Zu Besuch bei den Eiben am Albis

Albisgebiet Früher war’s ein Druidenbaum: Die Eibe und ihre Geschichte Sie sind stets einen Ausflug wert, die Eiben an den unwegsamen Albisabhängen. Der Weg dorthin ist beschwerlich. Marianne Voss 07.08.2021, 00.32 Uhr

Knorrig, sagenumwoben und uralt: «Seit diesem Ausflug ist die Eibe mein Lieblingsbaum», sagt Journalistin Marianne Voss. zvg

Die natürlichen Eibenbestände im Albisgebiet gehören zu den grössten und bekanntesten in ganz Europa. Viele Eiben wachsen an den Albisabhängen in unwegsamem, steilem Gelände, wo sich ausser Hirschen und Rehen niemand aufhält. Der Weg dorthin ist beschwerlich. Dies zeigt ein Besuch.

Förster Robi Püntener fährt mit seinem geländegängigen Fahrzeug auf die Buchen­egg und biegt auf eine Naturstrasse ab. Danach geht es in den Wald. Links, rechts, es wird holpriger – und dann ist Schluss. Dies sei der letzte Zipfel seines Forstreviers, erklärt er und ist sich sicher, dass sein Fahrgast noch nie hier war.

Der Weg ist rutschig – auf dem Hosenboden geht’s

Das Gelände ist sehr steil. Und wo sind die Eiben? «Dort unten im Abhang», deutet der Förster. Der Abstieg ist schwierig, die Erde vom Regen aufgeweicht und rutschig. Am besten geht’s auf dem Hosenboden. Schliesslich stehe ich mitten in der grossen Gruppe von Eiben und fühle mich wie in einem Märchenwald. Die erhabenen Bäume mit ihren rötlichen Stämmen sind teilweise uralt, hundert, zweihundert Jahre.

Hierher kommt niemand, ausser er sei Förster, Jäger oder Waldbesitzer. «Oder Vierbeiner», ergänzt Robi Püntener. Er deutet auf eine Stelle, wo der Boden flach gedrückt ist. Das sei ein typisches Lager von Rehen oder Hirschen. Sichtbar sind auch die schmalen Trampelwege des Rotwilds entlang des Steilhangs. «Die Eibe ist für Pferde oder Menschen hochgiftig. Für die Rehe und Hirsche sind die Nadeln und auch die Rinde aber eine beliebte Delikatesse. Sie haben die Eibe zum Fressen gerne.»

Junge Eiben könne man mit Drahtkörben vor Knospenfrass durch Rehe schützen. Ein Schutz vor der Rinden-Schälung durch Hirsche sei aber sehr schwierig und extrem aufwendig. An einigen ­Bäumen sind die Schäden unübersehbar. Bis auf fast zwei Meter Höhe haben die Hirsche die Rinde abgefressen. Die Bäume sind damit zum Tod verurteilt.

Grösstes Eibenvorkommen in ganz Europa

Der langsam wachsende, oft knorrige Baum ist eine gefährdete Art und wird daher bewusst gefördert. Auf der Albiskette befindet sich eines der grössten und bekanntesten Eibenvorkommen ganz Europas. «Wir haben eine gesamteuropäische Verantwortung, diese Bäume zu pflegen», erklärt der Förster. Die Eibenförderung sei im Waldentwicklungsplan des Kantons Zürich festgehalten. Mittels einer gezielten Durchforstung gebe man den Bäumen genügend Licht. «Andererseits sind wir durch den Einzug des Hirschs neu herausgefordert. Wir müssen eine seltene Baumart vor einem bei uns noch seltenen Tier schützen.»

Förster Robi Püntener bei einer Eibe, die von Hirschen angefressen wurde. Marianne Voss

Die Eiben auf dem Albis vermehren sich grundsätzlich selber, und sie sind schon lange hier. Ende des 19. Jahrhunderts ging es ihnen sehr gut, da in Folge der freien Jagd in den Albiswäldern die Rehe und Hirsche fast ausgestorben ­waren. Viele der über 80000 beein­druckenden Bäume stammen aus dieser Zeit. Mit der laufenden Zunahme des Hirschbestandes ist das langfristige Fortbestehen der Eiben am Albis aber stark gefährdet.

Die Eibe ist ein magischer Baum

Die Eibe hatte früher verschiedene wichtige Bedeutungen. Das sehr harte und dauerhafte Holz eignete sich für Pfähle und Bauten. Das Holz der Eibe ist zudem ausserordentlich elastisch. Es wurde daher als Pfeilbogenholz verwendet und war in der Kriegsführung entscheidend für das Gewinnen von Schlachten. Auch Ötzi, die Gletschermumie, hatte einen Pfeilbogen aus Eibenholz bei sich. Wie damals werden auch heute noch Bogen und Armbrust aus Eibenholz hergestellt.

Die Eibe war auch ein magischer, heiliger Baum und wurde verehrt. Man sagte ihr Zauberkräfte nach, und sie war für die Kelten der Druidenbaum. Heute werden die in der Rinde, den Nadeln und Samen enthaltenen Giftstoffe in der modernen Pharmaindustrie zur Heilung von Krankheiten genutzt. 80000 solcher heiligen und heilkräftigen Bäume wachsen auf dem Albis – eine beeindruckende Zahl!

Ab jetzt werde ich bei meinen Wanderungen genauer hinsehen, ob ich an den Hängen die rötlichen, knorrigen Eiben entdecke. Wir verabschieden uns vom Märchenwald und treten den Rückweg an. Das Hinaufklettern im rutschigen Steilhang ist anstrengend.