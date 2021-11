Aesch: Steuern sollen 2022 um zwei Prozentpunkte steigen

Aesch Zusätzlich zu höheren Entschädigungen für Behördenmitglieder: Schulpflege will Steuern erhöhen Die Aescher Gemeindeversammlungen befinden kommenden Mittwoch über die Budgets 2022 und die angepassten Entschädigungsverordnungen der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde. Der Gesamtsteuerfuss soll von 87 auf 89 Prozent steigen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Die Aufstockung des Erweiterungsbaus Nassenmatt 2 soll im kommenden Frühling abgeschlossen werden. Dafür hat die Primarschule im Budget 2022 insgesamt 450'000 Franken veranschlagt. Florian Schmitz

Dass die Steuern in Aesch in den nächsten Jahren steigen sollen, ist kein Geheimnis. Bereits Anfang November stellte Finanz- und Sicherheitsvorstand Diego Bonato (SVP) an einem Infoabend in Aussicht, dass die Steuern der politischen und der Schulgemeinde in Aesch bis 2024 von insgesamt 87 auf 94 Prozent steigen sollen. Um das 19-Millionen-Franken-Projekt Nassenmatt zu finanzieren, will die politische Gemeinde ihren Steuersatz per 2023 um fünf Prozentpunkte erhöhen. Damit die Betriebskosten des geplanten Projekts mit Mehrzweckgebäude und Doppelturnhalle gedeckt werden können, sollen die Steuern der Primarschulgemeinde ab 2024 um zwei Prozentpunkte steigen, wie Bonato erklärte.

Weil die Entwicklung der Steuererträge deutlich unter dem Bevölkerungswachstum liege, beantragt die Primarschulpflege aber jetzt schon, die Steuern bereits per 2022 von 38 auf 40 Prozent zu erhöhen. Dies schreibt sie in der Weisung zur Gemeindeversammlung. Nur so könnten die Vorgaben der zulässigen Budgetüberschreitung eingehalten werden. «Diese besagen, dass der Aufwandüberschuss nicht grösser als die Abschreibungen zuzüglich drei Prozent des Steuerertrags sein darf», erklärt die Schulpflege. Bei einem Aufwand von 3,62 Millionen und einem Ertrag von 3,32 Millionen Franken beträgt das Minus im Budget 308'000 Franken. Erlaubt sind maximal 316'000 Franken. Die Schulpflege ergänzt:

«Ob eine weitere Steuererhöhung in den kommenden Jahren notwendig sein wird, hängt primär von der Entwicklung der Steuererträge ab.»

Das im Vergleich zum Vorjahr um 240'000 Franken schlechtere Budget wird mit den stark steigenden Kosten wegen wachsender Schülerzahlen sowie dem deutlich gestiegenen Aufwand bei der individuellen Betreuung begründet.

Gemeinderäte und Schulpfleger sollen mehr Geld erhalten

Die Primarschule plant 2022 Nettoinvestitionen von 450’000 Franken, um die Aufstockung des Schulhauses Nassenmatt 2 planmässig im Frühjahr 2022 abzuschliessen. An der Gemeindeversammlung vom kommenden Mittwoch befinden die Stimmberechtigten auch über die Abrechnung des Projektierungskredits von 100'000 Franken, mit dem die Aufstockung geplant wurde. Zudem entscheiden sie über die Behördenentschädigungsverordnung, die hinsichtlich der Legislaturperiode 2022 bis 2026 angepasst werden soll. Das Primschulpflegepräsidium soll künftig jährlich 20'000 statt 14'000 Franken erhalten, die Entschädigung der restlichen Mitglieder soll von 8000 auf 12'000 Franken aufgestockt werden.

Nach der Primarschule wird die politische Gemeinde ihre Versammlung im Gemeindesaal Nassenmatt abhalten. Auch der Gemeinderat will seine letztmals 2011 veränderte Behördenentschädigungsverordnung teilrevidieren. Der Gemeindepräsident soll künftig 32'000 statt 22'000 Franken erhalten, Gemeinderäte 20'000 statt 10'000 Franken. Für die Entschädigungen für Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission sind ebenfalls Erhöhungen vorgesehen. Die Höhe der Beiträge seien mit umliegenden und anderen ähnlich grossen Gemeinden verglichen und an Oetwil angepasst worden. Das Dorf ist «von der Grösse und der Organisation gut mit Aesch vergleichbar», schreibt der Gemeinderat in der Weisung.

1,9 Millionen Franken fliessen in die finanzpolitische Reserve

Das Budget 2022 rechnet mit einem Aufwand von 7,43 Millionen und einem Ertrag von 7,46 Millionen Franken bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 28 Prozent. Das ausgeglichene Ergebnis zeigt zwar nur ein leichtes Plus, eigentlich ist es aber noch höher. Denn im Aufwand sind 1,9 Millionen Franken enthalten, mit denen Aesch seine finanzpolitische Reserve von aktuell 2,9 Millionen Franken aufstockt. Entsprechend optimistisch budgetiert der Gemeinderat mit 1,96 Millionen Franken eine Viertelmillion mehr Steuereinnahmen als im Vorjahr.

Wegen vieler anstehender Grundstücksverkäufe erwartet die Gemeinde Grundstückgewinnsteuern von 2,5 Millionen Franken - das sind fünfmal mehr als im Budget 2021. Im Verwaltungsvermögen erwartet die Gemeinde Nettoinvestitionen von 5,16 Millionen Franken. Davon sind 4,3 Millionen Franken für das anstehende Generationenprojekt Nassenmatt vorgesehen. Im Budget wird auch erwähnt, dass der Gemeinderat den Verkauf des Grundstücks Feldstrasse 2c für eine Million Franken plant.

Nicht zuletzt steht die vorerst letzte Einbürgerung an einer Gemeindeversammlung auf der Agenda. Mit der zum Jahreswechsel in Kraft tretenden Gemeindeordnung, die im September an der Urne mit 95,1 Prozent Zustimmung verabschiedet wurde, wird der Gemeinderat künftig in Eigenregie über Einbürgerungen verfügen.

Die Gemeindeversammlungen der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde Aesch finden am Mittwoch, 1. Dezember, ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal Nassenmatt an der Lielistrasse statt.

