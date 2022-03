Aesch Mehr als doppelt so viele Stimmen: André Guyer wird neuer Gemeindepräsident Obwohl André Guyer (FDP) erst spät in den Präsidiumswahlkampf einstieg, setzte sich am Sonntag deutlich gegen Janine Vannaz (Mitte) durch. Die SVP wird künftig nicht mehr im Gemeinderat vertreten sein. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 27.03.2022, 23.41 Uhr

Der neu gewählte Gemeindepräsident André Guyer (FDP) erhielt am Wahlapéro auch Gratulationen von Janine Vannaz (Mitte). Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Die Freude stand André Guyer (FDP) ins Gesicht geschrieben, als er am Sonntagnachmittag vor dem Aescher Gemeindehaus von allen Seiten Gratulationen entgegennahm. Mit 349 Stimmen setzte Guyer sich mit grossem Vorsprung durch gegen Janine Vannaz, die 164 Stimmen erhielt, und wurde zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. 28 Stimmen gingen an weitere Gemeinderatskandidaten sowie Vereinzelte.

Das tolle Resultat freue ihn sehr, sagte Guyer beim Wahlapéro. «Wir haben unseren Job so gut wie möglich gemacht im Vorfeld.» Aber so einen klaren Ausgang habe er nicht erwartet. Er sei ja erst knapp zwei Jahre in der Politik aktiv, sagte Guyer, der im Sommer 2020 bei einer Ersatzwahl als Gemeinderat gewählt wurde. Als Hochbau- und Liegenschaftenvorstand habe er wichtige Geschäfte wie die neue Ortsplanung verantwortet. «Ich konnte mich durch diese praktische Arbeit positionieren, und dadurch haben mich vielleicht mehr Leute gekannt», erklärte er.

Janine Vannaz nicht ­überrascht über Niederlage

Weniger überrascht zeigte sich die unterlegene Sozialvorständin Janine Vannaz (Mitte), die ihrem Konkurrenten am Wahlapéro gratulierte. «Mit den Vorfällen im Zuge des Wahlkampfs war das Resultat absehbar», sagte sie. Auch die Deutlichkeit habe sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. «Ich dachte, Aesch wäre bereit für eine Gemeindepräsidentin. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall», so Vannaz. Lange war sie die einzige Kandidatin fürs Gemeindepräsidium, bis André Guyer ­Anfang Februar nach der Publikation der Wahlvorschläge doch noch seine Kandidatur ankündigte.

Mit 465 Stimmen gewählt: André Guyer (FDP, bisher) Zvg / Limmattaler Zeitung Mit 426 Stimmen gewählt: Mischa Kaiser (parteilos, neu) Zvg / Limmattaler Zeitung Mit 416 Stimmen gewählt: Thomas Bürgi, GLP Zvg / Limmattaler Zeitung Mit 362 Stimmen gewählt: Karsten Kunert (parteilos, neu) Zvg / Limmattaler Zeitung Mit 361 Stimmen gewählt: Janine Vannaz (Mitte, bisher) Zvg / Limmattaler Zeitung Mit 268 Stimmen verpasste Flavio Friedrich (SVP, neu) die Wahl als Überzähliger. Zvg / Limmattaler Zeitung

Auch bei der Gemeinderatswahl erzielte Guyer mit 465 Stimmen das beste Ergebnis, während Vannaz mit 361 Stimmen nur auf Platz fünf landete. Dazwischen platzierten sich die neugewählten Mischa Kaiser (parteilos, 426 Stimmen), Thomas Bürgi (GLP, 416) und Karsten Kunert (parteilos, 362). Guyer und Vannaz äusserten sich beide sehr positiv über die neue Zusammensetzung: «Wir haben ein fantastisches Team», sagte der neue Gemeindepräsident.

Die SVP wird in der neuen Legislatur nicht mehr im Gemeinderat vertreten sein. Flavio Friedrich (SVP) landete abgeschlagen auf dem letzten Platz, nachdem sich die langjährigen SVP-Gemeinderäte Roland Helfenberger und Diego Bonato genauso wie Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) nicht mehr zur Wahl stellten. Friedrich zeigte sich enttäuscht, sagte aber, er wolle sich weiter in der SVP einbringen und könne sich vorstellen, in Zukunft wieder zu kandidieren. Insgesamt stiess die Kampfwahl in Aesch offenbar auf Anklang: Die Stimmbeteiligung fiel mit 53,1 Prozent höher aus als 2018 (38 Prozent) und 2014 (42,7 Prozent).

