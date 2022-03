Aesch Streitgespräch ums Gemeindepräsidium: Wie sich Janine Vannaz (Mitte) und André Guyer (FDP) für ihr Dorf stark machen wollen Die amtierenden Gemeinderäte Janine Vannaz (Mitte) und André Guyer (FDP) bescheren Aesch die erst zweite Kampfwahl ums Gemeindepräsidium in den letzten 36 Jahren. Im Doppelinterview zeigen sich ihre Unterschiede. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

André Guyer (FDP) und Janine Vannaz (Mitte) im Aescher Dorfzentrum: Während Vannaz ihre politische Erfahrung betont, verweist Guyer auf jahrzehntelange Führungserfahrung in der Privatwirtschaft. Florian Schmitz

Seit 1986 hatten Wechsel im Aescher Gemeindepräsidium Seltenheitswert. Der aktuelle Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) wird sein Amt im Sommer nach 12 Jahren niederlegen. Zuvor lenkte Jakob Hofstetter (SVP) sogar 24 Jahre am Stück die Geschicke der Gemeinde. In diesen 36 Jahren kam es nur einmal zu einer Kampfwahl. 2006 lancierte ein anonymes Flugblatt Johann Jahn nur wenige Wochen vor der Wahl als Konkurrent für Hofstetter. Die anstehende Präsidiumswahl ist für das Dorf also alles andere als alltäglich.

Auch dieses Jahr kam die Kampfwahl überraschend zu Stande. Lange sah es danach aus, dass Gemeinderätin Janine Vannaz (Mitte) am 27. März als einzige für das Präsidium kandidiert. Doch Anfang Februar, kurz nachdem die offiziellen Wahlvorschläge bereits veröffentlicht worden waren, entschied sich Ratskollege André Guyer (FDP) ebenfalls für eine Kandidatur.

André Guyer gab seine Kandidatur erst nach der Publikation der Wahlvorschläge bekannt. Wie kam das bei Ihnen an, Frau Vannaz?

Janine Vannaz: Bei mir und meinem Umfeld herrschte ein enorm grosses Erstaunen wegen des ungewöhnlichen Vorgehens.

Haben Sie deswegen seither negative Reaktionen aus der Bevölkerung erhalten?

Janine Vannaz: Ja, selbstverständlich. Weil es wirklich ungewöhnlich ist.

Wieso gaben Sie Ihre Kandidatur nicht schon früher bekannt, Herr Guyer?

André Guyer: Ich hatte ursprünglich nicht vor, für das Präsidium zu kandidieren und bin zufrieden mit meinem Amt. Nach der Publikation der Wahlvorschläge kamen verschiedene Leute auf mich zu, um mich zu motivieren. Was mich dann überzeugte, war das Argument, dass wir so eine Auswahl ermöglichen. Seit 20 Jahren heisst es immer, wie langweilig die Wahlen in Aesch sind. Als alter Liberaler finde ich, dass der Markt und die Konkurrenz spielen sollen.

Janine Vannaz: Selbstverständlich ist es gut, eine richtige Wahl zu haben. Nur der Zeitpunkt ist absolut befremdend. Nicht ohne Grund machen sich alle Parteien im Vorfeld der Wahlen Gedanken und dann werden alle Wahlvorschläge zusammengetragen.

André Guyer: Ich bin damals noch gar nicht dazu gekommen, mir Gedanken dazu zu machen, weil bei mir sehr viel lief. Es ist mein Fehler, dass ich jetzt etwas spät in den Wahlkampf gestartet bin. Aber so spät war es auch noch nicht, immerhin waren es bei meiner Kandidatur noch einige Monate bis zur Wahl.

Janine Vannaz Seit 2014 ist Janine Vannaz (Mitte) als Sozialvorständin im Aescher Gemeinderat aktiv. Ende 2019 rutschte sie zudem für Josef Wiederkehr (Mitte) in den Zürcher Kantonsrat nach. Die 52-Jährige arbeitet als Vermögensberaterin bei einer Geschäftsstelle der Raiffeisenbank in Zürich und wird bald die Leitung übernehmen. Vannaz lebt seit 2012 in Aesch und hat zwei Kinder.

Janine Vannaz. zvg

Haben Sie beide seither über das Thema geredet? Wie ist die Stimmung aktuell zwischen Ihnen?

Janine Vannaz: Wie sie merken, gehen wir ja freundlich miteinander um. (André Guyer nickt zustimmend). Aber ein Austausch zwischen uns hat nicht stattgefunden.

