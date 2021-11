Aesch «Sprachlos» und «erschrocken»: Stimmberechtigte lehnen das 19-Millionen-Projekt Nassenmatt mit 56,5 Prozent ab Nach rund zehn Jahren Planung erleidet das Generationenprojekt Nassenmatt Schiffbruch an der Urne. Die Gemeinde und die Primarschule sind enttäuscht über die Ablehnung. Noch ist völlig unklar, wie es nun weitergeht. Denn bestehende Probleme wie der knappe Schulraum müssen neu aufgerollt werden. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 28.11.2021, 17.41 Uhr

Nach dem abgelehnten Baukredit ist völlig offen, wie es nun mit der Entwicklung des Areals Nassenmatt weitergeht. Valentin Hehli

«Wenigstens haben wir ein klares Resultat», sagt Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) resignierend. Der Abstimmungskampf sei in den letzten Wochen auf beiden Seiten intensiv geführt worden. Er habe immer gespürt, dass ein Widerstand gegen das grosse Projekt bestehe. «Wir waren im Vorfeld unsicher, aber sind überrascht, dass es so deutlich rausgekommen ist.» Der Wille, einen grossen Schritt nach vorne zu machen, sei offenbar zu wenig verbreitet gewesen. «Ich bin sprachlos», sagt Primarschulpräsidentin Petra Mörgeli (SVP). Sie habe mit einem knappen Ausgang gerechnet, aber sei erschrocken, als sie das Resultat sah.

Mit 433 Nein- und 333 Ja-Stimmen haben die Aescherinnen und Aescher den Baukredit für das Generationenprojekt Nassenmatt abgelehnt. 56,5 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich dagegen aus. Die Stimmbeteiligung betrug 73,5 Prozent. Für 19 Millionen Franken wollte die Gemeinde das bestehende Mehrzweckgebäude mit Einzelturnhalle durch ein neues Mehrzweckgebäude mit Gemeindesaal und Schulräumen, einer Doppelturnhalle und einem neuen Gemeindeplatz ersetzen.

Nach zehn Jahren Planung zurück zum Start

Er habe keine Erklärung dafür, wie die klare Ablehnung zu Stande gekommen sei, sagt Jahn. «Aber das ist jetzt eigentlich auch egal.» Denn nach dem Abstimmungsdebakel an der Urne ist völlig offen, wie es in Aesch nun weitergehen soll. Mit dem Grossprojekt, an dem rund zehn Jahre geplant wurde, wollte die Gemeinde auf das Bevölkerungswachstum und den knapp werdenden Schulraum reagieren. Für diese Herausforderungen müssen nun neue Lösungen gefunden werden.

«Wir brauchen in den nächsten Jahren mehr Raum», sagt Petra Mörgeli. Mit der Aufstockung des Schulhauses Nassenmatt 2, die im Frühling 2022 abgeschlossen werden soll, stehen zwar genügend Schulzimmer zur Verfügung. Wie es mit den Tagesstrukturen weitergehen soll, ist noch unklar, denn der Schulhausausbau war in dieser Hinsicht auf das Generationenprojekt Nassenmatt abgestimmt. Mörgeli sagt:

«Wir müssen jetzt in der Schulpflege nochmals über die Bücher und schauen, wie es längerfristig weitergeht.»

Der Schulcontainer wird möglicherweise nicht wie geplant nächstes Jahr abgebaut und an die Oberstufe in Birmensdorf weitergegeben. Florian Schmitz

Möglicherweise muss der Schulpavillon, den die Oberstufe in Birmensdorf nächstes Jahr hätte übernehmen sollen, länger benutzt werden. Denn die dort untergebrachten Tagesstrukturen wären temporär im aufgestockten Schulhaus untergekommen. 2024 wären sie in den geplanten Neubau gewechselt. Ab dann werden im Nassenmatt 2 wegen wachsender Schülerzahlen alle Räume als Schulzimmer benötigt. Auch die Turnhalle sei bereits am Anschlag, sagt Mörgeli. Möglicherweise könne die Halle bald tagsüber nicht mehr für Angebote wie Altersturnen oder MuKi-Turnen genutzt werden, weil die Schule alle Kapazitäten für sich beanspruchen müsse.

Erhöhter Zeitdruck führt wohl zu Mehrkosten

Der zeitliche Druck sei hoch, sagt Jahn. Denn auch das Mehrzweckgebäude habe diverse gröbere Mängel, die auf jeden Fall behoben werden müssten. Zudem muss das Gebäude gemäss Behindertengleichstellungsgesetz barrierefrei werden. Die Beispiele zeigen, dass der vom Volk gewünschte Neustart die Aufgabe nicht einfacher macht. Zumal die Gemeinde ihre Energie voll auf das vorliegende Projekt fokussierte und kein Plan B existiert. Deshalb erwarten Jahn und Mörgeli, dass eine gross angelegte Neuplanung wegen des zusätzlichen Aufwands und des erhöhten Zeitdrucks zu Mehrkosten führen wird. Gerade die Kosten lösten neben der Projektdimension im Dorf am meisten Kritik aus, wie sich am Infoabend Anfang November zeigte.

Der abgelehnte Baukredit könnte dem Gemeinderat und der Primarschule in der nächsten Legislaturperiode viel Arbeit bescheren. Im Frühling 2022 stehen Neuwahlen an und Gemeindepräsident Jahn sowie Schulpräsidentin Mörgeli werden nicht mehr kandidieren. Dazu Jahn:

«Meine Aufgabe ist es jetzt, noch den Scherbenhaufen zusammenzuwischen.»

Er sei gespannt, wie es jetzt weitergehe, weil er keine klare Alternative sehe.

