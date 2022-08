Aesch Vor 100 Jahren als Bauernpartei gegründet: Wie die SVP das Dorf entscheidend geprägt hat Mit einem Puure-Brunch feiert die SVP Aesch ihren 100. Geburtstag mit der Bevölkerung. Zum Jubiläum blicken alt Gemeindepräsident Jakob Hofstetter und Parteipräsident Diego Bonato auf die spannende Parteigeschichte zurück. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 26.08.2022, 11.47 Uhr

Beim Treffen auf dem Bauernhof am Chüewald, wo Jakob Hofstetter seinen Sohn Daniel noch heute unterstützt, blickt der alt Gemeindepräsident zusammen mit SVP-Ortsparteipräsident Diego Bonato auf die Geschichte ihrer Partei im Dorf zurück. Bild: Severin Bigler

Die Aescher Männer waren damals an der Gemeindeversammlung offensichtlich gespalten bei der Frage, ob künftig auch Frauen mitbestimmen dürfen. Nachdem die Abstimmung 24 zu 24 ausfiel, ermöglichte Gemeindepräsident Kurt Egloff (damals Bauern- Gewerbe- und Bürgerpartei) mit seinem Stichentscheid das Frauenstimmrecht. «Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen», erzählt alt Gemeindepräsident Jakob «Jack» Hofstetter (SVP) bei einem Besuch am Chüewald auf dem Bauernhof seines Sohns Daniel, wo er selbst noch tatkräftig mitarbeitet.

Das Thema sei umstritten gewesen und einige seien an der Versammlung wütend geworden, weil sie fanden, dass Frauen an den Herd gehören. Aber Egloff habe als Politiker immer für eine weitsichtige Politik gesorgt und wegweisende Entscheide für das Dorf gefällt, sagt Hofstetter. So habe er der Gemeinde auch die aus heutiger Sicht wertvolle Reserve von 19'000 Quadratmetern Kulturland im Zwigarten gesichert. Einen Teil davon nutzt die Gemeinde für das Werk- und Feuerwehrgebäude mitsamt Sammelstelle sowie einen Kinderspielplatz.

Wer noch weiss, dass diese legendäre Gemeindeversammlung sich 1969 abspielte, hat gute Karten für das Jubiläumsquiz der SVP Aesch. Am Sonntag feiert die Ortspartei ab 10 Uhr ihren 100. Geburtstag mit einem grossen Puure-Brunch auf dem Stalderhof. Neben vielen Leckereien erwarten die Besucher auch ein Plauschwettbewerb auch beim Quiz, eine Fussballtorwand und ein Wettmelken messen. Zudem wird der Ortsparteipräsident und Kantonsrat Diego Bonato Anekdoten aus der 100-jährigen Parteigeschichte erzählen.

Dank Ernst Gugerli ist viel Wissen erhalten geblieben

Die Vorbereitung habe ihm viel Freude bereitet, erzählt er. Beim Durchstöbern der Archive sei er auf viele interessante Trouvaillen gestossen. Dabei konnte er aus dem Vollen schöpfen: Sogar das Protokoll von der 1922 durchgeführten Gründerversammlung der damaligen Bauernpartei, ist noch erhalten geblieben. 1936 folgte die Umbenennung in Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei und ab 1978 hiess die Ortspartei neu SVP.

Ernst Gugerli (1911 bis 1993).

Dass so viel Wissen auf Papier festgehalten wurde, ist auch Ernst Gugerli zu verdanken. Der 1993 verstorbene alt Nationalrat prägte nicht nur die Entwicklung der Ortspartei und des Dorfs entscheidend mit, sondern schrieb auch gerne. Neben der Parteigeschichte dokumentierte er in drei aufwendig zusammengetragenen Bändern die Dorfgeschichte von 1515 bis 1982. In den historischen Versammlungsprotokollen der Partei taucht Gugerli bereits 1932 auf. Nur zehn Jahre nach der Gründung steckte die Partei bereits in Schwierigkeiten, wie das Versammlungstraktandum «Wahl Vorstand oder Verein auflösen» zeigt. Als 21-Jähriger wurde Gugerli an besagter Parteiversammlung zusammen mit weiteren Jungbauern in den Vorstand gewählt und brachte fortan eine neue Dynamik rein.