Nach den Abgängen von Johann Jahn (Forum), Roland Helfenberger (SVP) und Diego Bonato (SVP) geht im Gemeinderat viel Erfahrung verloren. Frau Vannaz, Sie sind seit acht Jahren Gemeinderätin und seit Ende 2019 als Kantonsrätin tätig. Entsprechend bringen Sie von allen Kandidierenden am meisten politische Erfahrung mit. Ist das wichtig fürs Gemeindepräsidium?

Janine Vannaz: Es ist enorm wichtig, die politischen Prozesse und die Abläufe in den Verwaltungen zu kennen. Auch das Verhalten der Bevölkerung kenne ich gut. Ich freue mich auf die vielen neuen Gemeinderäte, ein Mix aus Neuem und Erfahrung ist ein Vorteil. Ich kann mit meiner Erfahrung eine Kontinuität bieten. Auch für die Zukunft, es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass man ein Präsidium nicht gleich nach vier Jahren wieder aufgeben sollte. Das wurde in der Vergangenheit nie so praktiziert.

André Guyer: Wenn ich gewählt werde, will ich auch mindestens zwei Amtszeiten anstreben. Ich war fast 50 Jahre in komplexen, internationalen Grossbetrieben tätig mit Projektteams auf der ganzen Welt. Deshalb bringe ich viel Führungserfahrung und ein riesiges Netzwerk mit. Und ich bin es gewohnt, mich rasch in beliebige Fragestellungen einzuarbeiten und sie zu lösen. Ich habe Respekt vor dem Amt, aber keine Angst davor, sondern bin überzeugt, dass ich das kann. Die Arbeit auf der Gemeinde ist zwar etwas anderes und mir fehlt die langjährige politische Erfahrung. Aber ich sehe das nicht als Manko. Politik an sich interessiert mich nicht so wahnsinnig. Ich will mich für die Gemeinde einsetzen, deshalb ist die Politik für mich ein Mittel zum Zweck.

Janine Vannaz: Natürlich habe auch ich Führungserfahrung. Wie bekannt ist, übernehme ich die Leitung einer Geschäftsstelle der Raiffeisenbank in Zürich. Aber ich glaube, dass es für so ein Gremium sehr wichtig ist, ein Teamplayer zu sein. Gerade auch in Anbetracht der vielen neuen Gemeinderäte. Wir müssen zusammenhalten und miteinander arbeiten, denn viele komplexe Themen kommen auf uns zu. Eine Gemeinde kann stark sein und sich gut entwickeln, wenn es innerhalb des Gemeinderats stimmt. Alle müssen am gleichen Strick ziehen.

Wie sehen Sie das, Herr Guyer?

André Guyer: Das kann ich zu 100 Prozent unterstützen. Ich komme aus der IT-Welt, da kann man auch nicht einfach Chef spielen, sondern muss Leadership an den Tag legen und die Leute mit einbeziehen. Eines meiner beruflichen Hauptthemen sind Organisationsentwicklung und Change Management, da geht es um die Fragen, wie man Teams zusammenbringen und gemeinsame Strategien formulieren kann. Das ist mir wichtig, denn alleine kann man nichts erreichen.

Janine Vannaz: Für mich steht beruflich als Kundenberaterin der Mensch im Zentrum. Ich sehe es als meine Stärke, dass ich den Austausch mit vielen verschiedenen Menschen gut pflegen kann. Als Gemeindepräsidentin ist es wichtig, im Bezirk gut vernetzt zu sein, etwa über den Gemeindepräsidentenverband oder die Zürcher Planungsgruppe Limmattal. Da muss man sich als Gemeindepräsidentin einbringen können und ich bin dort schon vernetzt.

André Guyer Im Sommer 2020 wurde André Guyer (FDP) bei einer Ersatzwahl für den abtretenden Max Holliger (FDP) in den Aescher Gemeinderat gewählt, wo er seither als Hochbau- und Liegenschaftenvorstand tätig ist. Der 64-Jährige arbeitet als selbstständiger Unternehmensberater. Guyer lebt seit 1990 in Aesch, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

André Guyer. zvg

Sie sagten, ihre Kandidatur sei ein Entscheid für mehr Auswahl und nicht gegen Janine Vannaz gerichtet: Was unterscheidet Sie politisch von Frau Vannaz?

