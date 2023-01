Zwei Betroffene rekurrieren gegen die Aescher Ortsplanung

Aesch Zwei Einsprachen gegen die Ortsplanung: Gemeinde hofft auf möglichst schnelle Planungssicherheit Zwei Personen wehren sich rechtlich gegen die teilweise Nichtgenehmigung der neuen Bau- und Zonenordnung. Die Gemeinde Aesch erhofft sich eine baldige Lösung, weil konkrete Bauprojekte von der Rechtsunsicherheit betroffen seien. Florian Schmitz 21.01.2023, 05.00 Uhr

Die kantonale Baudirektion verwehrte die Einzonung des Grundstücks an der Lielistrasse, auf dem diese beiden Scheunen stehen. Die direkt an die Kernzone grenzende Fläche liegt in der Landwirtschaftszone. Florian Schmitz

Im vergangenen Dezember hatte die Baudirektion des Kantons Zürich ihren Entscheid publiziert, einen Teil der erneuerten Aescher Ortsplanung nicht zu genehmigen. Während der öffentlichen Auflage wurden zwei Einsprachen gegen diesen Beschluss eingereicht, wie Gemeindepräsident André Guyer (FDP) nun auf Anfrage bestätigt.

Die zwei Rekurse kommen nicht völlig überraschend. Die Gemeinde selbst verzichtete zwar darauf, wie Guyer vor gut einem Monat bestätigte, aber sie war mit dem kantonalen Entscheid alles andere als zufrieden. Die Gründe für den Verzicht waren vielmehr die geringen Erfolgsaussichten und das Risiko, dass ein Rekurs zu Verzögerungen führen würde.

Auch wenn der Kanton und die Gemeinde wegen des laufenden Verfahrens keine Angaben zu den Rekurrierenden machen, ist zumindest klar, dass es sich um Betroffene handeln muss. Denn in der amtlichen Publikation hält der Kanton fest, dass die Nichtgenehmigung nur von Dritten angefochten werden kann, denen ein nicht wiedergutzumachender Nachteil entstehen könnte.

Aktuell müssen zwei BZOs gleichzeitig berücksichtigt werden

Die Gemeinde hoffe nun darauf, dass alle nicht von den Rekursen betroffenen Teile der kommunalen Nutzungsplanung, welche die Gemeindeversammlung im Januar 2022 genehmigt hatte, möglichst bald in Kraft treten können, sagt Guyer. Dann herrsche in der Gemeinde wieder Planungssicherheit und die neue Bau- und Zonenordnung (BZO), welche die Nutzung von Grundstücken regelt, könne endlich angewendet werden. Denn zurzeit müssten die alte und die neue BZO gleichzeitig berücksichtigt werden und es komme jeweils die härtere Bestimmung zum Zug, erklärt Guyer. Von diesem Problem seien konkrete Bauprojekte im Dorf betroffen, die sich deswegen verzögern könnten.

Eine baldige Rechtssicherheit ist aber offensichtlich auch im Sinne des Kantons. In der amtlichen Publikation zur teilweisen Nichtgenehmigung schrieb die Baudirektion, dass die Ortsplanung ohne die nicht genehmigten Teile in Kraft treten könne, ohne das ein erneuter politischer Prozess nötig wird.

Die Nichtgenehmigung betrifft nämlich nur wenige spezifische Punkte. Einerseits lehnt die Baudirektion die Einzonung eines Grundstücks im Gebiet Zwigarten und die Umwandlung eines Teils des Grundstücks an der Dorfstrasse 19b von der Kern- in eine Wohnzone ab. Andererseits will sie den Beschluss der Gemeinde, auf einen kommunalen Mehrwertausgleich zu verzichten, nicht genehmigen. Letzteres soll sich aber ändern, ohne dass die Gemeinde aktiv werden muss. Eine entsprechende nationale Gesetzesänderung wurde vom Ständerat gutgeheissen und kommt als Nächstes in den Nationalrat.