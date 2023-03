Aesch «Wir wollen Umwelterziehung betreiben»: Am 12. April hält der «Solar Butterfly» in der Nassenmatt Das Solargefährt ist auf Weltreise und macht nun Halt in Aesch. Hergestellt wurde es zu grossen Teilen aus rezyklierten PET-Flaschen aus dem Ozean. 23.03.2023, 16.24 Uhr

Viel Sonne und ein freundliches Smiley: der «Solar Butterfly». zvg

Der «Solar Butterfly» ist ein zehn Meter langer Wohnwagen mit aufklappbaren Solarflügeln, an dessen Entwicklung auch die Hochschule Luzern beteiligt war. Nun macht das spezielle Gefährt am Mittwoch, 12. April, Halt auf dem Pausenplatz der Schule Nassenmatt in Aesch.