André Guyer: Im Gemeinderat bearbeiten wir viele operative Themen, da geht es meist um Handfestes wie Baugesuche und es stehen nicht so viele tiefsinnige philosophische, weltanschauliche Fragen dahinter. Aufgefallen ist mir dein Covid-Interview, Janine, mit der «Limmattaler Zeitung». Es ist dein gutes Recht, da eine andere Meinung zu haben, aber das hätte ich nicht so gesagt. In den letzten zwei Jahren als Gemeinderat habe ich bisher aber keine grossen sachlichen Differenzen zwischen uns erlebt. Im Gegenteil, ich habe mich bei meinen Themen wie der E-Mitwirkung oder dem Umsetzen von Homeoffice immer gut von dir und den anderen Ratskollegen unterstützt gefühlt.

Stimmen Sie dem zu, Frau Vannaz?

Janine Vannaz: Ja, politische Differenzen haben wir wirklich nicht, das haben wir ja auch schon miteinander besprochen. Ich sehe den grössten Unterschied darin, dass ich mir bei den grossen Vorhaben wie beim Projekt Nassenmatt jetzt tragfähige Lösungen wünsche. Wir müssen noch stärker alle Akteure an den Tisch bringen. Weil daran ist das Nassenmatt wohl an der Urne gescheitert. Auch die Erarbeitung der Bau- und Zonenordnung (BZO) verlief nicht reibungslos. Und mit der Maschinenhalle steht schon das nächste grosse Thema an.

Herr Guyer, als Hochbau- und Liegenschaftenvorstand waren Sie bei der erneuerten Ortsplanung mit der dazugehörigen BZO federführend. Ende November wurde das 19-Millionen-Projekt auf dem Areal Nassenmatt mit 56,5 Prozent der Stimmen abgelehnt. Geplant war, das bestehende Mehrzweckgebäude mit Einzelturnhalle durch ein neues Mehrzweckgebäude mit Gemeindesaal und Schulräumen, einer Doppelturnhalle und einem neuen Gemeindeplatz ersetzen. Nach der Abstimmung haben Sie nun beim Neustart den Lead übernommen.

André Guyer: Ich habe es gerne übernommen und will es bis zum Schluss durchziehen, auch falls ich als Gemeindepräsident gewählt würde. Das Problem Nummer eins war zuvor die Kommunikation. Da wurde aus verschiedenen Gründen zu wenig gemacht. Auch Corona hat da mitgespielt. Wir haben nun eine Fokusgruppe mit Gegnern und Befürwortern gebildet und uns noch vor Weihnachten getroffen. Diese Woche ging unsere Umfrage zum Nassenmatt zu Ende mit rund 270 Beteiligten, das hat meine Erwartungen deutlich übertroffen. Die Umfrage bildet viele Bedürfnisse repräsentativ ab.

Janine Vannaz: Die Umfrage ist nicht repräsentativ, weil jeder konnte ja x-mal mitmachen. Ich habe von Leuten gehört, die diese 10 oder 20 Mal ausgefüllt haben.

André Guyer: Wir haben uns bewusst entschieden, es anonym durchzuführen, mit allen Schwächen, die das mit sich bringt. Aber wir können die IP-Adressen einsehen, um Wiederholungen festzustellen. Bei der Umfrage ging es darum, mal alle Ideen als Input aufzunehmen. Wir wollen das nicht einfach so eins zu eins umsetzen.

Janine Vannaz: Trotzdem muss es unbedingt erwähnt werden, weil es eine Schwäche der Umfrage ist.

André Guyer: Wir planen als nächsten Schritt eine weitere Umfrage, an der man dann nur als registrierter Stimmbürger teilnehmen kann. Mein Ziel ist es, dass Mitte 2022 Lösungsvarianten vorliegen. Es muss jetzt schnell gehen, denn wir haben Raum- und Renovationsbedarf.

Wären Sie beim Nassenmatt anders vorgegangen, Frau Vannaz?

Janine Vannaz: Ich finde die Vereine, welche die Infrastruktur wie die Turnhalle auch wirklich brauchen, hätten viel stärker mit ins Boot geholt werden müssen.

André Guyer: Die haben wir bei der Fokusgruppe mit dabei.

Janine Vannaz: Aber sie sind zu wenig involviert, das wurde an mich herangetragen. Das Projekt wurde ja auch nicht umsonst abgelehnt.

André Guyer: Die Vereine haben es nicht abgelehnt, die wollten das Projekt ja.

