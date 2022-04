Aesch Sponsoren bleiben den Feldschützen treu – dank ihnen holen sie nun das 125-Jahr-Jubiläumsschiessen nach Der Feldschützenverein Aesch holt seine 125-Jahr-Jubiläumsfeier endlich nach. Darauf wurde nun in der Schützenstube angestossen. Celia Büchi Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Jubiläumsapéro in der Aescher Schützenstube: Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) übergibt Rolf Bäumler, Präsident des Feldschützenvereins Aesch, eine Flasche Wein. Valentin Hehli

Dieses Jahr wird der Feldschützenverein (FSV) Aesch 127 Jahre alt – und feiert sein 125-jähriges Jubiläum. Zwei Jahre verzögerte die Coronapandemie die Festlichkeiten. Nun holen die Schützen das damals geplante Jubiläumsschiessen nach.

An drei Wochenenden wird geschossen

Bereits die letzten zwei Samstage war im Aescher Schützenhaus reger Betrieb. Am 19. März schossen Vereine und Institutionen aus dem Dorf um die Wette und eine Woche später fand der erste von drei Schiess-Tagen für lizenzierte Schützen statt. Zwei weitere werden folgen am Freitag, 1. April, und Samstag, 2. April.

Um diese Anlässe zu ermöglichen, ist der FSV auf zahlreiche Sponsoren angewiesen. Bei einem Apéro am Dienstagabend bedankte sich der Verein für ihre Unterstützung. Neben den Gönnerinnen und Gönnern des Vereins waren auch Ehrenmitglieder und Vertreter der Gemeinde zugegen.

Das Festzelt blieb leer

«Als ich mich eine Woche vor dem geplanten Jubiläumsschiessen 2020 bei der Gemeinde erkundigte, ob wir es durchführen können, hiess es noch: ‹Im Moment steht dem nichts im Wege›», erzählte Rolf Bäumler, Präsident des FSV. «Das Festzelt hatten wir bestellt und das extra für uns gedruckte Banner war eingetroffen. Die Einladungen hatten wir verschickt.» Einige Tage später habe der Bund den Riegel geschoben und die ganzen Festlichkeiten seien abgesagt worden, sagte er. Zum Glück des Vereins seien ihm alle Sponsoren treu geblieben. «Dank euch kann das Jubiläumsschiessen nun endlich stattfinden.»

Die Ehrenmitglieder des Feldschützenvereins sassen beim Jubiläumsapéro in der Schützenstube zusammen und erinnerten sich an vergangene Zeiten. In der Mitte des Bildes: Walter Gerhard, Ehrenpräsident des Vereins. Valentin Hehli Rolf Bäumler, Präsident des Feldschützenvereins, bedankte sich bei den Sponsoren für ihre Treue. Valentin Hehli Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) und Gemeinderätin Janine Vannaz (Mitte) genossen die Getränke und Verpflegung beim Apéro in der Schützenstube. Valentin Hehli Gemeinderat André Guyer (FDP), der in der nächsten Legislatur das Amt des Gemeindepräsidenten übernehmen wird, nahm ebenfalls am Apéro des Feldschützenvereins teil. Valentin Hehli Roger Müller, Aktuar des Feldschützenvereins Aesch, beteiligte sich an der Organisation des Apéros in der Schützenstube. Valentin Hehli Schützenstubenwirtin Silvia Müller und Sportaktuarin Manuela Bäumler bereiteten verschiedene Häppchen vor für die Gäste in der Schützenstube Valentin Hehli Der Feldschützenverein Aesch zählt heute, 127 Jahre nach seiner Gründung, noch immer rund 120 Mitglieder. Valentin Hehli Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) schenkte dem Feldschützenverein zu seinem Jubiläum eine Flache Wein. Valentin Hehli Und Prost... Valentin Hehli

Der über 125-jährige Verein leiste für das Dorfleben einen wichtigen Beitrag, sagte Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) beim Apéro in der Schützenstube.

«Von Jungschützen bis Senioren können sich hier alle einbringen.»

Das fördere den Dorfzusammenhalt. Ausserdem beteilige sich der FSV aktiv an Dorffesten und dergleichen, was für die Gemeinde sehr wichtig sei. «Die Gemeinde als Besitzerin des Schützenhauses und des Scheibenstandes versucht im Gegenzug, alles à jour zu halten.» So solle 2024 der Scheibenstand erneuert werden. Er fügte an: «Aber das kommt nach mir», und lachte. Jahn befindet sich am Ende seiner Amtsperiode. Im Sommer wird André Guyer (FDP) neuer Gemeindepräsident.

An einem Tisch versammelt sassen die Ehrenmitglieder des Vereins, unter ihnen Walter Gerhard, der Ehrenpräsident. Er trat dem FSV 1965 als Jungschütze bei und präsidierte ihn von 1977 bis 2017 für 40 Jahre. Dabei beobachtete er, wie sich der Verein über die Jahre veränderte.

«Das Schiessen ist uns immer mehr erschwert worden»,

erzählte er. «Früher durften alle aus dem Dorf schiessen und an den Schützenfesten teilnehmen.» Heute sei für die Teilnahme an einem auswärtigen Schiessen eine Lizenz nötig, ebenso wie für den Besitz einer Waffe. Ausserdem seien die Regelungen zum Schiesslärm strenger geworden. Durch all diese Massnahmen sei die Anzahl Aktivmitglieder zurückgegangen, das sei schade. «1982 gingen wir mit rund 50 Schützen ans kantonale Schützenfest. Das kannst du heute nicht mehr machen.»

Ungefähr 120 Mitglieder zähle der FSV zurzeit, sagte der heutige Präsident Bäumler. «50 schiessen aktiv mit und 20 davon nehmen an auswärtigen Schiessen teil.» Zusätzlich führe der Verein einen Jungschützenkurs mit etwa 20 Jungschützen. Damit gehöre der FSV im Bezirk zu den Vereinen mit dem meisten Nachwuchs.

250 Schützen im Anmarsch

Gingen die Aescher Schützen an ein Schiessen, sei der Ehrgeiz stets gross, besonders bei den Jungen, sagte Bäumler. So hätten sie auch letzten Samstag beim Jubiläumsschiessen für lizenzierte Schützen alles gegeben. Dabei hätten sie ordentlich Konkurrenz gehabt. «Es waren rund 150 Schützen bei uns», sagte Bäumler. «Das Wetter und die Stimmung waren gut.» Die nach Corona wiedergewonnenen Freiheiten hätten das Ganze noch beflügelt, sagte er. «Für die zwei Schiessen am kommenden Wochenende rechnen wir mit weiteren 250 Schützen.»

