Eggweid in Aesch: Stalder-Hof hat neue Besitzer

Aesch Die nächste Generation übernimmt: Andreas Stalder und Melanie Keller sind die neuen Besitzer des Stalder-Hofs Der Familienbetrieb in der Eggweid ist in neuen Händen. Die Vorbesitzer Monika und Markus Stalder werden ihrem Sohn und dessen Lebensgefährtin weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Mara Aliotta 21.02.2022, 16.48 Uhr

Sie sind die neuen Besitzer des Stalder-Hofs: Andreas Stalder und Melanie Keller. Chris Iseli

In der Eggweid, etwas ausserhalb des Aescher Dorfkerns, liegt der Bauernhof der Familie Stalder. Man kennt ihn in der Region wegen seines charmanten Hof-Lädelis mit den hausgemachten Produkten und den jährlichen Anlässen.

Seit Anfang Jahr sind Andreas Stalder und seine Lebenspartnerin Melanie Keller die neuen Besitzer des Hofes. Sie habe ihn von Stalders Eltern Monika und Markus Stalder übernommen. Diese führten den Hof seit 1998. Damals übernahmen sie ihn von Monika Stalders Vater.

«Wir brauchen keinen Chef – wir sind ein Team»

Monika und Markus Stalder werden weiterhin für die Bewirtschaftung des Hofs verantwortlich sein. Denn die beiden neuen Besitzer bleiben vorerst in ihren aktuellen Jobs tätig, Andreas Stalder bei der Richi AG Weiningen, Melanie Keller beim Bauernverband Aargau. Schwierige Entscheidungen müssen die neuen Besitzer also nicht allein treffen. Seine Eltern stünden ihnen mit Rat und Tat zur Seite, sagt der gelernte Maschinist. Denn Markus und Monika Stalder sind Vollzeit im Betrieb angestellt.

«Wir sind froh um die Unterstützung»,

sagt die 22-jährige Keller. Schliesslich denken Monika und Markus Stalder noch lange nicht ans Aufhören. «Also ein paar Jahre haben wir schon noch vor uns», sagt Monika Stalder und lacht. Bis zur Pensionierung würden sie und ihr Mann sicher noch arbeiten. Die vier sehen sich als Gemeinschaft ohne Hierarchie. Denn Zusammenarbeit wird bei ihnen grossgeschrieben. Ihr Motto: «Wir brauchen keinen Chef – wir sind ein Team.»

Monika Stalder schmeisst weiterhin das «Lädeli»

Kontinuität auf dem Hof ist damit gewährleistet. Jedes Jahr lädt die Familie Stalder zu verschiedensten Anlässen. Diese würden auch in Zukunft stattfinden, sagt die Familie. So kann man beispielsweise am 8. Mai seine Mutter zum Muttertagsbrunch auf den Hof einladen, beim sommerlichen Jassturnier sein Talent unter Beweis stellen oder sich am Kürbisfest im Herbst durch alle möglichen Kürbisspezialitäten probieren.

Gaumenschmaus mit Tradition: Das jährliche Kürbisfest sowie alle anderen Anlässe auf dem Hof werden weiterhin stattfinden. Fabienne Eisenring

Das Hof-Lädeli bleibt ebenfalls bestehen. Monika Stalder wird weiterhin zwei Tage die Woche in der Produktion arbeiten. Für die Deko und das Ausstellen sei allerdings Melanie Keller verantwortlich, sagt die Landwirtin. «Melanie hat eben ein Händchen dafür.»

Auch Ferien auf dem Bauernhof werden weiterhin angeboten. Dabei können Besucherinnen und Besucher auf dem Stalder-Hof eine Wohnung mieten, in der bis zu zehn Personen Platz finden. So kann man das Leben auf dem Bauernhof authentisch kennen lernen.

Bauer ist sein Traumberuf

Dass Sohn Andreas den Hof dereinst übernehmen werde, sei schon immer klar gewesen, sagen Markus und Monika Stalder.

«Ich habe bereits im Kindergarten gesagt, dass ich Bauer werde»,

sagt der 35-Jährige. Nun, drei Jahrzehnte später, ist sein Traum in Erfüllung gegangen.

Ein Generationenwechsel: Andreas Stalder und seine Lebenspartnerin Melanie Keller, gemeinsam mit Stalders Eltern Monika und Markus Stalder, in ihrem Hof-Lädeli. Chris Iseli

Neu ist die Arbeit auf dem Hof für Andreas Stalder und Melanie Keller allerdings nicht. Schon vorher halfen die beiden im Familienbetrieb aus. Auch Andreas' Geschwister haben immer wieder mitangepackt. Schwester Stefanie arbeitet heute als Kleinkindererzieherin und ist verheiratet, Bruder Reto ist gelernter Landmaschinenmechaniker mit eigenem Geschäft. Obwohl die beiden jüngeren Geschwister nicht mehr auf dem Hof leben, helfen sie immer noch bei der Gästebewirtung mit. Auch Familienfreunde unterstützen die Stalders bei den verschiedenen Anlässen. Zum Dank gibt es jedes Jahr einen Helferausflug.

Seit seiner Errichtung im Jahr 1968 ist der Bauernhof immer weiter ausgebaut worden. Heute bewirtschaftet die Familie rund 22 Hektare landwirtschaftliche Nutzfläche. Neben der dreijährigen Hofhündin Leika sind auf dem Stalder-Hof auch Kühe, Hühner, Ziegen, Enten und Kaninchen zu Hause.