des 18-jährigen Damian Gajic den FCD ins Glück.

Wunschdenken? Gewiss. Unmöglich? Keinesfalls.