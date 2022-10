112 von 228 Strassenleuchten in Aesch setzten inzwischen auf LED

Aesch Umrüsten für die Energieeffizienz: 112 von 228 Strassenleuchten im Dorf funktionieren inzwischen mit LED Bei Strassenbauarbeiten werden in Aesch auch die Strassenleuchten erneuert, um künftig Energie einzusparen. Noch funktionieren gut die Hälfte aller Leuchten mit Natriumdampf oder Fluoreszenz. Florian Schmitz 19.10.2022, 18.44 Uhr

82 LED-Leuchten in Aesch sind dimmbar und verbrauchen so weniger Energie. Severin Bigler

Fast die Hälfte der Strassenleuchten in Aesch wurde inzwischen auf LED umgerüstet. In 112 von insgesamt 228 Leuchten steckt die moderne Technologie, wie der Gemeinderat mitteilt. Seit zehn Jahren seien in Aesch LED-Leuchten verschiedener Generationen im Einsatz. 82 von den 112 LED-Leuchten seien mit Steuerungsmöglichkeiten ausgerüstet. Das bedeutet, dass sie gedimmt werden und dank Bewegungsmelder auf Passanten reagieren können.