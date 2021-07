Aeugst am Albis «Ich weiss doch, dass später die Ewigkeit voller Musik ist»: die Stimme vom Götschihof Siddique Eggenberger wurde als Baby in Bangladesch adoptiert und wuchs dann im Säuliamt auf. ­ Heute hilft der gelernte Feinmechaniker beeinträchtigten Menschen und steht gerne auf der Bühne. Marianne Voss 18.07.2021, 19.55 Uhr

Ich bin glücklich, hier zu sein und noch zu leben», sagt Siddique Eggenberger. Marianne Voss

«Wer meine leiblichen Eltern sind, weiss ich nicht. Es ist auch nicht möglich, das zu erforschen. Es gibt keine Dokumente oder Registereinträge. Nur so viel ist klar: Sie leben nicht mehr.» Siddique Eggenberger hadert nicht mit der offenen Frage nach seiner Herkunft. Er hat seine Wurzeln hier, und seine Eltern sind Ursula und Heini ­Eggenberger aus Obfelden, die ihn ­adoptiert haben. «Ich bin glücklich, hier zu sein und noch zu leben», betont er. Er weiss, wovon er spricht.

«Der erste August oder Silvester waren für mich der totale Horror.»

«Klar, ich wurde manchmal ausgelacht. Man nannte mich zum Beispiel Schoggistängeli. Aber das kümmerte mich ­wenig.»

Eher sei er derjenige gewesen, der versuchte, Streitigkeiten unter ­anderen zu schlichten. Das Wohl der anderen lag ihm schon als Kind am Herzen. Er habe gesagt: «Streitet euch nicht! Seid doch froh, dass es euch so gut geht.»



Nach der Schule wollte er eigentlich eine musikalische Laufbahn einschlagen. Schon mit zehn Jahren spielte er Fagott und ab 14 Jahren erhielt er ­Gesangsunterricht. «Als Musiker sah ich aber keine Zukunft, denn die Chance, ein Star zu werden, war klein.» So ­absolvierte er eine Fein-

mechaniker-­Lehre, arbeitet danach aber nie auf diesem ­Beruf. Er war im damaligen Musik­geschäft Furioso in Affoltern tätig und besuchte anschliessend in Fribourg das Konservatorium, das er mit Zertifikat abschloss.

Nun arbeitet Siddique ­Eggenberger schon 24 Jahre im Götschihof und ist daran, sich beruflich zu verändern. Er hat mehrere Ausbildungen abgeschlossen und befindet sich jetzt im Endspurt um den eidgenössischen Fähigkeitsausweis für Ausbildner zu bestehen.

Seit 24 Jahren arbeitet Eggenberger im Götschihof. zvg

Der Götschihhof gehört der Stiftung Solvita in Urdorf.

Oft habe er keine grosse Rolle erhalten. «Sie können den Diener oder den Mohr spielen», sei der Bescheid gewesen. Wie geht er damit um? «Wozu mich aufregen oder unterkriegen lassen? Ich weiss doch, dass später die Ewigkeit voller Musik ist. Und zudem habe ich ja meinen Brotjob und nichts zu ­ver­lieren.»