Dorfgenossenschaft und BZO verhinderten Bauboom

Nicht nur auf der politischen Bühne war der langjährige Kantonsrat – der auch später als Nationalrat immer stark mit Aesch verbunden geblieben sei und regelmässig zu Parteiversammlungen gekommen sei, wie sich Hofstetter erinnert – äusserst aktiv. So initiierte er 1960 die Gründung der Dorfgenossenschaft, um der Spekulation im Bauerndorf Einhalt zu gebieten und Aesch nach eigenen Vorstellungen entwickeln zu können. 1966 genehmigte die Gemeindeversammlung dann unter dem neuen Gemeindepräsident Kurt Egloff die erste Bau- und Zonenordnung. «Dank ihnen ist der Dorfcharakter so schön erhalten geblieben und wir haben heute eine wunderbare Gemeinde», sagt Bonato.

«Es ist unglaublich, was Ernst Gugerli alles geleistet hat», sagt der 81-jährige Hofstetter, der selbst im Dorf viel bewirkt hat. Seit er mit nur 20 Jahren der BGB beigetreten war, liess ihn die Dorfpolitik lange nicht mehr los. Von 1978 bis 2010 politisierte er im Gemeinderat, davon die letzten 24 Jahre als Gemeindepräsident. Auch die Ortspartei präsidierte er viele Jahre. Unter seiner Leitung entschied der Parteivorstand etwa 1970, dass auch Frauen in die Partei aufgenommen werden können. Das habe sich sehr positiv ausgewirkt, sagt Hofstetter. In seinen 32 Jahren im Gemeinderat seien viele der besten Ratsmitglieder Frauen gewesen.

Politisch war die SVP lange die einzige Kraft im Dorf. 1974 gründete schliesslich auch die FDP eine Ortspartei. Er erinnere sich noch, wie der erste Parteipräsident Otto Meier vor den Wahlen auf ihn zugekommen sei und sagte, dass die FDP sich auch beteiligen wolle, blickt Hofstetter zurück. «Das passte gut und wir haben gemeinsam eine Kandidatenliste aufgestellt. Wir Aescher waren immer offen für Neues.» Diese Offenheit betonte auch Gugerli in seinem Aufsatz «Aesch: Von der Bauernpartei zur SVP» von 1984.

«Ein bemerkenswertes Bemühen der BGB Aesch ging dahin, bei den Behördenwahlen möglichst alle Bevölkerungskreise der Gemeinde zu berücksichtigen. Dies war schon der Fall, als die BGB die einzige lokale politische Gruppierung war.»

Parteipräsident Bonato schaut zuversichtlich nach vorne

Hans Egloff im August 2019, nachdem er bekannt gab, nicht mehr für den Nationalrat zu kandidieren. Bild: Colin Frei

Das sei bis heute so geblieben, sagt Bonato. Auch bei den vergangenen Wahlen habe die SVP den Lead übernommen, um überparteilich zusammen mit der FDP, der Mitte, der SP und dem inzwischen aufgelösten Forum einen guten Wahlvorschlag auszuarbeiten. Dass die SVP letztlich der ersten Kampfwahl seit 2006 zum Opfer fiel und deshalb die kommenden vier Jahre erstmals in ihrer Geschichte nicht im Gemeinderat vertreten ist, nimmt der 62-jährige Bonato sportlich. Denn er blickt optimistisch in die Zukunft, auch weil der Parteivorstand abgesehen von ihm noch sehr jung sei: «Bei uns läuft es insgesamt gut und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei den nächsten Gemeindewahlen wieder gute Kandidaturen bringen können.»

Ob Ernst Gugerli, Kurt Egloff oder später auch dessen Sohn Hans Egloff, der 16 Jahre als Kantonsrat und 8 Jahre als Nationalrat amtete: Die SVP Aesch hatte immer wieder prägende Figuren, die für die Interessen des Dorfs und der Region einstanden und sich auch über die Region hinaus einen Namen machten. Entsprechend spielte die Ortspartei des kleinsten Limmattaler Dorfs auch für die SVP-Bezirkspartei stets eine wichtige Rolle. Hofstetter sagt: «Wir hatten immer wieder gute Leute, die nicht nur für sich geschaut haben.»

100 Jahre SVP Aesch Puure-Brunch und Plauschwettbewerb, Sonntag, 28. August, ab 10 Uhr, Stalderhof in der Eggweid

