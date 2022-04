Aesch Neustart Nassenmatt: Viele wollen mehr Platz für den Sport Der Aescher Gemeinderat ist erfreut über die rege Teilnahme an einer kürzlich durchgeführten Umfrage zu den Bedürfnissen und Wünschen für das Areal Nassenmatt. Florian Schmitz 21.04.2022, 05.00 Uhr

Das Mehrzweckgebäude Nassenmatt muss dringend saniert werden, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Valentin Hehli / LTA

Mit Hochdruck arbeitet die Gemeinde Aesch am neuen Anlauf für ein Projekt auf dem Areal Nassenmatt. «Je länger wir warten, desto teurer wird es», stellt Hochbau- und Liegenschaftenvorstand André Guyer (FDP) klar. Er leitet das Anfang Dezember 2021 neu formierte Projektteam, das sich seither regelmässig zu Koordinations- und Planungssitzungen getroffen hat. Jüngst teilte der Gemeinderat mit, dass bei einer Onlineumfrage zu den Wünschen und Bedürfnissen vor Ort 267 Personen teilgenommen haben.

Ende November 2021 hatte die Aescher Stimmbevölkerung das 19-Millionen-Projekt auf dem Areal Nassenmatt abgelehnt. Mit dem Kredit hätten unter anderem ein neues Mehrzweckgebäude, eine Doppelturnhalle und mehr Schulraum erstellt werden sollen. Das in den letzten zehn Jahren ausgearbeitete Grossprojekt ist mit dem Nein an der Urne vom Tisch, aber die Herausforderungen vor Ort bleiben. Das bestehende Mehrzweckgebäude muss dringend saniert werden, um gesetzliche Auflagen etwa bezüglich Barrierefreiheit oder Bauhygiene zu erfüllen. Auch der zusätzliche Raumbedarf der Primarschule und von Vereinen besteht weiterhin.

Alteingesessene und Neuzuzüger beteiligten sich

Die durchgeführte Umfrage soll dem Projektteam als wertvolle Grundlage zur Erarbeitung einer mehrheitsfähigen Lösung dienen. «Um die Hürden möglichst niedrig zu halten, hatten wir die Umfrage zwar anonym gestaltet und dabei auch bewusst Streuverluste in Kauf genommen», schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung. Trotzdem hätten die 267 Teilnehmenden die Erwartungen bei weitem übertroffen. Im Februar sagte Guyer zur «Limmattaler Zeitung», dass er sich 100 bis 150 Rückmeldungen erhoffe. Besonders erfreulich sei, dass die Teilnahme sowohl unter Alteingesessenen aus dem Dorf als auch unter Neuzuzügern hoch gewesen sei. Die Umfrage habe gezeigt, dass beim Raumbedarf auf dem Areal Nassenmatt das Thema Sport eine besonders hohe Priorität habe, sagt Guyer. Eine detaillierte Auswertung aller Erkenntnisse soll demnächst veröffentlicht werden.

Mit der Befragung wollte der Gemeinderat auch die Gründe für die Abstimmungsniederlage genauer unter die Lupe nehmen. Viele Teilnehmende hätten den Nutzen des Projekts durchaus anerkannt, sagt Guyer. Aber die finanziellen Aussichten hätten wohl einige an der Urne abgeschreckt. Bei der möglichen Steuerfusserhöhung, welche die Gemeinde im Vorfeld der Abstimmung über das abgelehnte Grossprojekt in Aussicht gestellt hatte, spricht er von einer unglücklichen Verquickung. Denn der Steuerfuss werde auch massgeblich von den stark wachsenden Schülerzahlen im Dorf beeinflusst, sagt Guyer und verweist darauf, dass 19 Prozent der Aescher Bevölkerung zwischen 0 und 14 Jahren alt ist – einer der höchsten Anteile im ganzen Kanton Zürich.

Bis zu den Sommerferien soll ein Vorschlag vorliegen

An einem Workshop Ende März habe das Projektteam verschiedene Varianten diskutiert und bewertet, um zu bestimmen, welche weiterverfolgt werden, sagt Guyer. Dabei gehe es auch darum herauszufinden, was von der bisher geleisteten Arbeit und dem angesammelten Know-how für den weiteren Verlauf mitgenommen werden könne. Ein nächster Workshop sei Mitte Mai geplant, sagt er. «Unser Ziel ist es weiterhin, bis zu den Sommerferien einen Vorschlag machen zu können, in welche Richtung es gehen soll.»