Janine Vannaz: Nicht alle ... Aber jetzt wurde ja ich gefragt. Mit der E-Mitwirkung beziehen wir die Bevölkerung auch digital mit ein. Es ist richtig und logisch, dass das jetzt umgesetzt wird, das haben wir schon vor vier Jahren in unseren Legislaturzielen festgehalten. Bis zur Pandemie haben wir in unserer Bibliothek monatliche Sprechstunden durchgeführt, bei denen jeweils ein Gemeinderat vor Ort war. Dort konnten alle völlig ungezwungen Fragen stellen und Anliegen einbringen. Und wenn es dann formaler sein sollte, konnte man gleich Termine abmachen. Dieses niederschwellige Angebot habe ich vor einigen Jahren initiiert und ich will es nach den Wahlen gleich wieder aufnehmen.

André Guyer: Das finde ich auch gut. Man kann nicht alles digital machen, es ist einfach ein zusätzliches Mittel. Aber wir sollten alle Kanäle, die sich anbieten, auch nutzen. Ich habe selbst keine starke Agenda, sondern ich will eine mehrheitsfähige Lösung, die die Probleme für das Dorf löst und die wir uns finanziell leisten können.

Zeigt die überraschende Ablehnung des Nassenmatts, dass der Austausch mit der Bevölkerung insgesamt gestärkt werden muss?

André Guyer: So überraschend war es nicht unbedingt, da gibt es auch durchaus weitere ähnliche Beispiele im Kanton.

Janine Vannaz: Weil das Projekt zusammen mit der Schule initiiert wurde, darf man die Überraschung schon unterstreichen. Schulthemen sind davor über viele Jahre immer durchgekommen. Als Gemeindepräsidentin habe ich deshalb vor, ganz intensiv und eng mit der Schule zusammenzuarbeiten.

André Guyer: Das 19-Millionen-Projekt kam nicht einfach aus dem Nichts. Über die Jahre wurden auch intensive Bedürfnisanalysen gemacht und verschiedene Varianten ausgearbeitet. Das Problem ist nicht, dass wir die Bedürfnisse nicht kennen und sie nicht dokumentieren, sondern festzulegen, was überhaupt möglich ist und wo unsere Prioritäten liegen. Du hast recht, da spielt die Schule eine wichtige Rolle. Um auf die Frage zurückzukommen: Selbstverständlich, deshalb habe ich auch die E-Mitwirkung gepusht. Natürlich war diese in den Legislaturzielen, aber passiert ist vorher nichts. Ziele alleine reichen nicht, man muss sie auch umsetzen. Das ist meine Stärke: Ich will nicht verwalten, sondern gestalten.

Janine Vannaz: Ja, du hast es umgesetzt. Aber wenn du es nicht gewesen wärst, hätte es dein Vorgänger umgesetzt, denn das Thema war oben auf unserer Agenda.

André Guyer: Die Frage ist nur wie. Man muss es auch noch richtig machen.

Janine Vannaz: Das hätte ich deinem Vorgänger auch zugetraut. Die Zeit war reif dafür und wegen Corona gab es keine andere Wahl mehr.

Die Pandemie hat auch unser Arbeitsverhalten verändert und vielerorts für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Wie ist die IT der Gemeinde heute aufgestellt?

André Guyer: Unsere IT-Infrastruktur war nicht mehr up to date, da mussten wir viel machen. Das schwebte schon vorher herum und man hat sich vorgenommen, das anzugehen. Die Pandemie hat da einen Schub zu geben. Etwa, dass man von zu Hause auch sicher mit dem Laptop arbeiten kann. Wir haben einiges investiert, um die Infrastruktur auf ein vernünftiges Level zu bringen. Aber wir sind noch nicht am Ziel.

Janine Vannaz: Mit der gemeinsamen Wahlwebsite aller Kandidierenden und den Videos haben wir zudem gezeigt, dass wir auch in dem Bereich modern unterwegs sind. Das wollen wir natürlich verinnerlichen. Ich habe zudem schon vor Corona eingeführt, dass man an Anlässen der Kulturkommission auch bargeldlos bezahlen kann.

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?

André Guyer: Digitalisierung ist vom Beruf her mein Thema. Drei Bereiche müssen wir pushen. Erstens Effizienzsteigerung und mehr Automatisierung in der Verwaltung und den Gemeindebehörden. Weil Aesch so klein ist, müssen unsere Prozesse schlank organisiert werden. So viel wie möglich sollte automatisiert werden, damit die Gemeinderäte und die Verwaltung Zeit haben für ihren eigentlichen Job als Dienstleister für die Bürger. Das zweite Thema ist Cybersecurity: Denn auch Gemeinden werden heute gehackt. Drittens geht es darum, wie wir die Bevölkerung besser und niederschwelliger abholen können. Denn die Digitalisierung ist letztlich ein Mittel zum Zweck.

