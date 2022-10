Aesch Schulleiter Roberto Rodriguez über Vorwürfe und Abfindung: «Ich hatte zu wenig Sensorium für einen öffentlichen Aufschrei» Der neue Aescher Schulleiter Roberto Rodriguez blickt zurück auf den Sommer 2021, als er wegen Vetterliwirtschaftsvorwürfen und einer hohen Abfindung politische und mediale Aufregung auslöste. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roberto Rodriguez will seine Energie für die Primarschule einsetzen und nach vorne blicken. Bild: Severin Bigler

«Ich verstehe, dass Menschen mir wegen der medialen Aufmerksamkeit skeptisch gegenüberstehen», sagt der neue Aescher Schulleiter Roberto Rodriguez. Im Sommer 2021 wurden Vorwürfe der Vetterliwirtschaft laut, nachdem er als Schulkreispräsident in Zürich in seinem Wahlkreis zum Leiter einer Sekundarschule gewählt wurde. Dass er dazu eine Abfindung von brutto fast 690'000 Franken erhielt, sorgte ebenfalls für Kritik.

An besagter Sekundarschule in Leimbach sei der designierte Schulleiter nur wenige Tage vor Arbeitsantritt im Januar 2021 wegen eines Pflegefalls in der Familie abgesprungen, sagt Rodriguez. Anschliessend sei die kurzfristig engagierte Schulleitung krankheitsbedingt teilweise ausgefallen. Ab Sommer 2022 sei eine gute Lösung für die Schulleitung bereitgestanden. In der Folge sei die Schulpflege mit der Frage auf ihn zugekommen, ob er nicht einspringen wolle.

Die Geschäftsleitung – von den Grünen bis zur SVP – und die Lehrerschaft hätten sich einstimmig für ihn ausgesprochen. Sie seien der Auffassung gewesen, dass er bei der mit diversen Problemen behafteten Schule etwas bewirken könne, sagt Rodriguez. «Natürlich bin ich bei der Schulleiterwahl in den Ausstand getreten.» Er sei aber insgesamt zu pragmatisch vorgegangen und habe zu wenig Sensorium für einen öffentlichen Aufschrei gehabt. «Das habe ich falsch eingeschätzt.»

Die Abfindung war gesetzlich geregelt

Die Abfindung ist gemäss geltender gesetzlicher Regelungen ausbezahlt worden, wie Rodriguez betont. Dabei verweist er auf diverse vergleichbare Beispiele von Entschädigungen. «Es gab vor und nach mir Leute mit ähnlichen Fällen», sagt er. Aber seiner sei ins Sommerloch geraten.

Nach der Episode habe er sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um die Geschichte nicht weiter hochzukochen. «Es war eine schwierige Zeit für mich und meine Familie», sagt Rodriguez. Es tue ihm leid, dass sein neuer Arbeitgeber mit diesen Problemen konfrontiert werde. Er habe bei seinem Arbeitsantritt eine anonyme Umfrage beim Personal durchgeführt, um Bedürfnisse und Erwartungen aufzunehmen. «Meine Vergangenheit war für das Team kein Thema», sagt er. Er habe auch bewusst den Kontakt nach aussen gesucht und sich an allen Elternabenden persönlich vorgestellt. Seine Tür sei immer offen, wenn jemand Kontakt aufnehmen wolle.

Für Roberto Rodriguez ist aber auch klar, dass er in Aesch nach vorne schauen will: «Ich will mich auf die Schule konzentrieren und meine Energie für sie verwenden, statt mich in alten Geschichten zu verlieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen