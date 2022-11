Aesch Videoüberwachung und Littering: Die Gemeindeversammlung entscheidet über die neue Polizeiverordnung Am nächsten Mittwoch werden die Aescher Stimmberechtigten an den Versammlungen der politischen und der Schulgemeinde über eine neue Polizeiverordnung und die Budgets abstimmen. Die Primarschule beantragt eine Steuererhöhung von zwei Prozentpunkten, der Gemeinderat will 2024 folgen. Florian Schmitz 25.11.2022, 05.00 Uhr

Öffentlicher Grund wie das Areal der Primarschule Nassenmatt soll künftig mit Videokameras überwacht werden können. Bild: Severin Bigler

Nach fast 30 Jahren will Aesch seine Polizeiverordnung erneuern. Viele Artikel der 1994 in Kraft getretenen Verordnung seien längst nicht mehr gültig und oftmals in übergeordneten Gesetzen geregelt, schreibt der Gemeinderat in der Weisung zur Versammlung der politischen Gemeinde. Diese entscheidet am Mittwoch, 30. November, im Gemeindesaal Nassenmatt über die erneuerte Verordnung.

Besonders ins Auge stechen die neuen Artikel 15 «Überwachung des öffentlichen Grundes» und 31 «Littering». Mit diesen schafft die Gemeinde die Grundlage, um Abfallsünder und Vandalen in Zukunft besser belangen zu können. Im neuen Artikel zur Videoüberwachung steht, dass bei dieser allgemein keine Identifikation von Personen erlaubt ist. Allerdings kann der Gemeinderat «zur Abwehr und Verhinderung von strafbaren Handlungen an besonders gefährdeten Örtlichkeiten» auch eine Überwachung mit Personenidentifikation erlauben, wenn der Einsatz öffentlich auf Hinweistafeln deklariert wird. Wenn sie nicht für Strafverfahren verwendet werden, müssen Aufnahmen nach spätestens 100 Tagen wieder vernichtet werden.

Der Littering-Artikel soll künftig ermöglichen, das achtlose Wegwerfen von Abfall büssen zu können. Wortwörtlich heisst es: «Es ist verboten, den öffentlichen Grund zu verunreinigen, namentlich durch Spucken und Urinieren oder das Wegwerfen von Kleinabfällen wie Raucherwaren, Kaugummis, Flaschen, Dosen und Papier.»

Mit den beiden Artikeln in der Polizeiverordnung will der Aescher Gemeinderat zum Rest der Region aufschliessen. In allen Gemeinden des Bezirks Dietikon und in Bergdietikon ist die «Verunreinigung des öffentlichen Grundes» explizit illegal. Auch dass Spucken spezifisch verboten werden soll, ist keine Seltenheit: In Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Schlieren und Urdorf wird das Spucken ebenfalls in der Polizeiverordnung erwähnt. Ausser Bergdietikon haben ausserdem alle Gemeinden die Videoüberwachung auf öffentlichem Grund gesetzlich verankert.

Nächstes Jahr könnten Steuern um fünf Prozentpunkte steigen

Neben der neuen Polizeiverordnung, die dank dem Ausschluss aller übergeordneten Artikel nun deutlich schlanker daherkommt, entscheidet die Gemeindeversammlung auch über das Budget 2023. Dieses sieht ein Plus von 21’000 Franken vor bei einem Aufwand von 6,53 Millionen Franken und einem Ertrag von 6,55 Millionen Franken.

Für nächstes Jahr plant Aesch Nettoinvestitionen von 2,72 Millionen Franken, darunter 670’000 Franken für die Erneuerung von Wasserleitungen und knapp 600’000 Franken für Strassensanierungen und -unterhalt. Zudem sind 500’000 Franken für eine neue und 33 Prozent leistungsfähigere Holzschnitzelheizung vorgesehen. Über diese entscheidet die Gemeindeversammlung in einem separaten Geschäft. An die bestehende Holzschnitzelheizung im Werkgebäude sind auch die Schulhäuser, die Wohnung in der Schule, die Feuerwehr und das Mehrzweckgebäude angeschlossen.

Die Erfolgsrechnung könne im kommenden Jahr nur dank ausserordentlich hoher Erträge, darunter weiterhin hohe Grundstückgewinnsteuern, ausgeglichen werden, schreibt der Gemeinderat in der Weisung. Dennoch beantragt er, den Steuerfuss bei 28 Prozent zu belassen, weil auch so ein kleines Plus resultiere und die Dimensionen des finanziell prägenden Projekts Nassenmatt, das nach der Ablehnung an der Urne neu lanciert wurde, noch nicht feststünden.

Ab 2024 sollen die Steuern dann voraussichtlich um fünf Prozentpunkte steigen. Der überwiegende Teil des Aufwands sei nicht beeinflussbar und das Leistungsniveau der Gemeinde erlaube keine ausreichende Entlastung bei den Ausgaben, begründet der Gemeinderat.

Primarschule will Steuern von 40 auf 42 Prozent erhöhen

Die Primarschulpflege Aesch will die Steuern um zwei Prozentpunkte von 40 auf 42 Prozent erhöhen. Der Gestamtsteuerfuss wird damit für 2023 zusammen mit den 28 Prozent der politischen Gemeinde und den 21 Prozent der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch voraussichtlich bei 91 Prozent liegen.

«Nach wie vor steigen die generellen Kosten aufgrund zunehmender Schülerzahlen an», schreibt die Schulpflege in der Weisung zur Gemeindeversammlung. So werde seit dem laufenden Schuljahr eine zusätzliche 1. Klasse geführt und in den Bereichen Sonderschulung und individuelle Fördermassnahmen seien die budgetierten Kosten deutlich gestiegen.

Bereits wie vor einem Jahr, als die Steuern von 38 auf 40 Prozent anstiegen, begründet die Primarschulpflege die Erhöhung mit gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsgleichgewicht. Ohne die zusätzlichen Steuereinnahmen würde das budgetierte Minus zu gross ausfallen. Für 2023 rechnet die Schulpflege mit einem Aufwandüberschuss von 282’500 Franken bei einem Aufwand von 3,74 Millionen und einem Ertrag von 3,46 Millionen Franken.

Auch die im vergangenen Winter fertiggestellte Aufstockung des Schulhauses Nassenmatt 2 belaste das Budget, weil sie zu höheren Unterhaltskosten geführt habe, heisst es weiter. Neben dem Budget 2023 entscheidet die Gemeindeversammlung auch über die Abrechnung für die Schulraumerweiterung.