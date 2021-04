Aesch Nach 34 Jahren: Das Brunnenhofsäli erhält zwei neue Betreuerinnen Corina Gut und Jasmine Stillhart freuen sich darauf, die Aufgabe per 1. Mai zu übernehmen. So können sie sich im Dorf einbringen. Virginia Kamm 24.04.2021, 04.00 Uhr

Das alte und das neue Brunnenhofsäli-Team: Jasmine Stillhart, Alice Käser, Marlies Wüthrich und Corina Gut. Virginia Kamm

Ab dem 1. Mai hat das Brunnenhofsäli beim Aescher Gemeindehaus zwei neue Betreuerinnen: Corina Gut und Jasmine Stillhart werden sich in Zukunft um Schlüsselübergaben, Materialbesorgungen und Nachreinigungen kümmern und den Saal, der für Anlässe reserviert werden kann, in Schuss halten. Am Donnerstag fand die offizielle Übergabe statt. Gemeinderat André Guyer (FDP) hiess dabei die neuen Betreuerinnen willkommen und sprach den bisherigen Verantwortlichen Marlies Wüthrich und Alice Käser seinen Dank aus. Er sei froh, dass eine Nachfolge für die Aufgabe gefunden werden konnte.

Sie habe auf der Gemeindewebsite gesehen, dass Betreuerinnen für den Saal gesucht werden, erzählt Corina Gut, die in Aesch aufgewachsen ist. «Ich habe Jasmine gefragt, ob wir die Aufgabe zusammen übernehmen wollen», sagt sie. Die neuen Betreuerinnen sind unter anderem durch ihre Engagements im Turn- und Musikverein gut in Aesch vernetzt und bringen sich gerne ein.

Das Brunnenhofsäli hat eine besondere Bedeutung

«Wir freuen uns auf die neue Aufgabe», sagt Gut. «Wenn wir die Zeit und Möglichkeit haben, uns für das Dorf einzusetzen, machen wir das gerne.» Ein weiterer Vorteil sei, dass sie beide nahe am Dorfplatz wohnten. Sie erwarten nicht, dass die neue Tätigkeit allzu viel Zeit in Anspruch nimmt. Trotzdem sind sie froh, die Aufgabe zu zweit wahrnehmen zu können. «Vor allem in der Weihnachtszeit werden wir wohl gut ausgelastet sein», sagt Stillhart.

Für die beiden Aescherinnen hat das Brunnenhofsäli eine besondere Bedeutung: Zahlreiche Stunden in der Krabbelgruppe oder am Märt haben sie bereits dort verbracht. Zudem seien sie oft mit den Kindern auf dem dazugehörigen Spielplatz.

Marlies Wüthrich hat das Brunnenhofsäli seit seiner Erbauung 1987 betreut. «Ich war damals Abwartin des Gemeindehauses», erzählt sie. Als Wüthrich 2014 pensioniert wurde, sollte Alice Käser ihre Nachfolgerin werden. «Ich habe unter der Bedingung zugesagt, dass ich die Aufgabe zusammen mit Marlies übernehmen kann», sagt Käser. So habe sie ihre Freundin zum Weitermachen bewegt. Und so haben die beiden das Brunnenhofsäli für weitere sieben Jahre gemeinsam mit viel Herzblut betreut.

Wüthrich und Käser haben sich alle zwei Monate in der Verantwortlichkeit für den Saal abgewechselt. «Die Zusammenarbeit zwischen uns hat sehr gut funktioniert», sagt Wüthrich. Die Arbeit sei anstrengender als man denkt. So müssten etwa Tische und Stühle aus dem Keller geholt werden, da beim Saal kein Lagerraum vorhanden ist. Wüthrich und Käser freuen sich, nun zurücklehnen und die neu gewonnene Freizeit geniessen zu können. «Ich werde die Zeit mit meiner Familie verbringen», sagt Wüthrich.