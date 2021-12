Harmonie Birmensdorf sagt Konzert in Aesch wegen Corona ab

Aesch/Birmensdorf Harmonie Birmensdorf sagt Konzert in Aesch wegen mehreren Coronafällen ab Die Vorfreude war riesig, nach dem Jahreskonzert in Birmensdorf auch noch in Aesch aufzutreten. Doch daraus wird nun nichts. David Egger 03.12.2021, 12.54 Uhr

Das Jahreskonzert der Harmonie Birmensdorf in Aesch wurde abgesagt. Christian Murer / Limmattaler Zeitung

«Schweren Herzens haben wir das Jahreskonzert in Aesch abgesagt», schreibt Michael Gut, Präsident der Harmonie Birmensdorf, in einer E-Mail an seine Musik-Kolleginnen und Kollegen, die zur Information an die «Limmattaler Zeitung» weitergeleitet wurde. Nachdem das Jahreskonzert letztes Wochenende bereits in Birmensdorf stattgefunden hatte, hätte es diesen Samstag traditionsgemäss in Aesch wiederholt werden sollen. Doch daraus wird nun nichts.