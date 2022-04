Schiessanlage Aesch: Sanierungsprojekt genehmigt

Aesch Schiessanlage: Umfassendes Sanierungs- und Modernisierungsprojekt genehmigt Der Aescher Gemeinderat hat das Sanierungsprojekt für die Schiessanlage genehmigt. Die Nettokosten belaufen sich auf rund 300'000 Franken. LiZ 06.04.2022, 17.57 Uhr

Die Schiessanlage in Aesch wird umfassend saniert. zvg

Darin enthalten sind die Sanierungsarbeiten und die Modernisierung der Scheibenanlage gemäss den zukünftig geltenden Vorgaben, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Die Arbeiten sind für das Jahr 2024 geplant.

Wie es in der Mitteilung heisst, sei der Scheibenstand ein im kantonalen Kataster der belasteten Standorte verzeichneter Altlastenstandort. Aufgrund einer möglichen Gefährdung von Grund- und Oberflächengewässern habe der Kanton bereits 2014 eine entsprechende Beurteilung des Standorts verlangt. Neben der möglichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Gewässer sei das Schutzgut Boden ohnehin betroffen. «Eine entsprechende bodentechnische Sanierung des Kugelfangbereichs ist früher oder später auf alle Fälle durchzuführen. Spätestens hätte dies bei einer Stilllegung der Anlage zu erfolgen, was in den nächsten Jahren aber sicher nicht vorgesehen ist», schreibt der Gemeinderat.

Untersuchungen fanden 2020 und 2021 statt

Aufgrund diverser Vorabklärungen und dieser Ausgangslage habe er sich entschieden, die Sanierung der Schiessanlage umfassend anzugehen und bei der Firma CSD Ingenieure AG eine Untersuchung sowie ein Sanierungsprojekt in Auftrag gegeben. Denn ein bewilligungsfähiges Sanierungsprojekt sei die Voraussetzung für Abgeltungen seitens Kanton und Bund.

Die Untersuchungen erfolgten in den Jahren 2020 und 2021 unter dem direkten Einbezug des Kantons und des Schützenvereins. Die Belastungsuntersuchungen haben laut Gemeinderat ergeben, dass sich die relevante Bodenbelastung auf den eigentlichen Kugelfang konzentriert und die bestehende Umzäunung des Kugelfanges richtig abgegrenzt ist. Der Boden vor dem Schützenhaus sei unbelastet und es bestehe dort keine Gefährdung für die landwirtschaftliche Nutzung. (liz)