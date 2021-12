Affoltern am Albis: Grossbrand in einem Entsorgungsbetrieb

Affoltern am Albis Grossbrand bricht in einem Entsorgungsbetrieb aus und hinterlässt hohen Sachschaden In Affoltern am Albis ist am Mittwoch ein Grossbrand in einem Recycling-Betrieb ausgebrochen. Es wurde niemand verletzt. Jedoch enstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. 15.12.2021, 09.29 Uhr

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Katja Jeggli / BRK News

In einer Entsorgungshalle in Affoltern am Albis ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen - es ist aber ein hoher Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Franken entstanden.