Schule soll möglichst normal starten - Spucktests helfen dabei

Aesch Schule geht so normal wie möglich weiter – der Spucktest soll dabei helfen 19 Aescher Erstklässlerinnen und Erstklässler haben am Montag in der Primarschule ihren ersten Schultag verbracht. Der Schulleiter wünscht sich, dass trotz Corona bald klassenübergreifende Projekte möglich sind. Lydia Lippuner 23.08.2021, 20.00 Uhr

«Herzlich Willkommen»: Die Primarschüler sind bereit für den Schulstart. Valentin Hehli Nicht alleine: In den ersten zwei Lektionen werden die Erstklässlerinnen und Erstklässler noch von den Eltern begleitet. Valentin Hehli Hoch die Hände: Die Begeisterung der Schulkinder ist gross. Valentin Hehli Die erste To-do-Liste: Die Schülerinnen und Schüler lernen den Schulalltag kennen. Valentin Hehli In Reih und Glied: Jedes Kind hat einen angeschriebenen Haken. Auch der Schulthek soll draussen deponiert werden. Valentin Hehli

Es ist ein Gewusel aus vielen farbigen Schultheks vor dem Aescher Primarschulhaus Nassenmatt. «Ich habe jetzt neu am Montag Nachmittagsschule», sagt ein Mädchen. Ein Junge schwenkt den Turnsack, der das gleiche Muster trägt wie sein ein wenig zu gross geratener Schulthek. Die Eltern umarmen die älteren Kinder, die nun nicht mehr in die erste Klasse gehen und verabschieden sich. Von den Masken der Erwachsenen abgesehen, scheint der Schulstart dieses Jahr aber beinahe nach altbekannten Mustern abzulaufen: «Herzlich willkommen in unserer Schule», singen die Kinder lautstark.

Die 19 Erstklässlerinnen und Erstklässler werden von ihren Eltern begleitet und in zwei Klassen eingeteilt. Iris Käser nimmt eine Gruppe von zehn Erstklässlern in Empfang und vervollständigt mit ihnen eine bestehende Klasse von elf Zweitklässlern. «Wie vor den Sommerferien dürfen wir laut dem Volksschulamt wieder ohne Masken unterrichten», sagt Käser. Nach Rücksprache mit den anwesenden Eltern zieht sie ihre Maske vom Gesicht. Andere Corona-Schutzmassnahmen, wie das Hände- und Flächendesinfizieren, Abstandhalten sowie Lüften gelten aber immer noch. Drei Fenster stehen deshalb weit offen.

Erstklässler sehen, was sie im nächsten Jahr alles lernen werden

Die Kinder sitzen vor Käser im Kreis und hören gespannt auf jedes Wort. Die Eltern halten das Geschehen mit der Handykamera fest. Als Erstes lesen die Zweitklässler einen Wunsch vor, den sie jeweils einem Erstklässler überreichen. «Lesen, schreiben, all das werdet ihr in diesem Jahr auch lernen. Doch dafür braucht es Zeit», sagt Käser. Ein Kind hängt einem anderen die selbst gebastelte Sonne um den Hals und spricht seinen Wunsch aus. Doch der Baulärm des Schulerweiterungsbaus, der derzeit am Laufen ist, dringt in den Raum und übertönt die Stimme des vorlesenden Kindes. Käser schliesst das Fenster und sagt: «In diesem Fall schliessen wir die Fenster kurz.»

In den letzten zwei Jahren mussten die Lehrpersonen den Schulalltag nicht nur den per se unterschiedlichen Kindern, sondern auch den ständig wechselnden Bestimmungen aufgrund der Covid-Pandemie anpassen. Dieses Jahr hat der Schulleiter, Bernhard Schmidt, das Ziel, dass wieder so viel Normalität wie möglich im Schulalltag einzieht. «Das Gefühl dafür fehlt noch. Nach den vergangenen Monaten muss man sich wieder richtig umstellen», sagt er. Das zeige sich besonders in kleinen Sachen wie im Händeschütteln oder Abstandhalten. Es sei sehr wünschenswert, dass sich dies auch wieder normalisiere. «Es ist eine grosse Herausforderung, die Abstände zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern einzuhalten», sagt er.

Zudem sei es schade, dass klassenübergreifende Projekte zurzeit noch auf Eis gelegt seien, da diese vom Volksschulamt nicht empfohlen würden. Um diesen Rest Normalität zurückzuerlangen, führt die Schule Aesch voraussichtlich ab nächster Woche für alle Schul- und Kindergartenklassen einen Spucktest ein. «Damit kann auch die Quarantäneregel für die Kinder besser durchgeführt werden», sagt Schmidt.

Schwimmen ist bereits für den zweiten Tag angesagt

Ansonsten sehe der Stundenplan bereits wieder aus wie vor der Pandemie. Käser wird deshalb mit ihrer ersten Klasse noch am ersten Schultag ins Turnen gehen. Und auch aufs Singen und Schwimmen müssen die Kinder nicht lange warten. Im Schulzimmer erklärt Käser, wie das Schwimmen vonstattengeht. Aus einem gelben Beutel zieht sie Badekleid, Znünibox und Badetuch heraus. «All diese Dinge müsst ihr morgen dabeihaben, denn dann fahren wir mit dem Car ins Schwimmen», sagt sie. Einige Kinder schauen einander mit Vorfreude an. Das Schwimmen im Hallenbad in Ottenbach ist eines der vielen neuen Dinge, die sie in den nächsten Monaten neu lernen werden.

Auch im Kindergarten geht es hoch zu und her: Aufgrund der vielen Neuzuzüger in Aesch treten gleich 26 neue Kindergartenkinder ein. «Wir wurden ein wenig überrascht in den letzten zwei Jahren. Trotz aller Berechnungen kann man den Zuwachs nie ganz genau voraussagen», sagt Petra Mörgeli, Aescher Schulpflegepräsidentin. So werde der Schulstart im nächsten Jahr wohl noch bunter ausfallen. Denn dann rechnet der Schulleiter mit einer zusätzlichen ersten Klasse.