Janine Vannaz: Das sehe ich auch so. Ich würde die ersten beiden Punkte umdrehen, Cybersecurity kommt bei mir an erster Stelle. Ich erlebe bei meiner Arbeit auf der Bank, wo wir vorzu Schulungen absolvieren, wie wichtig das Thema ist.

Im Vorfeld der Nassenmatt-Abstimmung gab auch zu reden, dass der Gemeinderat bis 2024 eine Steuererhöhung von 87 auf 94 Prozent vorschlug. Wegen der steigenden Schulkosten musste die Primarschule per 2022 ihre Steuern bereits um zwei Prozentpunkte erhöhen und dieses Jahr beträgt der Gesamtsteuerfuss 89 Prozent. Sind für die Investitionen in die Zukunft des Dorfs weitere Steuererhöhungen unumgänglich oder geht es auch ohne?

André Guyer: Stabile Finanzen sind eine zentrale Grundlage. Natürlich ist es ein Ziel, den Steuerfuss tief zu halten und als Liberaler verteidige ich den Steuerfuss gerne. Aber wenn man die Gemeinderechnungen der letzten 30 Jahre anschaut, weist etwa die Hälfte ein Defizit auf. Wir haben also ein strukturelles Problem, das wir immer wieder dank Grundstückgewinnsteuern überbrücken konnten und können. Aber das Problem lauert im Hintergrund. Ich kann nicht wegreden und garantieren, dass die Steuern nicht steigen werden. Tiefe Steuern machen Aesch attraktiv. Auch anderen Faktoren wie die Nähe zur Stadt, die Infrastruktur, der ÖV-Anschluss und die Lebensqualität sind wichtig.

Janine Vannaz: Wir sind ein attraktives Dorf und wollen es bleiben. Der Steuerfuss ist dafür mit ein Grund, aber bei weitem nicht der einzige. Wir müssen in die Infrastruktur investieren, denn das Dorf ist gewachsen und es ist vorhersehbar, dass es weiter wachsen wird. Unsere grosse Herausforderung wird sein, die Balance zwischen einer guten Infrastruktur und einem soliden Finanzhaushalt zu halten.

Welche Themen sind Ihnen neben den bereits besprochenen für die nächste Legislaturperiode besonders wichtig?

Janine Vannaz: Die Integration der Menschen, die hier wohnen, ist eine Herzensangelegenheit von mir. Da haben wir bis anhin auch schon viel gemacht, angefangen mit dem Neuzuzügerapéro und speziell darauf ausgerichtete Feste. Da müssen wir dranbleiben, damit keine Spaltung entsteht und wir uns alle zusammen wohl fühlen können in unserem schönen Dorf. Auch auf Familien will ich ein spezielles Augenmerk richten und ich stehe ein für Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür brauchen wir neben Schulinfrastruktur auch gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten für arbeitende Eltern. Mit den zwei Kinderkrippen habe ich bereits bewiesen, dass mir das wichtig ist und ich will weiter in diese Richtung arbeiten. Ebenso will ich bei den Angeboten fürs Alter dranbleiben. Wir benötigen noch ein vernetzteres Denken und brauchen deshalb eine Altersstrategie. Ich bin daran, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, bei welcher auch die Präsidentin unserer Alterswohnungen «Stiftung Wohnen im Alter» mitwirken wird, um eine Strategie auszuarbeiten.

André Guyer: Ich bin kein Freund des Worts «Integration», aber will mich auch für die Attraktivität Aeschs als Arbeits- und Wohnort für alle Generationen einsetzen. Ich will schauen, was wir herausholen können aus dem Potenzial, das die Menschen mitbringen. Nach der Nassenmatt-Niederlage kamen spontan zwei Neuzuzüger auf mich zu und sagten, sie wollen mithelfen, das voranzutreiben. Wir haben ein riesiges menschliches Potenzial in Aesch. Wie können wir das nutzen, um Neues zu gestalten? Wichtig ist mir auch eine zeitgemässe Mobilitäts- und Energiepolitik, etwa um zu klären, was E-Mobilität für Aesch bedeutet. Da haben wir letztes Jahr energietechnisch die Grundlagen gelegt. Wir stehen gar nicht so schlecht da, aber müssen uns noch etwas strategischer positionieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen