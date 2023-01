Aesch So wollen sich die Neuen für die Kultur in Aesch einsetzen Die Aescher Kulturkommission hat sich einen frischen Anstrich gegeben und personell neu aufgestellt. Die Neuen, Larissa Schenck, Nicole Hackler und Philippe Stucki, erzählen von den Plänen für 2023 und ihrer Motivation, das Dorfleben zu bereichern. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Setzen sich für kulturelle Angebote in Aesch ein: Larissa Schenck, Nicole Hackler und Philippe Stucki auf dem Brunnenhof. Alex Spichale

Dass dieses Jahr die A-cappella-Gruppe Urstimmen, die kreative Mischung aus Hackbrett und Poesie, «Ghackets mit Wörtli», und Krimiautorin Christine Brand nach Aesch kommen, ist der Arbeit der Kulturkommission zu verdanken. Bei dieser hat sich im Hintergrund viel getan, nachdem im Sommer 2022 alle Mitglieder zurücktraten.

Von den Veränderungen zeugen auch das neue Logo sowie der gesamte, vereinheitlichte Auftritt. Dies verantwortete der selbstständige Grafiker Philippe Stucki, eines der drei neuen Mitglieder der Kulturkommission. Dabei steht mit dem Namen «Kultur Aesch ZH» der Begriff Kommission bewusst weniger im Zentrum, sagt Stucki. Diese Veränderungen flossen auch in den neuen Webauftritt ein. Unter www.kultur-aesch-zh-ch erwartet die Besucher einen optisch modernen Auftritt.

Zusammen mit Nicole Hackler und Larissa Schenck setzt sich Stucki für die kulturelle Belebung des Dorfs ein. Als Vertretung des Gemeinderats hat Gemeindepräsident André Guyer (FDP), an dessen Präsidialbereich die Kulturkommission angegliedert ist, das Präsidium inne. In Aesch seien viele professionelle Musiker und Leute aus dem kulturellen Bereich zu Hause, die teils auch international erfolgreich seien, sagt Schenck. «Im Dorf ist so viel Potenzial vorhanden, das wollen wir in unsere Arbeit einbinden.»

Alle bringen verschiedene Stärken mit

Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten die drei Neuen am 1. Dezember bei der Eröffnung der Adventsfensteraktion, welche die Kommission jährlich durchführt. Aber bereits Anfang September trafen sie sich zu ihrer ersten Sitzung, um die Programmplanung für 2023 in Angriff zu nehmen. Das Gute dabei: «Wir bringen alle verschiedene Stärken mit», sagt Hackler. So könnten sich alle um ihre Herzensthemen kümmern, ergänzt Stucki. Die Zusammenarbeit laufe sehr gut und effizient, sind sich alle drei einig.

«Wir hatten alle schon unsere Ideen im Hinterkopf», blickt Stucki zurück auf den Start. Deshalb sei die Organisation erstaunlich schnell gegangen. Er selbst verantwortete den Auftritt von Nicolas Senn und Christoph «Stöff» Sutter, die mit ihrem Programm «Ghackets mit Wörtli» auftreten. Seit er «Stöff» zweimal bei den Rocket Girls im Thurgau live erlebte, habe er den Wunsch verspürt, irgendwann mal etwas mit ihm auf die Beine zu stellen.

Die Lesung mit Christine Brand organisierte Nicole Hackler, Leiterin der Gemeindebibliothek Aesch und Mitarbeiterin in der Bibliothek Birmensdorf. «Es ist schön, dass sie gleich zugesagt hat.» Dieser Anlass werde natürlich in der Bibliothek durchgeführt, sagt sie. Schenck setzte mit dem Engagement von Urstimmen ihren Wunsch um, A-cappella-Gesang in Aesch eine Bühne zu geben. Früher habe sie viele Jahre beruflich in der Kulturbranche gearbeitet, erzählt sie. Seit sie in der Kulturkommission tätig sei, lebe sie ihr Interesse für Musik und Theater wieder stärker aus und besuche bewusster andere Veranstaltungen als Inspiration für mögliche Anlässe im Dorf.

Freude über mehr Austausch mit der Bevölkerung

Für alle drei war nicht nur die langjährige Verbundenheit mit Aesch eine Motivation, sich in der Kulturkommission zu engagieren. Die Arbeit entspreche nicht nur ihren Interessen und ihrem beruflichen Hintergrund, sagt Schenck. Sie freue sich auch, über die Tätigkeit wieder vermehrt mit Aescherinnen und Aeschern in Kontakt zu treten. Diesen Austausch habe sie an ihrer Tätigkeit in der Aescher Bibliothek, für die sie von 2012 bis 2020 arbeitete, immer geschätzt. «Es ist schön, wieder mit ihr zusammenzuarbeiten», sagt Bibliothekarin Hackler. Die Arbeit für das Aescher Kulturleben lasse sich optimal mit jener in der Bibliothek verbinden.

Er sei unsicher gewesen, ob er überhaupt reinpasse, sagt Stucki, der seit über 25 Jahren in der Aescher Theatergruppe aktiv ist und umgehend betont, dass die Gruppe noch neue Spielerinnen und Spieler suche. Er habe die bisherigen Kulturveranstaltungen nie besucht und gleich von Anfang an gesagt, dass er thematisch gerne frischen Wind reinbringen würde. Das sei absolut positiv aufgenommen worden. Deshalb freue er sich nun, seine Interessen mit einzubringen.

Die untypischste Veranstaltung der Kulturkommission brachte aber Guyer ins Spiel. Im April soll der «Solar Butterfly» in Aesch Halt machen. Das mit Solarenergie betriebene mobile Tiny House wurde von der Hochschule Luzern entwickelt und geht von 2023 bis 2025 auf Welttour. Beim Halt in Aesch ist ein spielerischer Klimaparcours und ein Vortrag von Initiant Louis Palmer geplant. Guyer führt aus, dass das Thema sehr gut ins Dorf passe, weil die Gemeinde energiebewusster werden und Nachhaltigkeit fördern wolle.

Das Programm 2023 25. März: Ghackets mit Wörtli (Hackbrett & Poesie), 19.30 Uhr, Gemeindesaal Nassenmatt

12. April: Solar Butterfly – Mit der Kraft der Sonne rund um die Erde, 9 bis 12 Uhr, Parkplatz vor dem Werkgebäude

23. September: A-cappella – Urstimmen singen «Lieber lauter Lieblingslieder», Gemeindesaal Nassenmatt

28. Oktober: Lesung mit Krimiautorin Christine Brand, Gemeindebibliothek

