Aesch Grosse Solidarität mit Obstbauer Markus Mörgeli: Freiwillige spendeten 80'000 Franken für die zerstörte Apfelplantage Im Juli hat Sturm «Bernd» die rund 8000 Apfelbäume auf Markus Mörgelis Hof in Aesch dem Erdboden gleichgemacht. Die Bauernfamilie hat in der Zwischenzeit nicht nur tatkräftige Unterstützung beim Aufräumen erhalten, sondern auch eine Finanzspritze für den Wiederaufbau. Sven Hoti Jetzt kommentieren 28.09.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild der Verwüstung: Im Juli zerstörten Hagel und Winde Markus Mörgelis gesamte Apfelplantage. Alex Spichale (23. Juli 2021)

Ende gut, alles gut auf dem Hof der Bauernfamilie Mörgeli in Aesch? Die Geschichte, die wie ein Horrorroman anfing, dürfte versöhnlich enden. Nachdem Sturm «Bernd» Mitte Juli Mörgelis gesamte Apfelplantage mit ihren rund 8000 Bäumchen zerstört hatte, sind über eine von ihm gestartete Spendenaktion innert knapp zwei Monaten rund 80'000 Franken für den Wiederaufbau zusammengekommen. Das teilte die Familie kürzlich auf ihrer Website mit.

«Wir wurden von der grossen Solidarität aus der Bevölkerung überwältigt», schrieben die Mörgelis und bedankten sich bei allen Spendern, dem Zivilschutz und den Helfern «von Herzen für die grossartige Unterstützung. Sie hat uns grossen Mut und Zuversicht gegeben und ermöglicht es uns, auch weiterhin regionale Früchte anbieten zu können.»

Die Spenden reichen gerade für den Kauf neuer Jungbäume aus

Markus Mörgeli, der den Hof dereinst von seinem Vater übernehmen wird, gibt sich auf Anfrage nochmals überrascht über die zusammengekommene Summe:

«Mit einem so hohen Betrag habe ich nicht gerechnet.»

Es hätten viele Privatpersonen gespendet, aber auch einige Firmen mit grösseren Geldbeträgen, so Mörgeli. Bei den identifizierbaren Spendern wolle sich die Familie noch persönlich bedanken.

Zeitweise unterstützte eine Zivilschutztruppe die Mörgelis tatkräftig bei den Aufräumarbeiten auf der zerstörten Apfelplantage. Alex Spichale (23. Juli 2021)

Die 80'000 Franken sollen für den Wiederaufbau der zerstörten Apfelplantage eingesetzt werden. Der Betrag reiche gerade aus für den Kauf neuer Bäumchen, so Mörgeli. Den Ertragsausfall und die drei Jahre Pflegearbeit an den Bäumen seien jedoch nicht gedeckt. Klagen will er allerdings nicht:

«Wir sind nur schon froh, dass wir es nun so machen können und nicht noch einen Kredit für die neuen Bäume aufnehmen müssen.»

Die zerstörte Hagelnetzkonstruktion ist hingegen versichert. Die Prämie hat die Familie nun in eine massivere Konstruktion investiert, verrät Mörgeli. «Die Bäume sind schon bestellt, die Anlage in Produktion.»

Im Verlauf des Oktobers will die Familie mit dem Aufbau der neuen Anlage starten und voraussichtlich im November die Jungbäumchen pflanzen – «wenn das Wetter mitmacht», betont Mörgeli. Sonst verschiebe sich das Unterfangen auf den nächsten Frühling.

Das Aufräumen hatte sich in die Länge gezogen

In den Wochen nach dem verheerenden Sturm war die Familie Mörgeli vor allem mit Aufräumen beschäftigt. Dabei erfuhr sie eine wahre Welle der Solidarität. So half ihnen zeitweise nicht nur eine Truppe Zivilschützer, sondern auch Bewohner und Arbeitskollegen aus dem Dorf.

Das Aufräumen habe sich in die Länge gezogen, erzählt Mörgeli. «Es braucht alles extrem viel Zeit.» Nun seien die Arbeiten beinahe abgeschlossen. Die letzten Meter habe die Familie alleine mit schweren Geräten bewältigen müssen, erklärt der Obstbauer.

Sturm «Bernd» hatte Mitte Juli die Apfelanlage der Mörgelis zum Einstürzen gebracht. zVg

Sturm «Bernd» mit seinen Hagelkörnern und Winden sorgte an mehreren Orten im Kanton Mitte Juli für Zerstörung. So etwa in Albisrieden, wo Bäume entwurzelt und sogar ein Schatz zum Vorschein gekommen war. Auch Aesch und insbesondere die zwei Hektar grosse Apfelplantage der Bauernfamilie Mörgeli wurden stark getroffen. Sämtliche 8000 Bäumchen wurden von der herabfallenden Schutzkonstruktion begraben.

«Das Ausmass des Schadens dürfte schweizweit einzigartig sein», sagte David Szalatnay von der Fachstelle Obst des Strickhofs nach einer Begutachtung des Schadens zu der «Limmattaler Zeitung». Die Winde erreichten an jenem verhängnisvollen Tag laut dem Experten Orkanstärke – also über 120 Kilometer pro Stunde. «Es war ein absolut ausserordentliches Ereignis. Die schiere Gewalt war einfach zu gross für die Anlage.»